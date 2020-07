Cá ngựa là một trong những loài động vật nổi tiếng chung thủy với bạn đời, những đôi cá ngựa sẽ thường dành cả ngày để bên nhau và giữ đuôi với bạn tình trong khi bơi

Trước khi tiến hành giao phối, đôi bạn tình này sẽ có một nghi lễ rất lãng mạn, đó là khiêu vũ và tỏ tình nhau bằng cách đổi màu

Theo một số nghiên cứu, những đôi cá ngựa sẽ khiêu vũ với nhau trong khoảng tám giờ mỗi ngày. Trong thời gian này, trứng của con cái sẽ trưởng thành và chúng sẽ đẻ trứng vào túi của con đực

Con đực ngay sau đó có thể thụ tinh cho trứng ngay khi nó nhận trứng. Trong suốt quá trình giao phối, cá ngựa cái sẽ gửi tới 2000 trứng một lần vào trong túi của con đực trong khoảng 9 đến 45 ngày

Con cái sẽ đến thăm bạn đời mỗi ngày trong suốt thời kỳ mang thai, thời gian còn lại nó sẽ khiêu vũ với những con cái khác

Loài động vật biển đặc biệt này luôn có xu hướng sống cùng nhau trọn đời và vui vẻ với tình yêu



Nếu vì lý do nào đó, một trong hai con phải chia ly, hoặc vĩnh viễn biến mất, con cá ngựa còn lại sẽ sống độc thân cho đến chết

Sự chung thủy của thiên nga từ lâu đã cực kỳ nổi tiếng trong thế giới động vật

Hình ảnh những cặp vợ chồng thiên nga quấn quít bên nhau không xa rời kể cả khi đã chết trở thành một trong những biểu tượng tình yêu được nhiều người biết đến nhất

Khi thành vợ thành chồng, đôi thiên nga sẽ chung sống với nhau rất lâu dài và một lòng chung thủy với bạn đời của mình





Theo nhiều nghiên cứu, nguyên nhân khiến thiên nga trở thành một trong những loài vật tượng trưng cho hôn nhân là bởi vì khi bạn đời của một con thiên nga bị chết đi thì con còn lại cũng tìm mọi cách để chết cùng





Mặc dù theo các nhà khoa học, do thiên nga cân nhắc đến nhiều vấn đề như di chuyển, bảo vệ lãnh thổ, ấp trứng, nuôi con nên không muốn phải mất thời gian thu hút bạn tình nhưng không thể phủ nhận thiên nga thực sự chung thủy

Chim mỏ sừng lớn Ấn Độ là một loài chim thường sống ở Tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á. Đặc điểm nhận dạng của loài chim này là có bờm màu vàng đen trên mỏ và con cái sẽ có đôi mắt màu trắng xanh và nhỏ hơn so với con đực

Chim mỏ sừng lớn được mệnh danh là loài chim lãng mạn nhất thế giới bởi việc lựa chọn bạn đời chúng là quá trình ấn tượng

Con đực sẽ sớm chọn một đối tác dễ thương, sau đó sẽ tặng nhiều quà cho đến khi con cái chấp nhận chúng. Đối với một con chim cái, người bạn đời tốt nhất là con đức tặng món quà tốt nhất





Con chim đực nỗ lực hết sức để tạo ấn tượng tốt với con cái bằng những món quà quý giá như cành cây, động vật chết hoặc thậm chí là xương

Một khi chúng nhận được tín hiệu tích cực, sự lãng mạn thực sự bắt đầu. Từ ngày đầu tiên cho đến khi chết, chúng sống trong tình yêu. Chúng tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau với những niềm vui và sự âu yếm

Đặc điểm quan trọng của loài chim này là tình yêu dành cho bạn tình. Chim mỏ sừng lớn không bao giờ phản bội, chúng có một niềm tin to lớn vào tình yêu và sẽ chờ đợi bạn tình cho đến cuối đời

