Iceland là một hòn đảo có khí hậu ôn hòa, nằm ở điểm giao nhau giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Quốc gia này được mệnh danh là "thiên đường du lịch" dành cho phụ nữ

Người dân đất nước Iceland rất cởi mở, thân thiện và biết cách quan tâm nhau. Nếu một con mèo bị mất tích, bạn sẽ thấy khoảng 1.000 lượt chia sẻ hỗ trợ tìm kiếm trên mạng xã hội. Trong trường hợp bị lạc hoặc cần sự giúp đỡ, những người xung quanh sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn, đặc biệt đối với phụ nữ

Không chỉ có mức độ an toàn cao, đất nước Iceland còn sở hữu nhiều cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng như sông băng, núi lửa, thác nước... Đặc biệt, du khách không nên bỏ qua Blue Lagoon - hồ suối nước nóng nổi tiếng của Iceland. Nước hồ có màu xanh lam, mặt hồ phủ đầy sương mù huyền ảo, lung linh chắc chắn sẽ đem tới cho chúng ta những trải nghiệm thú vị

Theo báo cáo của World Ecomomic Forum, Phần Lan chính là đất nước an toàn nhất trên thế giới. Cũng bởi lý do này mà đất nước Phần Lan xinh đẹp đã trở thành một trong những điểm đến lý tưởng dành cho phụ nữ

Nghe đến cái tên Phần Lan, nhiều người hẳn sẽ nghĩ về những mùa đông giá rét, nước biển đóng băng còn nhiệt độ hạ xuống dưới âm 20 độ. Tuy nhiên, quê hương của ông già Noel còn có những ngày hạ chí độc đáo khi mặt trời chẳng lặn cho đến tận nửa đêm

Tới Phần Lan, du khách có thể chiêm ngưỡng Temppeliaukion - nhà thờ duy nhất trên thế giới được xây dựng trên đá và ở dưới lòng đất. Nhà thờ được bao quanh bởi kết cấu đá tự nhiên, mang vẻ đẹp độc đáo, khác lạ

Dựa trên nhiều yếu tố như tài chính, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, trong cuộc bình bầu của tổ chức New World Wealth, Canada xếp hạng thứ 5 trong danh sách các quốc gia an toàn nhất

Với diện tích khoảng 9,9 triệu km2, lớn nhất châu Mỹ và lớn thứ hai thế giới, sau Nga, quốc gia này là điểm đến lý tưởng cho những cô nàng đam mê xê dịch

Những cánh rừng già hàng thế kỷ, những ngọn núi sừng sững phủ đầy tuyết trắng hay những thác nước hùng vĩ... chắc chắn sẽ làm say lòng bất cứ du khách nào ghé thăm Canada

Uruguay là quốc gia nằm giữa hai cường quốc du lịch Mỹ Latin là Brazil và Argentina. Với tỷ lệ tội phạm thấp bậc nhất Nam Mỹ, Uruguay chắc chắn là điểm đến hoàn hảo cho khách du lịch, đặc biệt với những du khách nữ

Đến với Uruguay, du khách sẽ được ngắm khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những cánh đồng cao nguyên rộng bát ngát hay những trang trại chăn nuôi rộng lớn. Đặc biệt, du khách nên ghé thăm Thủ đô Montevideo, ngôi nhà chung của nửa triệu dân. Đây là một thủ đô năng động, hoa lệ và mang hơi hưởng Châu Âu

Đặt chân đến Uruguay, du khách sẽ có cảm giác thư thái, bình yên. Người dân địa phương có nhịp sống chậm rãi, không vội vàng hối hả. Đặc biệt, họ rất thân thiện, hiếu khách và luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu chúng ta cần sự trợ giúp của họ

New Zealand là một hòn đảo tự nhiên nằm ở Nam Thái Bình Dương. Đến với New Zealand, bạn sẽ thấy những cô gái ăn mặc tự do, phóng khoáng mà chẳng sợ bất cứ ánh mắt soi mói nào từ người xung quanh

Theo bảng Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2016, New Zealand là quốc gia nói tiếng Anh yên bình nhất thế giới. Đây cũng là nơi luôn dẫn đầu về chỉ số thịnh vượng, hạnh phúc, theo nghiên cứu của Viện Legatum, London (Anh)

Do lợi thế về địa hình nên những môn thể thao mạo hiểm rất phát triển ở New Zealand. Nếu bạn là người yêu thích cảm giác mạnh, đến với quốc gia này, bạn sẽ được tham gia vào các trò chơi như nhảy Bungee, nhảy dù, Nevis Swing hay leo núi ở Queenstown

Theo khảo sát của Trung tâm Du lịch cho Phụ nữ Toàn cầu, Bỉ là quốc gia xếp thứ 10 trong danh sách "Những quốc gia tuyệt vời nhất với phụ nữ du lịch một mình"

Với vô số di tích lịch sử cùng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, Bỉ được ví như viên ngọc quý của châu Âu

Tòa thị chính thành phố, nhà thờ Holy Blood hay cung điện hoàng gia là các điểm đến mà chúng ta nên ghé thăm. Bên cạnh đó, thưởng thức chocolate Bỉ, loại chocolate được mệnh danh ngon nhất thế giới, cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà du khách không nên bỏ qua

Na Uy là một trong những điểm đến lý tưởng dành cho phụ nữ

Nhiều năm liền, Na Uy luôn nằm ở nhóm đầu trong bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc do Liên Hiệp Quốc phát hành. Trong bảng xếp hạng năm 2018, World Happiness Report, Na Uy xếp thứ 2, chỉ sau Phần Lan. Bên cạnh đó, Na Uy còn được biết đến là quốc gia có mức độ an toàn cao. Các số liệu thống kê cho thấy tỉ lệ tội phạm ở Na Uy luôn ở mức rất thấp so với mặt bằng chung thế giới

Du khách có thể ghé thăm quần đảo Lofoten, một trong những địa điểm ngắm Bắc cực quang lý tưởng nhất. Những vệt sáng lung linh trên bầu trời, tiền cảnh là bóng núi sừng sững hay những ngôi làng yên bình... chắc chắn sẽ đem đến cho chúng ta những trải nghiệm vô cùng thú vị

