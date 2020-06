Với cân nặng chỉ từ 0,68-1,59kg, Fennec là loài cáo nhỏ nhất trên thế giới. Tuy vậy, với lợi thế chiều cao khoảng 20,3cm và chiếc đuôi dài, cáo Fennec cực kỳ nhanh nhẹn và có khả năng bật cao đáng kinh ngạc. Chúng sống nhiều ở vùng sa mạc quanh Bắc Phi

Cáo Fennec chiếm được cảm tình nhờ khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Đặc biệt, đôi tai dài và to là một lợi thế, có tác dụng tản nhiệt và giúp chúng nghe ngóng chính xác vị trí của con mồi ẩn sâu dưới lớp cát sa mạc

Bên cạnh đôi tai to, cáo Fennec còn gây ấn tượng khi sở hữu một bộ lông màu kem cực đẹp. Bộ lông này còn giúp cáo Fennec chống nóng vào ban ngày và giữ ấm vào ban đêm

Không chỉ đáng yêu, cáo Fennec còn rất chung thủy. Chúng sống theo chế độ một vợ một chồng. Với ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương, loài cáo này thường được thuần hóa trở thành thú nuôi

Cáo lông cẩm thạch Bắc Cực là một thành viên của nhánh cáo đỏ. Loài cáo này sở hữu bộ lông màu trắng pha đen rất đẹp mắt

Tuy nhiên, màu lông của loài cáo này không phải là màu lông tự nhiên mà do con người tác động, thay đổi nhằm mục đích lấy lông

Cáo lông cẩm thạch Bắc Cực sở hữu một mùi hương đặc biệt. Chúng thường đi tiểu tại những nơi dễ thấy để đánh dấu lãnh thổ của mình

Cáo tai dơi (Otocyon megalotis) là một động vật thuộc họ chó. Chúng chỉ có đúng hai quần thể riêng biệt, một quần thể sống ở khu vực phía Nam, quần thể còn lại phân bố ở vùng Đông Phi

Với hình dạng khuôn mặt hơi giống loài chó, cáo tai dơi trông vừa có nét đáng yêu như những con thú cưng, lại vừa mang nét hoang dại

Đặc trưng của nhà cáo tai dơi là đôi tai lớn, dài 13cm trong khi cả cơ thể chỉ đạt mức trung bình vào khoảng 55cm. Đây được coi là bộ phận nhạy cảm, giúp chúng dễ dàng phát hiện các âm thanh lạ để săn mồi đồng thời điều hòa thân nhiệt, giúp cáo tai dơi dễ dàng thích nghi với điều kiện nhiệt độ cao

Hầu hết cáo tai dơi đều sống trong các khu vực khô cằn, cỏ ngắn, cây bụi thấp. Chúng biết đào hang để tránh nắng gió, nhiệt độ lên xuống thất thường và đẻ con

Cáo đỏ (Vulpes vulpes) là loài cáo lớn nhất, phân bố rộng rãi và đa dạng nhất trong tất cả loài cáo. Chúng có thể được tìm thấy khắp Bắc bán cầu và cả châu Úc

Cáo đỏ gây ấn tượng bởi bộ lông màu nâu vàng điển hình, đuôi có vệt lông trắng vô cùng đẹp mắt

Thông thường, cáo lông đỏ sống đơn lẻ và săn bắt các con mồi sống (đặc biệt là động vật gặm nhấm nhỏ). Chúng là những thợ săn rất nhanh nhẹn và có thể nhảy qua rào cao 2m

Ngoại hình cực ấn tượng của loài cáo lông đỏ

Cáo lông xám là một trong những loài cáo đẹp nhất thế giới

Cáo lông xám là động vật duy nhất trong họ chó có thể trèo cây

Loài cáo này sống rải rác trên khắp vùng Bắc Mỹ

Loài cáo xám nổi bật với bộ lông "muối tiêu" và lông đuôi có vệt đen nhánh

Cáo Bắc cực, hay còn gọi với cái tên như cáo trắng, cáo tuyết, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài vô cùng độc đáo

Chúng có chân và mõm tương đối ngắn cùng bộ lông dày để giữ ấm trong cái lạnh đến -70 độ C. Bên cạnh đó, loài cáo này còn sở hữu hệ thống trao đổi nhiệt đặc biệt, giúp nó không hề cảm thấy run rẩy vì lạnh

Cáo Bắc cực là loài ăn tạp, ăn hầu như bất cứ thứ gì chúng có thể tìm thấy - từ động vật gặm nhấm, chim hoặc cá, rong biển và xác bỏ thừa của những kẻ săn mồi lớn hơn. Trong trường hợp khan hiếm thức ăn, nó còn ăn phân của chính mình

Nhiều người thường nghĩ rằng cáo Bắc cực chỉ có lông màu trắng, nhưng thực tế, vào mùa hè, khi tuyết tan, lông của chúng có thể đổi sang màu tối để hòa nhập với môi trường

