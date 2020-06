Chó Ngao Tây Tạng (hay còn gọi là Đường khuyển) là một giống chó có nguồn gốc từ Trung Quốc, chúng là loài chó khá hung dữ

Hộp sọ rộng, thân hình tròn trịa, lông dày và đuôi xù lông là đặc trưng về ngoại hình của giống chó này

Ngao Tây Tạng nổi tiếng với trí thông minh và khí chất quý tộc

Không như vẻ ngoài đáng yêu của mình, Ngao Tây Tạng là loài chó không hề thân thiện, chúng luôn có ý thức bảo vệ chủ nhân và tài sản của họ

Chúng nguy hiểm khi tấn công, với những vết cắn chết người

Ngao Tây Tạng còn được biết đến là loài chó đắt nhất thế giới. Chúng đã được nhiều vị thủ tướng, tổng thống nuôi nấng, trong đó có Tổng thống Mỹ Calvin Coolidge

Pitbull có nguồn gốc từ châu Mỹ, chúng thường được nuôi để giữ nhà và sử dụng trong những cuộc chọi chó

Pitbull là một trong những loài chó nguy hiểm nhất thế giới do chúng sở hữu tính hiếu chiến, bền bỉ, gan lỳ

Trong các cuộc chọi chó, Pitbull được mệnh danh là "sát thủ máu lạnh"

Giống chó này có đặc điểm là lông ngắn, có trọng lượng trung bình từ 20–30 kg, nhưng thân hình nhìn rất lực lưỡng với nhiều cơ bắp

Pitbull là một loài chó thông minh nhưng lì lợm và khó dạy, rất trung thành với chủ nhưng nếu không có cảm giác an toàn chúng có thể chơi "khô máu" với đối phương

Giống chó Rottweiler (hay còn gọi là Rốt, Rotti) là một giống chó có nguồn gốc ở Đức được dùng như loại chó chăn gia súc nhưng thường được huấn luyện để trở thành chó nghiệp vụ

Rottweiler là loài chó khoẻ mạnh, thông minh, có vẻ ngoài dữ dằn nhưng chúng biết nghe lời và là những người bảo vệ trung thành cho chủ của mình

Bên cạnh đó, loại chó này thường được lựa chọn để huấn luyện do chúng có thần kinh vững vàng, dũng cảm, không hề biết sợ, tinh thần chiến đấu rất cao, nó lâm trận với sức mạnh và tinh thần phải chiến thắng

Tuy nhiên, nếu không được rèn luyện một cách nghiêm nghiêm ngặt thì Rottweilers có thể gây nguy hiểm cho con người

Sức mạnh của Rottweiler rất đáng sợ vì lực cắn của chúng có thể lên đến 136kg

Doberman là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ

Dobermann có những phẩm chất lý tưởng cho việc trở thành chó canh gác như nhạy cảm, nhiệt huyết, không hề sợ hãi, có sức mạnh phi thường và rất dai sức

Dobermann sở hữu ngoại hình cao ráo, chúng có bộ ngực to khỏe, cơ thể săn chắc vạm vỡ. Tuổi thọ của loài chó này thường rơi vào từ 11 đến 13 năm

Đây là một giống chó hung dữ, khi cảm thấy có điều gì nguy hiểm đang xảy ra với gia chủ, chúng sẵn sàng tấn công đối phương một cách mất kiểm soát

Tại Thụy Sĩ, 8 trong 12 bang liệt Dobermann vào giống chó nguy hiểm, phải xin giấy phép nếu muốn nuôi loại chó này. Bang Wallis cấm cả việc nuôi, gây giống và nhập cảnh

Chó Husky được xem là giống chó cảnh nổi tiếng nhất thế giới, chúng có ngoại hình và hành vi giống với tổ tiên của chúng là loài chó sói với xu hướng đi lang thang và tìm cách trốn thoát sự tù túng

Husky được đánh giá là loài cực kì nhanh nhẹn, khoẻ mạnh với khả năng vận chuyển hàng hoá rất tốt

Ngoài ra, việc sở hữu bộ lông dày, nhiều màu sắc và đôi mắt có màu xanh đặc trưng khiến cho Husky được rất nhiều người ưa thích

Husky cũng nổi tiếng với độ bướng bỉnh nếu không được rèn luyện đúng cách

Các nghiên cứu cho thấy, Husky là một trong những giống chó dữ và nguy hiểm nhất, đặc biệt là khi không được huấn luyện bài bản từ nhỏ

