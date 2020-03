Ngày 16-2-2020, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc thi mèo đẹp WCF National Cat show in Vietnam. Cuộc thi hội tụ 50 thí sinh mèo thuần chủng cùng với các Breeder (những nhà nhân giống mèo chuyên nghiệp) đến từ các trại mèo lớn nhất khu vực miền Bắc Được biết, WCF National Cat show in Vietnam là cuộc thi về mèo lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của World Cat Federation (WCF) – Liên đoàn Mèo lớn nhất Thế giới Cuộc thi gồm 3 vòng: Vòng 1 là chấm tại bàn để giám khảo đánh giá về hình thể và sức khỏe; Vòng 2 có tên WCF Ring - ban giám khảo chọn ra top các chú mèo đẹp nhất của 3 hạng mục (Mèo con, Mèo trưởng thành và Mèo triệt sản); Vòng 3 - Best in show - top các chú mèo đẹp nhất của từng giống sẽ được chọn ra và bầu chọn chú mèo đẹp nhất chung cuộc Những chú mèo trước khi dự thi sẽ được các Groomer (người làm nghề cắt tỉa lông cho thú cưng) chăm chút kỹ càng để có bộ lông mượt mà và đẹp nhất để "đua sắc Năm nay, chú mèo Kindly Cat Admiral đã đoạt giải Best General - Giải thưởng dành cho chú mèo đẹp nhất cuộc thi Trong quá khứ, con người - nhất là người dân ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - sử dụng chim ưng như một trợ thủ đắc lực trong những chuyến đi săn. Ngày nay, loài chim này được người dân nơi đây yêu quý và coi là thú cưng. Thậm chí, chúng được yêu mến đến mức có hẳn một cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho mình Cuộc thi sắc đẹp dành cho chim ưng diễn ra trong khuôn khổ lễ hội chim ưng tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi thuộc UAE. Các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ được đánh giá một cách chính xác theo các tiêu chí: Trọng lượng, hình dáng cơ thể, màu lông cũng như cá tiêu chí cụ thể về đầu, chân Không chỉ để tranh tài tìm ra chú chim ưng đẹp nhất, sự kiện còn là nơi để những người nuôi chim ưng trên thế giới đến và chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết lai giống, chăm sóc... chim ưng Tổ chức lần đầu vào năm 1999, cuộc thi sắc đẹp dành cho lạc đà tại Ả Rập Xê-út đến nay đã phát triển thành một sự kiện văn hóa thu hút đông đảo du khách thập phương Một chú lạc đà đạt "chuẩn" trong cuộc thi phải sở hữu bộ lông mượt và sáng, cổ dài, khỏe và săn chắc, đầu to và cân đối với phần còn lại của cơ thể, bướu lớn, môi dày, mắt to, hàng mi dài và đen... Thí sinh chiến thắng sẽ nhận giải thưởng hơn 40 triệu USD và danh hiệu "Hoa hậu lạc đà" Không chỉ đua tài sắc đẹp, những chú lạc đà còn tham gia đường đua tốc độ và các hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội lạc đà. Mục đích của lễ hội là nhằm tôn vinh vai trò của lạc đà trong đời sống và văn hóa Ả Rập Lễ hội Voi Chitwan ở miền nam Nepal là một sự kiện văn hóa thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Tại đây, du khách sẽ có cơ hội chứng kiến các cuộc chạy đua, trận bóng đá và đặc biệt là màn "đua sắc" kịch tính mà "nhân vật chính" không ai khác đều là những chú voi đáng yêu Tham dự cuộc thi sắc đẹp, những thí sinh voi sẽ được người chăm sóc "trang điểm" bằng những họa tiết hoa, lá... rực rỡ nhằm ghi điểm trong mắt ban giám khảo Được biết, lễ hội voi Chitwan được tổ chức nhằm góp phần tăng cường sự giao lưu gắn kết và tình yêu thương giữa con người với người "bạn đồng hành" voi Cừu đóng vai trò quan trọng trong văn hóa Senegal (quốc gia ở Tây Phi). Để thể hiện tình cảm yêu mến đặc biệt của mình với "người bạn" 4 chân này, nhân dân Senegal đã tổ chức cuộc thi đặc biệt có tên là Khar Bii, nhằm tìm ra cặp người - cừu xuất sắc, ăn ý nhất Các cặp thí sinh sẽ tranh tài ở nhiều hạng mục cá nhân và đồng đội. Trong đó nổi bật, các thí sinh cừu sẽ tham gia cuộc thi nhan sắc dành cho riêng mình. Theo đó, ban giám khảo sẽ đánh giá một chú cừu đẹp là khi có sừng, khuôn mặt cân đối, bộ lông sáng bóng, trọng lượng khỏe mạnh... Người chiến thắng của cuộc thi sẽ nhận được 2 triệu Franc (khoảng 4.000 đô la Mỹ). Còn chú cừu đoạt giải cũng được gọi là "Hoa hậu cừu" bất kể là con đực hay con cái

