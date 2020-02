Virus corona chủng mới (2019-nCoV) đang khiến thế giới khiếp sợ. Virus "tử thần" này lây nhiễm chủ yếu qua việc người mắc bệnh hắt hơi và ho, nói chuyện tạo giọt bắn Vậy nên, việc đeo khẩu trang được nhiều chuyên gia y tế khuyến khích. Biện pháp này tuy không giúp phòng chống bệnh 100% nhưng là phương pháp cơ bản và đơn giản nhất để góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Vì thế, ngay khi dịch bệnh do virus corona bùng phát, những chiếc khẩu trang nhanh chóng trở thành một mặt hàng “đắt khách” và sớm "cháy hàng" ở nhiều tiệm thuốc, cửa hàng Khẩu trang y tế là mặt hàng được người dân lùng mua nhiều nhất do vừa túi tiền. Thông thường, một chiếc khẩu trang y tế có giá từ khoảng 2-5 nghìn đồng/chiếc. Có loại được quảng cáo nhiều lớp thì có giá dao động từ 10-23 nghìn đồng/chiếc Khẩu trang y tế thường có 1-3 lớp có thể ngăn chặn được các hạt lớn và bắn tung tóe đến đường hô hấp của người đeo. Nó cũng làm giảm khả năng nước bọt và dịch tiết đường hô hấp của người đeo khi tiếp xúc với người khác Tuy nhiên, khẩu trang y tế được các nhà sản xuất khuyến cáo chỉ dùng 1 lần, nếu tái sử dụng sẽ làm giảm công dụng. Điều này đã dẫn đến tình trạng xuất hiện một lượng lớn rác thải là khẩu trang y tế, nếu không xử lý đúng cách có thể gây ô nhiễm môi trường và là nguồn lây lan bệnh dịch trong cộng đồng Để tránh tình trạng lãng phí cũng như giải tỏa tâm lý bất an của người dân nếu không mua được khẩu trang y tế trong mùa dịch, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo, người dân chỉ nên đeo khẩu trang y tế để phòng dịch corona trong 3 trường hợp: Thứ nhất, khi tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh; Thứ 2, khi chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi...; Thứ 3, khi được chỉ định tự theo dõi, cách ly tại nhà hoặc khi đi thăm hỏi, khám, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng khuyến cáo thêm, người khỏe mạnh, không có các triệu chứng bệnh về đường hô hấp thì có thể sử dụng khẩu trang vải để thay thế khi đến các khu vực tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng Vì khẩu trang vải thông thường cũng có tác dụng tương đối trong việc chặn tiếp xúc với dịch của cơ thể. Ngoài ra còn có tác dụng che nắng, cản bụi có kích thước lớn, ngăn được mùi khói xe. Tuy nhiên, khẩu trang làm bằng vải thông thường nên không có tác dụng lọc hơi khí độc (khói, hơi xăng, dầu, than...) Lưu ý sử dụng khẩu trang vải trong mùa dịch, lúc mới mua bạn cần giặt và khử trùng trước lần đầu sử dụng. Ngoài ra, nên mua vài chiếc để thay khẩu trang ít nhất 5 ngày/lần

Bên cạnh khẩu trang y tế, khẩu trang 3M cũng là mặt hàng được người dân lùng mua ráo riết. 3M chính là hãng khẩu trang sử dụng một lần nổi tiếng nhất thế giới với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ chuyên biệt cho người lao động tại các công trường ô nhiễm đến dành cho người đi đường Các sản phẩm khẩu trang của 3M đạt tiêu chuẩn N95 và N99 (tiêu chuẩn của Viện An toàn lao động và Sức khỏe Hoa Kỳ), đảm bảo lọc ít nhất 95% đến 99% các hạt có kích thước siêu nhỏ đến 0,3 micrômét (tương tự với kích thước của virus corona và vi khuẩn hay bụi siêu mịn) Tuy nhiên, khẩu trang 3M không lọc được các loại xăng dầu, sơn, hóa chất công nghiệp, mùi hôi... Ngoài ra, khẩu trang 3M còn khó sử dụng, gây cảm giác khó thở do thiết kế ôm sát mặt, che kín toàn bộ khu vực miệng và mũi. