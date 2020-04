Phong lan ma có danh pháp khoa học là Dendrophylax lindenii. Chúng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài độc đáo hệt như những con nhện

Đây được coi là một trong những loài phong lan hiếm nhất trên thế giới. Chúng được tìm thấy nhiều nhất tại Cuba và Floria, Mỹ

Phong lan ma chỉ có thể sống trong bóng tối và nở hoa khi có điều kiện tốt. Điều thú vị là loài cây này không hề có lấy một chiếc lá. Cả thân cây và hoa của chúng đều có màu xanh lá, vì vậy rất khó để nhận dạng. Ngoài ra, khả năng phát tán hạt của phong lan ma cực kém

Loài hoa này tỏa ra mùi giống như xà phòng trong suốt thời kỳ nở bông. Đã từng có thời kỳ, người ta thi nhau lùng sục, săn tìm loài hoa này, khiến nó trở thành một trong những giống thực vật đắt đỏ bậc nhất hành tinh

Pecteilis radiata, hay còn được gọi là hoa lan cò trắng, hoa lan có tua hoặc Sagiso. Với vẻ đẹp nổi bật khó nhầm lẫn, loài hoa này đã "đốn gục" trái tim của những người yêu hoa

Hoa lan cò trắng là loài hoa đặc hữu của Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Loài hoa lan này có nhiều lá dọc theo thân cây. Hoa thường nở vào mùa hè, cánh hoa có những tua nhỏ và có màu trắng tựa ngọc trai

Hoa cò trắng nhỏ, với chiều rộng chỉ khoảng 4cm. Khi chớm nở, hoa cò trắng Pecteilis radiata mang hình hài một chú chim đang đậu. Khi hoa nở rộ, chúng mang hình dáng của một chú cò trắng đang tung bay

Được biết đến lần đầu tiên vào năm 1978 bởi nhà thực vật học Luer, Dracula Simia - hoa lan mặt khỉ, được coi là một trong những loài hoa lan sở hữu vẻ đẹp độc đáo nhất thế giới

Hoa Dracula Simia có những nốt chấm được sắp xếp một cách hoàn hảo, trông giống như khuôn mặt của một chú khỉ với đầy đủ các bộ phận như lông mày, mắt, râu. Được biết, loài hoa lan này khá hiếm, chúng chỉ mọc ở những khu rừng ẩm ướt của Peru và khu vực có độ cao khoảng 900m so với mặt nước biển thuộc phía Đông Nam đất nước Nam Mỹ Ecuador

Hoa phong lan mặt khỉ không nở vào một mùa nhất định. Khí hậu ẩm ướt có thể khiến Dracula Simia trổ bông. Hoa của chúng còn có mùi giống với mùi cam chín vô cùng hấp dẫn và đặc biệt

Swaddled Babies, hay còn được gọi với cái tên là hoa lan "em bé quấn tã", có nguồn gốc từ vùng Colombia Andes ở Nam Mỹ

Hoa lan Swaddled Babies có cấu trúc khá phức tạp. Ở một chu kỳ nở hoa nhất định, khi cánh hoa chưa nở bung, phần đỉnh hoa vẫn được kết lại với nhau trông giống với hình dáng của đứa trẻ sơ sinh được quấn tã. Loài lan này ra hoa vào mùa hè. Chúng có thể phát triển đến kích thước 10cm và có hương thơm mê hoặc

Loài hoa này cũng gây ấn tượng bởi cơ chế thụ phấn khá thú vị. Khi một loài côn trùng vào bông hoa để hút mật, chúng phải "chiến đấu" với những chiếc trụ của bông hoa nơi chứa đựng phấn hoa

Loài lan ong (tên khoa học là Ophrys Apifera), sinh sống ở quần đảo Canary, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon. Đây là một trong những loài lan hiếm, thường chỉ được nhắc tới trong các tài liệu khoa học và rất khó để chứng kiến ở ngoài đời thật

Sở dĩ nó có tên lan ong là vì vẻ ngoài trông giống như một con ong nghệ cái đang đậu trên bông hoa. Những đài hoa lớn, cánh hoa nhỏ màu đồng và phần viền hoa màu nâu đã tạo cho loài lan này có một vẻ ngoài dễ thương và khác biệt

Những con ong đực thường bị cuốn hút bởi vẻ ngoài giả mạo của hoa lan ong. Qúa trình thụ phấn diễn ra hết sức đặc biệt. Sau khi tiếp xúc với hoa, các hạt phấn tiếp xúc vào cơ thể công trùng. Phấn hoa này được chuyển tới một cây lan ong khác khi côn trùng thụ phấn tiếp xúc với cây đó

Gold of Kinabalu là một giống lan Hài khá lớn với những chiếc lá xanh thẫm, bông hoa có cánh dài và kèm nhiều đốm đỏ

Hoa lan Gold of Kinabalu được tìm thấy ở Vườn quốc gia Kinabalu của Malaysia và cho đến nay vẫn chưa xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác. Do đó, đây được mệnh danh là loài lan đắt đỏ bậc nhất hành tinh

Loài hoa này rất hiếm, 15 năm mới nở một lần và khoảng giữa tháng 4 và tháng 5. Được biết, để có thể sở hữu một cây phong lan Gold of Kinabalu, bạn sẽ phải chi số tiền hơn 136 triệu đồng

Phong lan Italica có nguồn gốc từ Địa Trung Hải và sinh trưởng ở những vùng đất nghèo dinh dưỡng. Sở hữu hình dáng đặc biệt, chúng còn được gọi với cái tên ấn tượng là "hoa lan người đàn ông lõa thể" (Naked man orchid)

Sở dĩ có cái tên kỳ quặc và nhạy cảm như trên là bởi mỗi bông hoa lan Italica đều có hình dáng một người đàn ông đội mũ giáp, có cả chân, tay và khỏa thân. Loài hoa này có thể cao tới 50cm, nở suốt từ mùa xuân đến mùa hè

Có một truyền thuyết gắn với loài hoa này. Theo đó, tất cả những người đàn ông khi còn sống mà lăng nhăng, phản bội, sau khi chết sẽ hóa thành loài lan này. Hình phạt này buộc họ phải phơi bày toàn bộ cơ thể để người khác nhìn thấy cho dù xấu hổ. Cũng chính bởi câu chuyện này mà phong lan Italica trở nên nổi tiếng hơn

