Ong bắp cày khổng lồ châu Á (hay con gọi là ong bắp cày Nhật Bản) là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất thế giới

Những con ong bắp cày có chiều dài cơ thể trung bình khoảng 45mm, sải cánh 75mm, chúng có thể bay với tốc độ 40km/h. Nọc của loài ong này còn chứa chất độc thần kinh cực mạnh và đáng nói là chúng luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công mục tiêu

Do ngòi đốt của ong mật không thể xuyên qua được lớp giáp chắc chắn của ong bắp cày nên chúng thường chủ động cướp phá tổ của ong mật, giết ong thợ, ăn thịt ấu trùng và nhộng

Bản năng hiếu chiến và hung hãn của ong bắp cày không chỉ biến chúng thành một loài xâm lấn nguy hiểm trong tự nhiên mà còn đe dọa các trang trại ong mật của con người

Không những gây sự với ong mật, chúng còn chủ động tấn công cả con người nếu chẳng may bước vào địa bàn của chúng

Theo thống kê của các tổ chức y tế trên thế giới, mỗi năm có trung bình 40 ca tử vong với thủ phạm là ong bắp cày khổng lồ châu Á

Bên cạnh đó, loài ong này còn có tập tính đào bới, đục lỗ trong rễ khiến cây bị thối gốc, phá hoại mùa màng

Với những điều nguy hiểm mà ong bắp cày gây ra, chính phủ các nước Trung Quốc, Nhật Bản đã từng phải điều động quân đội sử dụng súng phun lửa để kiểm soát sự xâm lấn của chúng

Không ít người lầm tưởng cá voi sát thủ (hay còn được gọi là cá hổ kình) là một loài sinh vật thông minh, hiền lành và thân thiện với con người. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng thực sự là hung thần biển cả

Cá voi sát thủ là thành viên lớn nhất trong họ cá heo, một con đực trưởng thành có thể dài 6 – 8m, nặng hơn 6 tấn, chúng sống theo bầy đàn, sở hữu kỹ năng săn mồi thượng thừa, có khả năng giao tiếp và có tổ chức xã hội phát triển

Kích thước to lớn cùng với tập tính đi săn theo bầy đã giúp loài cá này trở nên "bất khả chiến bại" và có thể cho bất kỳ loài vật nào vào thực đơn của chúng

Bên cạnh việc đánh “hội đồng” và ăn thịt cả những con cá mập trắng nặng cả tấn, loài cá này còn có thể tấn công các loài to lớn hơn nhiều như cá voi xám, cá nhà táng, cá voi lưng gù hay thậm chí là cá voi xanh bằng cách húc, cắn xé để chúng mất máu hoặc dìm con mồi cho đến chết



Mòng biển là thành viên duy nhất thuộc họ nhà chim có mặt trong danh sách những loài động vật hung hãn và "hiếu chiến" nhất thế giới

Đây là loài chim ăn thịt lớn, rất thông minh, có các phương thức liên lạc phức tạp và có cấu trúc xã hội phát triển cao

Loài chim này có bản chất rất táo tợn, ăn cực kỳ tạp và là những kẻ cướp đúng nghĩa, chúng luôn có các hành vi vừa ăn cắp thức ăn, vừa tấn công con người

Trong tự nhiên, ngoài việc cướp mồi của loài khác, chúng còn săn các loài chim và động vật có vú trong đất liền hay thậm chí là liên kết lại để tấn công có tổ chức những loài lớn hơn

Với bản chất liều lĩnh của mình, mòng biển còn thường xuyên lẻn vào nhà, tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi để trộm cắp thức ăn và xả những bãi chất thải có mùi khủng khiếp

Với thế mạnh sở hữu tứ chi phát triển, linh cẩu là loài động vật có tỉ lệ thành công lớn khi săn mồi, thậm chí, có thể săn được những con mồi lớn như ngựa vằn và linh dương đầu bò. Tuy nhiên, loài vật này lại luôn thích ăn đồ ăn của các loại động vật khác

Thay vì việc đi săn mồi thì hằng ngày thì linh cẩu thường nhòm ngó mồi của loài khác, như sư tử và báo săn

Chúng sẽ mò theo sau, chờ sư tử bắt được mồi rồi cả bầy áp đảo để cướp miếng ngon

Không chỉ thế, những đàn linh cẩu đôi khi còn tấn công và ăn thịt luôn cả những con sư tử già yếu, bị thương hoặc lẻ bầy

Với bản tính liều lĩnh và tham lam, linh cẩu có thể gây sự với bất cứ loài nào, thậm chí, đã có một số trường hợp ghi nhận chúng còn tấn công cả con người

