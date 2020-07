Saffron (nhụy hoa nghệ tây) là một loại gia vị đắt tiền nhất thế giới, có giá lên tới 16.000 USD/kg. Nghệ tây được trồng ở nhiều nơi trên thế giới như Ma Rốc, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan hay Ấn Độ...





Mỗi cây nghệ tây có khoảng 3 đến 4 hoa, mỗi hoa lại có 3 nhụy phủ phấn hoa nằm giữa bông hoa. Do đó, việc thu hoạch được 1kg Saffron sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức





Saffron được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, mọi người có thể tìm thấy chúng trong món paella của người Tây Ban Nha, món pilau của người Ba Tư. Các món cá hầm, bánh tráng men, bánh ngọt, bánh nướng đều sử dụng bột của hoa nhụy tây để tăng thêm hương vị độc đáo cho món ăn





Các nghiên cứu chỉ ra, nhụy hoa nghệ tây chứa nhiều thành phần hóa học quý như: Picrocrocin, crocin và safranal. Đây là ba thành phần tạo nên mùi thơm, vị đắng và màu sắc đặc trưng của nhụy nghệ tây. Ngoài ra, loại gia vị quý hiếm này còn có đặc tính chống ung thư và là một hoạt chất dùng trong y học để sử dụng cho những người mắc các bệnh về tâm lý, giúp giảm căng thẳng, làm cho tinh thần con người luôn vui vẻ, sảng khoái







Vani là một trong những hương vị được ưa chuộng trên toàn thế giới, là loại hương liệu đắt đỏ bậc nhất. Thậm chí, nếu xét về khối lượng, giá thành của vani còn cao hơn cả bạc





Theo Business Insider, một lý do khiến hương liệu này trở nên đắt đỏ là vani được tinh chiết từ lớp tinh thể bám trên hạt vani nằm trong quả. Trong khi đó, việc trồng và chăm sóc cây vani là cả một quá trình đòi hỏi rất nhiều công sức. Và đây là lý do cốt lõi làm nên giá trị của loại gia vị chỉ đứng sau nhụy hoa nghệ tây này





Sở hữu hương thơm và mùi vị tinh khiết hết sức đặc trưng, vani được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Không chỉ dừng lại ở một loại gia vị cho các món ăn, điển hình như bánh ngọt, kem, mùi hương của vani còn được đem vào cả các loại túi thơm, gấu bông và thậm chí là nền công nghiệp nước hoa







Long diên hương (còn gọi là long duyên hương) là một chất sáp được tạo thành trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng - loài cá thuộc về bộ cá voi, phân bộ cá voi có răng. Long diên hương là phần tinh túy của loài cá "khủng" này







Long diên hương có dạng chất sáp với thành phần là chất béo. Nhiều giả thuyết cho rằng đó là chất tiết để bao bọc những thức ăn khó tiêu như răng của một số loài mực trong dạ dày cá nhà táng. Nhưng cũng có thuyết cho rằng chất tiết này như một loại kháng sinh để làm lành những vết thương trong ruột của cá. Sau hàng năm trời, cá nhà táng tích tụ số chất này thành một cục lớn





Trông bề ngoài long diên hương chỉ là khối đá xù xì, xấu xí, tuy nhiên, "khối đá" này có giá trị rất lớn. Các chuyên gia cho rằng long diên hương thực sự quý hơn vàng. Còn so với bạc, chúng đắt hơn 30 lần. Long diên hương có thể được bán với cái giá lên đến hơn 330 triệu đồng/kg





Long diên hương được ví như trầm hương của biển khơi, trở thành thứ khiến giới sành nước hoa phải khao khát. Với mùi thơm ngọt ngào, đặc trưng, long diên hương được sử dụng chủ yếu để chiết xuất nước hoa cao cấp





Charapita là loại ớt nhỏ có nguồn gốc ở miền Bắc Peru. Loại ớt này hiện được xếp cùng nhóm với gia vị đắt đỏ nhất thế giới như nhụy hoa nghệ tây và vani





So với những loại ớt khác, ớt Charapita rất cay. Độ cay của ớt Charapita lên tới 30.000 đến 50.000 độ cay Scolville. Theo mô tả, độ cay này thậm chí có thể "làm thủng" lưỡi, được khuyến cáo không nên ăn tươi





Loại ớt này chủ yếu được dùng dưới dạng bột và được các đầu bếp đẳng cấp thế giới đánh giá cao. Ớt Charapita thường được cho vào các món súp, thêm vào món salad, thịt...





Cây đinh hương có nguồn gốc từ Indonesia. Cây có thể cao tới 10–20m, lá hình bầu dục lớn. Các chồi hoa ban đầu có màu nhạt và dần dần trở thành màu lục, sau đó chuyển thành màu đỏ tươi, dài khoảng 1,5–2cm thì thu hoạch được. Sở dĩ loài cây này được gọi là đinh hương vì chồi hoa có hình dáng giống với những chiếc đinh nhỏ cùng hương thơm ngạt ngào





Có thể dùng đinh hương ở dạng nguyên chồi phơi khô hoặc nghiền thành bột





Đinh hương chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như Mangan, Vitamin K, Vitamin C. Bên cạnh đó, đinh hương còn giàu các chất xơ, khoáng chất và đặc biệt giàu chất chống oxy hóa. Ngoài ra, đinh hương còn có chất gây mê mạnh gọi là eugenol - có tác dụng gây tê dây thần kinh và giảm đau. Đinh hương thường được bào chế dưới dạng tinh dầu, rượu thuốc, thành phần trong thuốc lá và nước súc miệng, gia vị bột





Mang vẻ ngoài hết sức ngọt ngào, muối hồng Himalaya được mệnh danh là một trong những loại gia vị đắt đỏ nhất hành tinh. Mặc dù có giá đắt gấp 20 lần muối thông thường nhưng muối hồng Himalaya vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khắp thế giới





Được biết, ngoài những thành phần như natri clorua giống với muối thường, muối hồng Himalaya còn chứa tới 84 khoáng chất và nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe như: Kali, magie, stronti, molypden… Do đó, loại muối này được ví như một loại gia vị thần kỳ





Quá trình sản xuất muối hồng Himalaya rất khác so với muối thông thường. Cụ thể, các mỏ muối hồng thường nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, nên để tiếp cận chúng người ta cũng phải đào các hầm mỏ với độ sâu tương đương





Tại mỏ khai thác muối, công nhân sẽ dùng một chiếc máy khoan cỡ lớn, khoan xuyên qua đá muối, phá vỡ kết cấu để chia chúng thành những khối nhỏ hơn, rồi vận chuyển lên mặt đất. Những khối đá muối này sau đó còn trải qua nhiều bước tinh chế để trở thành các sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng





Ngoài việc là một loại gia vị độc đáo khi sở hữu hương vị đặc trưng, chúng còn được sử dụng để tạo ra những sản phẩm đắt tiền như: Sữa tắm, mỹ phẩm, kem đánh răng, đá massage chân...





Saffron (nhụy hoa nghệ tây) là một loại gia vị đắt tiền nhất thế giới, có giá lên tới 16.000 USD/kg. Nghệ tây được trồng ở nhiều nơi trên thế giới như Ma Rốc, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan hay Ấn Độ...





Mỗi cây nghệ tây có khoảng 3 đến 4 hoa, mỗi hoa lại có 3 nhụy phủ phấn hoa nằm giữa bông hoa. Do đó, việc thu hoạch được 1kg Saffron sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức





Saffron được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, mọi người có thể tìm thấy chúng trong món paella của người Tây Ban Nha, món pilau của người Ba Tư. Các món cá hầm, bánh tráng men, bánh ngọt, bánh nướng đều sử dụng bột của hoa nhụy tây để tăng thêm hương vị độc đáo cho món ăn





Các nghiên cứu chỉ ra, nhụy hoa nghệ tây chứa nhiều thành phần hóa học quý như: Picrocrocin, crocin và safranal. Đây là ba thành phần tạo nên mùi thơm, vị đắng và màu sắc đặc trưng của nhụy nghệ tây. Ngoài ra, loại gia vị quý hiếm này còn có đặc tính chống ung thư và là một hoạt chất dùng trong y học để sử dụng cho những người mắc các bệnh về tâm lý, giúp giảm căng thẳng, làm cho tinh thần con người luôn vui vẻ, sảng khoái







Vani là một trong những hương vị được ưa chuộng trên toàn thế giới, là loại hương liệu đắt đỏ bậc nhất. Thậm chí, nếu xét về khối lượng, giá thành của vani còn cao hơn cả bạc





Theo Business Insider, một lý do khiến hương liệu này trở nên đắt đỏ là vani được tinh chiết từ lớp tinh thể bám trên hạt vani nằm trong quả. Trong khi đó, việc trồng và chăm sóc cây vani là cả một quá trình đòi hỏi rất nhiều công sức. Và đây là lý do cốt lõi làm nên giá trị của loại gia vị chỉ đứng sau nhụy hoa nghệ tây này





Sở hữu hương thơm và mùi vị tinh khiết hết sức đặc trưng, vani được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Không chỉ dừng lại ở một loại gia vị cho các món ăn, điển hình như bánh ngọt, kem, mùi hương của vani còn được đem vào cả các loại túi thơm, gấu bông và thậm chí là nền công nghiệp nước hoa







Long diên hương (còn gọi là long duyên hương) là một chất sáp được tạo thành trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng - loài cá thuộc về bộ cá voi, phân bộ cá voi có răng. Long diên hương là phần tinh túy của loài cá "khủng" này







Long diên hương có dạng chất sáp với thành phần là chất béo. Nhiều giả thuyết cho rằng đó là chất tiết để bao bọc những thức ăn khó tiêu như răng của một số loài mực trong dạ dày cá nhà táng. Nhưng cũng có thuyết cho rằng chất tiết này như một loại kháng sinh để làm lành những vết thương trong ruột của cá. Sau hàng năm trời, cá nhà táng tích tụ số chất này thành một cục lớn





Trông bề ngoài long diên hương chỉ là khối đá xù xì, xấu xí, tuy nhiên, "khối đá" này có giá trị rất lớn. Các chuyên gia cho rằng long diên hương thực sự quý hơn vàng. Còn so với bạc, chúng đắt hơn 30 lần. Long diên hương có thể được bán với cái giá lên đến hơn 330 triệu đồng/kg





Long diên hương được ví như trầm hương của biển khơi, trở thành thứ khiến giới sành nước hoa phải khao khát. Với mùi thơm ngọt ngào, đặc trưng, long diên hương được sử dụng chủ yếu để chiết xuất nước hoa cao cấp





Charapita là loại ớt nhỏ có nguồn gốc ở miền Bắc Peru. Loại ớt này hiện được xếp cùng nhóm với gia vị đắt đỏ nhất thế giới như nhụy hoa nghệ tây và vani





So với những loại ớt khác, ớt Charapita rất cay. Độ cay của ớt Charapita lên tới 30.000 đến 50.000 độ cay Scolville. Theo mô tả, độ cay này thậm chí có thể "làm thủng" lưỡi, được khuyến cáo không nên ăn tươi





Loại ớt này chủ yếu được dùng dưới dạng bột và được các đầu bếp đẳng cấp thế giới đánh giá cao. Ớt Charapita thường được cho vào các món súp, thêm vào món salad, thịt...





Cây đinh hương có nguồn gốc từ Indonesia. Cây có thể cao tới 10–20m, lá hình bầu dục lớn. Các chồi hoa ban đầu có màu nhạt và dần dần trở thành màu lục, sau đó chuyển thành màu đỏ tươi, dài khoảng 1,5–2cm thì thu hoạch được. Sở dĩ loài cây này được gọi là đinh hương vì chồi hoa có hình dáng giống với những chiếc đinh nhỏ cùng hương thơm ngạt ngào





Có thể dùng đinh hương ở dạng nguyên chồi phơi khô hoặc nghiền thành bột





Đinh hương chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như Mangan, Vitamin K, Vitamin C. Bên cạnh đó, đinh hương còn giàu các chất xơ, khoáng chất và đặc biệt giàu chất chống oxy hóa. Ngoài ra, đinh hương còn có chất gây mê mạnh gọi là eugenol - có tác dụng gây tê dây thần kinh và giảm đau. Đinh hương thường được bào chế dưới dạng tinh dầu, rượu thuốc, thành phần trong thuốc lá và nước súc miệng, gia vị bột





Mang vẻ ngoài hết sức ngọt ngào, muối hồng Himalaya được mệnh danh là một trong những loại gia vị đắt đỏ nhất hành tinh. Mặc dù có giá đắt gấp 20 lần muối thông thường nhưng muối hồng Himalaya vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khắp thế giới





Được biết, ngoài những thành phần như natri clorua giống với muối thường, muối hồng Himalaya còn chứa tới 84 khoáng chất và nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe như: Kali, magie, stronti, molypden… Do đó, loại muối này được ví như một loại gia vị thần kỳ





Quá trình sản xuất muối hồng Himalaya rất khác so với muối thông thường. Cụ thể, các mỏ muối hồng thường nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, nên để tiếp cận chúng người ta cũng phải đào các hầm mỏ với độ sâu tương đương





Tại mỏ khai thác muối, công nhân sẽ dùng một chiếc máy khoan cỡ lớn, khoan xuyên qua đá muối, phá vỡ kết cấu để chia chúng thành những khối nhỏ hơn, rồi vận chuyển lên mặt đất. Những khối đá muối này sau đó còn trải qua nhiều bước tinh chế để trở thành các sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng





Ngoài việc là một loại gia vị độc đáo khi sở hữu hương vị đặc trưng, chúng còn được sử dụng để tạo ra những sản phẩm đắt tiền như: Sữa tắm, mỹ phẩm, kem đánh răng, đá massage chân...