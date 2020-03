Với những người muốn giảm cân thì rau xanh là loại thực phẩm không thể thiếu trong mọi bữa ăn, kể cả bữa ăn sáng. Thực phẩm trên chứa nhiều chất xơ, không chứa tinh bột và chất béo, ít calo nên hỗ trợ giảm cân hiệu quả Chất xơ trong rau có tính nhầy, giúp tạo cảm giác no lâu. Bên cạnh đó, các chất xơ còn giúp cơ thể đào thải chất béo và cholesterol, khống chế lượng mỡ trong máu hiệu quả, ngăn chặn việc hình thành mỡ và phòng chống các bệnh về tim mạch Vậy nên, khẩu phần ăn sáng với một đĩa rau luộc hoặc salad rau củ sẽ đem lại cho bạn nguồn năng lượng tích cực trong một ngày, đồng thời còn đem lại hiệu quả trong quá trình giảm cân Trái cây là nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể, những dưỡng chất này có khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa đồng thời ngăn sự tích trữ mỡ thừa trong cơ thể Ngoài ra ăn trái cây chứa nhiều nước còn tăng cảm giác no bụng từ đó hạn chế hấp thu thêm các thực phẩm khác. Các loại trái cây nên ăn vào bữa sáng để giảm cân có thể kể đến như chuối, táo, bưởi, dưa hấu... Sữa chua là thực phẩm "vàng" được chị em phụ nữ thường xuyên sử dụng trong quá trình giảm cân. Việc ăn sữa chua không đường hoặc ít đường mỗi ngày sẽ giúp bạn có một đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa tình trạng viêm và kháng leptin gây béo phì, thừa cân Bạn có thể sử dụng hoa quả đi kèm để đạt hiệu quả giảm cân gấp nhiều lần, đồng thời còn giúp làn da căng bóng, mịn màng Bên cạnh các món ăn sáng dành cho người giảm cân như sữa chua, rau xanh... thì trứng, đặc biệt là trứng luộc cũng là một thực phẩm cực tốt giúp bạn duy trì vóc dáng cơ thể đáng mong ước Trong trứng chứa nhiều protein cùng với vitamin D. Khi được thu nạp vào cơ thể, trứng sẽ cung cấp cho máu một lượng cholestrol lành mạnh giúp cơ thể có đủ năng lượng để hoạt động nhưng không để lại lượng chất béo tiêu cực Được mệnh danh là "thực phẩm vàng trong làng ăn kiêng", yến mạch luôn là sự lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ khi có ý định muốn giảm cân Lượng carbohydrate trong yến mạch là nguyên nhân đầu tiên khiến bạn có cảm giác no lâu hơn và duy trì đường huyết ổn định, từ đó khó có thể cảm giác thèm ăn trở lại và giảm lượng đồ ăn vào các bữa khác Ngoài ra, yến mạch giàu chất xơ beta-glucan. Chất xơ này tồn tại trong ruột lâu hơn những loại thức ăn khác nên chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu chậm hơn. Vì thế dạ dày sẽ hoạt động từ tốn hơn và chậm phát ra tín hiệu đói, từ đó đòi hỏi cơ thể bạn nhất thiết giải phóng mỡ thừa để tạo ra năng lượng cho cơ thể Bên cạnh đó, yến mạch giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa, giúp bạn hấp thu lượng chất xơ gấp đôi và có hàm lượng calo, chất béo cực kì thấp Bởi thế, một bát cháo yến mạch vào mỗi sáng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn vừa đầy đủ năng lượng vừa không lo sự tấn công của mỡ thừa Vì đây là cháo giảm cân nên bạn không nên cho gia vị vào. Tuy nhiên, cháo yến mạch lại khó ăn với người mới bắt đầu, nên lời khuyên là lần đầu ăn bạn có thể cho một ít gia vị vào sau đó giảm dần Hoặc, bạn cũng có thể sử dụng các gia vị tự nhiên như táo, dâu tây, việt quật... hay các loại hạt như đậu phộng, hạnh nhân, hạt điều… để làm cho món cháo yến mạch giảm cân ngon, dễ ăn hơn Bên cạnh đó, thay vì dùng nước để nấu cháo bạn có thể sử dụng sữa ít béo không đường hoặc nước hoa quả. Như vậy, món cháo sẽ thơm hơn và cung cấp thêm dưỡng chất chăm sóc da Ngoài ra, bạn nên ăn sáng vào khoảng 1 tiếng sau khi ngủ dậy. Do, dạ dày hoạt động rất mạnh trong vòng 1 giờ đầu sau thức dậy nên bạn không nên tiếp năng lượng ngay mà hãy để cơ thể đốt cháy lượng calo thừa, sau đó bạn mới nên ăn sáng để giúp duy trì nhịp sinh học và tăng cường sự trao đổi chất. Thời gian ăn hợp lý là 7-8h sáng, không nên để hơn 10h mới ăn sáng Bên cạnh việc kết hợp ăn sáng hợp lý, bạn cần có chế độ rèn luyện thể lực phù hợp để hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn

