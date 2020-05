Đứng đầu trong danh sách những động vật sát thủ chuyên ăn thịt đồng loại thuộc về cá mập hổ cát. Đây là loài cá mập sống ở vùng nước nông ven biển trên toàn thế giới, chúng nổi tiếng với hàm răng sắc nhọn, tốc độ bơi lội đáng kinh ngạc và bản năng sát thủ ngay từ trong bụng mẹ

Nếu bạn nghĩ trong bụng mẹ là nơi an toàn nhất thì bạn đã lầm. Bởi đối với loài cá mập hổ cát, ngay từ trong bụng mẹ chúng đã phải trải qua cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" để giành giật "tấm vé" được chào đời Trong thời kỳ mang thai, một con cá mập hổ cát mẹ mang cùng lúc nhiều phôi thai. Các phôi thai này được thụ tinh bởi nhiều "ông bố". Tuy nhiên sẽ chỉ có một con non được chào đời. Bởi, con non đầu tiên sinh ra sẽ ăn những quả trứng, sau đó chúng ăn những con nở muộn hơn Với hàm lượng protein cao thu được từ những bữa ăn đầu tiên, cá mập hổ cá con khi sinh ra có thể dài tới 3 feet (gần 1m)

Một ví dụ khác trong thế giới động vật về việc ăn thịt đồng loại đến từ loài cá sấu Trong môi trường khan hiếm thức ăn, để sinh tồn, cá sấu sẽ ăn xác chết động vật, trong đó có xác của đồng loại. Thậm chí, chúng có thể ăn các con cá sấu non để duy trì sự sống Vốn được biết tới là loài săn mồi đáng sợ bậc nhất trong thế giới động vật, rắn có thể tiêu diệt bất kỳ con vật nào gây nguy hiểm cho nó kể cả là đồng loại của chúng (Ảnh: Caters News Agency)

Đặc biệt, loài rắn đuôi chuông còn thường xuyên ăn những quả trứng hỏng và con non đã chết của chính mình

Các nhà khoa học giải thích rằng hành vi này giúp rắn đuôi chuông cái khôi phục được sức khỏe sau khi mang thai và sinh nở Liệu bạn có bao giờ thắc mắc, tại sao bọ ngựa đực luôn phải chạy trốn sau khi giao phối? Lý do đơn giản là chúng không muốn bị bạn tình của mình nhai mất đầu Thông thường, bọ ngựa cái sẽ ăn thịt bạn tình của mình để có được nguồn dinh dưỡng dồi dào cho quá trình "mang nặng đẻ đau" sau này. Điều này đồng nghĩa với việc, bọ ngựa đực gần như chỉ có thể giao phối một lần duy nhất trong đời Mặc dù bị ăn mất phần đầu, bọ ngựa đực vẫn có thể thực hiện việc giao phối. Những hạch thần kinh vùng bụng của chúng có thể sống thêm vài giờ sau khi mất não và có thể độc lập điều khiển quá trình giao phối Nhện lưng đỏ Australia cũng có tập tính ăn thịt bạn tình. Tuy nhiên, những con nhện lưng đỏ đực không may mắn như những con bọ ngựa đực. Bởi chúng gần như không thể chạy thoát khỏi nhện cái sau khi giao phối Nguyên nhân của việc này là do trong quá trình giao phối, con đực sẽ cưỡi lên phần miệng của con cái để truyền tinh trùng. Lúc đó, nhện lưng đỏ cái sẽ tiết ra dịch tiêu hóa để ăn con đực Việc ăn thịt con đực sẽ giúp nhện cái có nguồn dinh dưỡng để nuôi các phôi phát triển. Do đó, các con nhện lưng đỏ đực buộc chấp nhận hi sinh bản thân để duy trì nòi giống

Đứng đầu trong danh sách những động vật sát thủ chuyên ăn thịt đồng loại thuộc về cá mập hổ cát. Đây là loài cá mập sống ở vùng nước nông ven biển trên toàn thế giới, chúng nổi tiếng với hàm răng sắc nhọn, tốc độ bơi lội đáng kinh ngạc và bản năng sát thủ ngay từ trong bụng mẹ

Nếu bạn nghĩ trong bụng mẹ là nơi an toàn nhất thì bạn đã lầm. Bởi đối với loài cá mập hổ cát, ngay từ trong bụng mẹ chúng đã phải trải qua cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" để giành giật "tấm vé" được chào đời Trong thời kỳ mang thai, một con cá mập hổ cát mẹ mang cùng lúc nhiều phôi thai. Các phôi thai này được thụ tinh bởi nhiều "ông bố". Tuy nhiên sẽ chỉ có một con non được chào đời. Bởi, con non đầu tiên sinh ra sẽ ăn những quả trứng, sau đó chúng ăn những con nở muộn hơn Với hàm lượng protein cao thu được từ những bữa ăn đầu tiên, cá mập hổ cá con khi sinh ra có thể dài tới 3 feet (gần 1m)

Một ví dụ khác trong thế giới động vật về việc ăn thịt đồng loại đến từ loài cá sấu Trong môi trường khan hiếm thức ăn, để sinh tồn, cá sấu sẽ ăn xác chết động vật, trong đó có xác của đồng loại. Thậm chí, chúng có thể ăn các con cá sấu non để duy trì sự sống Vốn được biết tới là loài săn mồi đáng sợ bậc nhất trong thế giới động vật, rắn có thể tiêu diệt bất kỳ con vật nào gây nguy hiểm cho nó kể cả là đồng loại của chúng (Ảnh: Caters News Agency)

Đặc biệt, loài rắn đuôi chuông còn thường xuyên ăn những quả trứng hỏng và con non đã chết của chính mình

Các nhà khoa học giải thích rằng hành vi này giúp rắn đuôi chuông cái khôi phục được sức khỏe sau khi mang thai và sinh nở Liệu bạn có bao giờ thắc mắc, tại sao bọ ngựa đực luôn phải chạy trốn sau khi giao phối? Lý do đơn giản là chúng không muốn bị bạn tình của mình nhai mất đầu Thông thường, bọ ngựa cái sẽ ăn thịt bạn tình của mình để có được nguồn dinh dưỡng dồi dào cho quá trình "mang nặng đẻ đau" sau này. Điều này đồng nghĩa với việc, bọ ngựa đực gần như chỉ có thể giao phối một lần duy nhất trong đời Mặc dù bị ăn mất phần đầu, bọ ngựa đực vẫn có thể thực hiện việc giao phối. Những hạch thần kinh vùng bụng của chúng có thể sống thêm vài giờ sau khi mất não và có thể độc lập điều khiển quá trình giao phối Nhện lưng đỏ Australia cũng có tập tính ăn thịt bạn tình. Tuy nhiên, những con nhện lưng đỏ đực không may mắn như những con bọ ngựa đực. Bởi chúng gần như không thể chạy thoát khỏi nhện cái sau khi giao phối Nguyên nhân của việc này là do trong quá trình giao phối, con đực sẽ cưỡi lên phần miệng của con cái để truyền tinh trùng. Lúc đó, nhện lưng đỏ cái sẽ tiết ra dịch tiêu hóa để ăn con đực Việc ăn thịt con đực sẽ giúp nhện cái có nguồn dinh dưỡng để nuôi các phôi phát triển. Do đó, các con nhện lưng đỏ đực buộc chấp nhận hi sinh bản thân để duy trì nòi giống