Cá ngựa là một trong những loài động vật nổi tiếng chung thủy với bạn đời, những đôi cá ngựa sẽ thường dành cả ngày để bên nhau và giữ đuôi với bạn tình trong khi bơi

Trước khi tiến hành giao phối, đôi bạn tình này sẽ có một nghi lễ rất lãng mạn, đó là khiêu vũ và tỏ tình nhau bằng cách đổi màu

Theo một số nghiên cứu, những đôi cá ngựa sẽ khiêu vũ với nhau trong khoảng tám giờ mỗi ngày. Trong thời gian này, trứng của con cái sẽ trưởng thành và chúng sẽ đẻ trứng vào túi của con đực

Con đực ngay sau đó có thể thụ tinh cho trứng ngay khi nó nhận trứng. Trong suốt quá trình giao phối, cá ngựa cái sẽ gửi tới 2000 trứng một lần vào trong túi của con đực trong khoảng 9 đến 45 ngày

Con cái sẽ đến thăm bạn đời mỗi ngày trong suốt thời kỳ mang thai, thời gian còn lại nó sẽ khiêu vũ với những con cái khác

Loài động vật biển đặc biệt này luôn có xu hướng sống cùng nhau trọn đời và vui vẻ với tình yêu



Nếu vì lý do nào đó, một trong hai con phải chia ly, hoặc vĩnh viễn biến mất, con cá ngựa còn lại sẽ sống độc thân cho đến chết

Sự chung thủy của thiên nga từ lâu đã cực kỳ nổi tiếng trong thế giới động vật

Hình ảnh những cặp vợ chồng thiên nga quấn quít bên nhau không xa rời kể cả khi đã chết trở thành một trong những biểu tượng tình yêu được nhiều người biết đến nhất

Khi thành vợ thành chồng, đôi thiên nga sẽ chung sống với nhau rất lâu dài và một lòng chung thủy với bạn đời của mình





Theo nhiều nghiên cứu, nguyên nhân khiến thiên nga trở thành một trong những loài vật tượng trưng cho hôn nhân là bởi vì khi bạn đời của một con thiên nga bị chết đi thì con còn lại cũng tìm mọi cách để chết cùng





Mặc dù theo các nhà khoa học, do thiên nga cân nhắc đến nhiều vấn đề như di chuyển, bảo vệ lãnh thổ, ấp trứng, nuôi con nên không muốn phải mất thời gian thu hút bạn tình nhưng không thể phủ nhận thiên nga thực sự chung thủy

Chim mỏ sừng lớn Ấn Độ là một loài chim thường sống ở Tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á. Đặc điểm nhận dạng của loài chim này là có bờm màu vàng đen trên mỏ và con cái sẽ có đôi mắt màu trắng xanh và nhỏ hơn so với con đực

Chim mỏ sừng lớn được mệnh danh là loài chim lãng mạn nhất thế giới bởi việc lựa chọn bạn đời chúng là quá trình ấn tượng

Con đực sẽ sớm chọn một đối tác dễ thương, sau đó sẽ tặng nhiều quà cho đến khi con cái chấp nhận chúng. Đối với một con chim cái, người bạn đời tốt nhất là con đức tặng món quà tốt nhất





Con chim đực nỗ lực hết sức để tạo ấn tượng tốt với con cái bằng những món quà quý giá như cành cây, động vật chết hoặc thậm chí là xương

Một khi chúng nhận được tín hiệu tích cực, sự lãng mạn thực sự bắt đầu. Từ ngày đầu tiên cho đến khi chết, chúng sống trong tình yêu. Chúng tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau với những niềm vui và sự âu yếm

Đặc điểm quan trọng của loài chim này là tình yêu dành cho bạn tình. Chim mỏ sừng lớn không bao giờ phản bội, chúng có một niềm tin to lớn vào tình yêu và sẽ chờ đợi bạn tình cho đến cuối đời