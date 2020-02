Nằm trong dãy núi Serrania de la Macarena Colombia của Colombia, Cano Cristales được mệnh danh là dòng sông đẹp nhất thế giới. Nó còn được biết đến với những tên gọi khác như "Dòng sông Ngũ sắc" hay "Dòng nước Cầu Vồng"

Cano Cristales nổi tiếng không chỉ bởi cảnh quan thơ mộng hai bên bờ mà còn vì màu nước vô cùng sông động. Nó là nơi hòa quyện đầy ngoạn mục của 5 sắc màu: Đỏ, vàng, ngọc bích, xanh dương và màu đen

Màu sắc của sông Cano Cristales được tạo ra từ loại cây thủy sinh có tên Macarenia Clavigera - một loài thuộc họ rong sông Podostemaceae

Trong khoảng thời gian ngắn giữa mùa mưa sang mùa khô (tháng 7 đến tháng 11), cùng với rêu, các loại cây thủy sinh và san hô, cây Macarenia Clavigera màu đỏ bám vào các tảng đá dọc theo dòng sông dài gần 100km, tạo ra một tấm thảm rực rỡ màu sắc. Đây cũng là thời điểm thu hút khách du lịch đến thưởng thức vẻ đẹp "độc nhất vô nhị" của dòng sông

Bắt nguồn từ vùng núi Sierra de Huelva của Andalusia ở thị trấn Nerva, Tây Ban Nha, dòng sông Rio Tinto (hay còn gọi là sông Đỏ), được mệnh danh là dòng sông kỳ lạ bậc nhất hành tinh. Không giống như những dòng sông khác, nước sông Rio Tinto đỏ như màu máu

Cả dòng sông nhuộm màu nâu đỏ sẫm là kết quả của hoạt động khai thác mỏ kéo dài suốt 5.000 năm qua. Sắc đỏ như máu của dòng sông được tạo ra bởi nồng độ axit và hàm lượng kim loại nặng rất cao trong nước. Có 3 loại kim loại nặng chủ yếu được tìm thấy trong dòng sông này là sắt, đồng và kẽm

Trải dài 100km dọc theo chiều dài đất nước ở "xứ sở bò tót" chảy về vùng vịnh Gulf, sông Rio Tinto được xem là nguồn quặng đồng, sắt lớn nhất thế giới. Dòng sông kỳ lạ này còn là một trong những điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn nhất Tây Ban Nha

Nằm sâu trong rừng nhiệt đới Amazon ở Mayantuyavu, Peru, sông Boiling là dòng sông nóng nhất thế giới. Người bản địa gọi sông là "Shanay-timpishka", nghĩa là "sôi sục với sức nóng của Mặt Trời"

Dòng sông rộng khoảng 25m và sâu 6m, nhưng chỉ kéo dài 6,4 km. Nhiệt độ nước dao động từ 50-90 độ C, có khúc nóng tới 100 độ C. Điều kỳ lạ về dòng sông này là sông khởi nguồn từ nước lạnh, sau đó nóng lên và ban đêm, nhiệt độ lại hạ xuống đôi chút

Vào mùa khô, nước đủ nóng để giết chết người. Nhiều thú hoang không may rơi xuống đây đều bị luộc chín. Hàng năm, chỉ một số ít du khách đến Mayantuyacu để điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền của người dân Ashaninka

Chảy tại vùng Hampshire, miền Đông Nam nước Anh ra tới cửa biển Solent ở Southampton, sông Itchen dài 45km là một trong những dòng sông đẹp nhất thế giới

Nước sông Itchen trong veo, ánh màu xanh lơ hòa trộn với màu vàng hoặc nâu, theo các sắc độ của đá dưới lòng sông

Itchen được ghi nhận là một trong những dòng sông có "phi đội" cá bay nổi tiếng nhất thế giới. Bên cạnh đó, thảm thực vật phong phú bao gồm phù du, chuồn chuồn kim, cá hồi... đã giúp dòng sông Itchen "ghi điểm" đối với du khách trong nước và quốc tế

Sông Verzasca bắt nguồn từ núi Pizzo Barone (Thụy Sĩ) rồi chảy về hồ Maggionre (Ý), với chiều dài 30km. Với màu nước xanh ngọc lam, trong vắt như pha lê, Verzasca nổi tiếng là con sông đẹp nhất nhì thế giới

Nước sông Verzasca sạch và trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy sông sâu 15m từ trên cầu. Nhiệt độ nước duy trì ở mức trung bình chỉ từ 7-10 độ C

Cảnh đẹp nơi đây từng được ghi hình trong bộ phim "Điệp viên 007" với cú nhảy bungee từ độ cao 220m vô cùng ấn tượng

Big Stone là tên một dòng sông kỳ lạ ở miền Nam Ural thuộc lãnh thổ Chelyabinsk Oblast, nước Nga. Big Stone trải dài 6km dọc sườn núi Taganai, có chiều rộng trung bình là 200m, có khúc sông lên tới 700m

Nhắc tới sông, người ta sẽ liên tưởng tới những dòng nước. Tuy nhiên, Big Stone là một dòng sông đặc biệt, nơi không có nổi một giọt nước

Thay vào đó, sông Big Stone gồm nhiều tảng đá khổng lồ nằm lộn xộn, bắt nguồn từ nhiều dòng suối nhỏ, kết hợp nhau thành dòng sông đá lớn. Những viên đá ở đây chủ yếu là thạch anh và aventurine. Đặc biệt, có nhiều khối đá thạch anh trong lòng sông được ước tính có khối lượng nên tới 10 tấn

Hàng ngàn viên đá lớn nhỏ xếp tự nhiên như một dòng chảy lớn, xuyên qua rừng thông giống như một dòng sông thực sự. Cảnh tượng hùng vĩ này đã giúp Big Stone trở thành một trong những điểm đến ấn tượng của nước Nga, đồng thời được ví như kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới

Hinatuan Enchanted là con sông nước lợ nằm ở thị trấn Hinatuan, Philippines

Nước sông ở đây lúc nào cũng trong vắt. Tuy nhiên, điều khiến Hinatuan trở nên mê hoặc với du khách nằm ở bí ẩn về điểm khởi nguồn. Sông có dòng chảy đổ ra Thái Bình Dương, nhưng lại không có nguồn

Nhiều nhà thám hiểm đã lặn xuống đáy sông ở độ sâu 24m và phát hiện ra một hệ thống hang động chằng chịt. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa ai tìm ra nơi bắt nguồn của dòng sông kỳ lạ này

Đối với người dân địa phương, dòng sông này rất linh thiêng. Họ tin rằng mỗi khi đêm xuống, nơi đây là chốn hẹn, tụ tập hát hò của các nàng tiên cá. Đầu tháng 3-2017, chính quyền Philippines cho mở cửa trở lại điểm du lịch nổi tiếng này. Trước đó, sông Hinatuan bị đóng cửa tạm thời nhằm bảo vệ môi sinh

