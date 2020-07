Đứng đầu trong danh sách những chú chó thông minh nhất hành tinh chính là chó Border Collie

Border Collie là giống chó chăn gia súc có nguồn gốc từ nước Anh. Tên gọi biên giới (Border) vì giống chó này có xuất xứ từ vùng biên giới giữa Anh và Scotland

Collie biên giới đứng hạng nhất trong danh sách những giống chó thông minh, chúng sáng dạ, dễ dạy, là giống chó chăn gia súc, gia cầm điệu nghệ trên những cánh đồng lớn

Golden Retriever là giống chó săn cũng có nguồn gốc từ nước Anh, được lai tạo qua nhiều thế hệ. Những chú chó này sở hữu ngoại hình cực đáng yêu với đôi tai dài luôn cụp xuống và bộ lông mềm mại

Chó Golden Retriever có bộ não vô cùng thông minh, được so sánh với trí thông minh của loài khỉ và đười ươi. Chúng sẵn sàng làm theo những mệnh lệnh mà chủ nhân đưa ra

Với khả năng đánh hơi cực tốt, Golden Retriever thường được sử dụng cho các cuộc săn hoặc tìm dấu vết. Ngoài ra, một trong những ưu điểm của giống chó này là luôn mong muốn làm hài lòng chủ nhân, khả năng học hỏi và tình yêu con người đã biến chúng trở thành những người giúp việc tận tụy cho người mù và những người tàn tật khác

Chó Poodle có ngoại hình trông rất giống một chú cún nhồi bông. Chúng nhỏ nhắn, đáng yêu, có bộ lông mềm xoăn tít trông rất ngộ nghĩnh. Chính vì sự đáng yêu này mà Poodle rất được ưa chuộng. Chúng được chọn làm thú cưng trong nhà, được chủ nâng niu và chăm sóc kỹ lưỡng

Trái ngược với thân hình nhỏ bé, Poodle là loài chó thông minh và nhanh nhạy. Chúng có khả năng lắng nghe và bắt chước lại hành động của con người

Chó Poodle có nhiều loại, mỗi loại ứng với mỗi kích thước cơ thể khác nhau như: Poodle chuẩn, Mini Poodle, Toy Poodle, Tiny Poodle và Teacup Poodle. Thông minh, thân thiện nhưng sức khỏe của Poodle lại không được tốt, vì thế, đòi hỏi người nuôi phải có kiến thức chăm sóc giống chó này

Doberman là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Chúng gây ấn tượng với vẻ ngoài to lớn và đôi tai dựng đứng

Được lai tạo hàng thế kỷ để trở thành loài chó canh gác, Doberman có được các phẩm chất lý tưởng cho công việc này: Nhạy cảm, nhiệt huyết, có sức mạnh và sự bền bỉ phi thường

Mặc dù là một giống chó hung dữ, nhưng nếu được đào tạo tốt, nó có thể là những con chó tuyệt vời của gia đình

Chó chăn cừu Đức (còn gọi là chó Alsace), là một giống chó kích cỡ trung bình, xuất xứ từ Đức. Tại Việt Nam, giống chó này được gọi là chó Becgie

Những chú chó Becgie có bộ óc vô cùng thông minh và nhanh nhạy, đặc biệt là chiếc mũi thính. Dòng chó này có thể phân tích, đánh hơi mùi rất nhạy bén, là trợ thủ đắc lực giúp cảnh sát phá án, bắt tội phạm, tìm kiếm và giải cứu người mất tích, gặp nạn

Người ta cũng có thể huấn luyện chó Becgie làm bạn với người già, giúp đỡ người khuyết tật hoặc có thể trở thành một bảo mẫu chăm sóc trẻ em

Papillon, hay còn gọi là chó Bướm, là một loại chó cảnh được nhiều người yêu thích. Papillon sở hữu thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn với bộ lông dài, mềm mượt và đôi tai mang hình dáng của đôi cánh bướm

Mặc dù không sở hữu thân hình to khỏe nhưng đổi lại, Papillon có bộ óc vô cùng thông minh kết hợp cùng tốc độ chạy rất nhanh

Papillon có thể huấn luyện để thực hiện một số trò đơn giản. Chúng rất thích vui chơi, đùa nghịch và thích được chủ vuốt ve, yêu quý. Tuy nhiên, loài chó này luôn cảnh giác và tỏ ra hung dữ khi gặp người lạ

Rottweiler có nguồn gốc từ giống chó ngao Ý. Chúng được lai tạo tại thành phố Rottweil bang Wurttemberg, Đức và xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1800



Với sức mạnh, trí thông minh, sự điềm tĩnh và lòng dũng cảm, Rottweiler được nuôi và huấn luyện nghiệp vụ trong quân đội và cảnh sát

Dù có vẻ ngoài to xác và dữ dằn nhưng chúng biết nghe lời và là những người bảo vệ tốt. Mặc dù nặng tới 45kg và cao 70cm nhưng giống chó này lại không hề tỏ ra khó chịu khi phải sống trong những căn hộ khép kín, miễn là chúng được dẫn ra ngoài chơi và tập luyện thường xuyên

Chó chăn cừu Shetland có nguồn gốc xuất xứ từ Scotland. Chúng là một thành viên nổi trội trong nhóm những giống chó chăn gia súc nổi tiếng bao gồm: Corgi, Becgie Đức...

Chó Shetland có dáng người thấp, bộ lông dài và tiếng sủa của chúng rất vang. Với trí thông minh, Shetland có thể học hỏi và làm theo chỉ dẫn của người huấn luyện sau 4-5 lần nhắc nhở

Ngoài thông minh, Shetland còn cực kỳ trung thành. Chúng luôn dành tất cả tình yêu thương của mình dành cho chủ nhân. Là một giống chó ngoan ngoãn, thân thiện và tình cảm, Shetland có thể hòa nhập tốt với từng thành viên trong gia đình và đặc biệt yêu quý trẻ em