Với những người muốn giảm cân thì rau xanh là loại thực phẩm không thể thiếu trong mọi bữa ăn, kể cả bữa ăn sáng. Thực phẩm trên chứa nhiều chất xơ, không chứa tinh bột và chất béo, ít calo nên hỗ trợ giảm cân hiệu quả Chất xơ trong rau có tính nhầy, giúp tạo cảm giác no lâu. Bên cạnh đó, các chất xơ còn giúp cơ thể đào thải chất béo và cholesterol, khống chế lượng mỡ trong máu hiệu quả, ngăn chặn việc hình thành mỡ và phòng chống các bệnh về tim mạch Vậy nên, khẩu phần ăn sáng với một đĩa rau luộc hoặc salad rau củ sẽ đem lại cho bạn nguồn năng lượng tích cực trong một ngày, đồng thời còn đem lại hiệu quả trong quá trình giảm cân Trái cây là nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể, những dưỡng chất này có khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa đồng thời ngăn sự tích trữ mỡ thừa trong cơ thể Ngoài ra ăn trái cây chứa nhiều nước còn tăng cảm giác no bụng từ đó hạn chế hấp thu thêm các thực phẩm khác. Các loại trái cây nên ăn vào bữa sáng để giảm cân có thể kể đến như chuối, táo, bưởi, dưa hấu... Sữa chua là thực phẩm "vàng" được chị em phụ nữ thường xuyên sử dụng trong quá trình giảm cân. Việc ăn sữa chua không đường hoặc ít đường mỗi ngày sẽ giúp bạn có một đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa tình trạng viêm và kháng leptin gây béo phì, thừa cân Bạn có thể sử dụng hoa quả đi kèm để đạt hiệu quả giảm cân gấp nhiều lần, đồng thời còn giúp làn da căng bóng, mịn màng Bên cạnh các món ăn sáng dành cho người giảm cân như sữa chua, rau xanh... thì trứng, đặc biệt là trứng luộc cũng là một thực phẩm cực tốt giúp bạn duy trì vóc dáng cơ thể đáng mong ước Trong trứng chứa nhiều protein cùng với vitamin D. Khi được thu nạp vào cơ thể, trứng sẽ cung cấp cho máu một lượng cholestrol lành mạnh giúp cơ thể có đủ năng lượng để hoạt động nhưng không để lại lượng chất béo tiêu cực Được mệnh danh là "thực phẩm vàng trong làng ăn kiêng", yến mạch luôn là sự lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ khi có ý định muốn giảm cân Lượng carbohydrate trong yến mạch là nguyên nhân đầu tiên khiến bạn có cảm giác no lâu hơn và duy trì đường huyết ổn định, từ đó khó có thể cảm giác thèm ăn trở lại và giảm lượng đồ ăn vào các bữa khác Ngoài ra, yến mạch giàu chất xơ beta-glucan. Chất xơ này tồn tại trong ruột lâu hơn những loại thức ăn khác nên chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu chậm hơn. Vì thế dạ dày sẽ hoạt động từ tốn hơn và chậm phát ra tín hiệu đói, từ đó đòi hỏi cơ thể bạn nhất thiết giải phóng mỡ thừa để tạo ra năng lượng cho cơ thể Bên cạnh đó, yến mạch giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa, giúp bạn hấp thu lượng chất xơ gấp đôi và có hàm lượng calo, chất béo cực kì thấp Bởi thế, một bát cháo yến mạch vào mỗi sáng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn vừa đầy đủ năng lượng vừa không lo sự tấn công của mỡ thừa Vì đây là cháo giảm cân nên bạn không nên cho gia vị vào. Tuy nhiên, cháo yến mạch lại khó ăn với người mới bắt đầu, nên lời khuyên là lần đầu ăn bạn có thể cho một ít gia vị vào sau đó giảm dần Hoặc, bạn cũng có thể sử dụng các gia vị tự nhiên như táo, dâu tây, việt quật... hay các loại hạt như đậu phộng, hạnh nhân, hạt điều… để làm cho món cháo yến mạch giảm cân ngon, dễ ăn hơn Bên cạnh đó, thay vì dùng nước để nấu cháo bạn có thể sử dụng sữa ít béo không đường hoặc nước hoa quả. Như vậy, món cháo sẽ thơm hơn và cung cấp thêm dưỡng chất chăm sóc da Ngoài ra, bạn nên ăn sáng vào khoảng 1 tiếng sau khi ngủ dậy. Do, dạ dày hoạt động rất mạnh trong vòng 1 giờ đầu sau thức dậy nên bạn không nên tiếp năng lượng ngay mà hãy để cơ thể đốt cháy lượng calo thừa, sau đó bạn mới nên ăn sáng để giúp duy trì nhịp sinh học và tăng cường sự trao đổi chất. Thời gian ăn hợp lý là 7-8h sáng, không nên để hơn 10h mới ăn sáng Bên cạnh việc kết hợp ăn sáng hợp lý, bạn cần có chế độ rèn luyện thể lực phù hợp để hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn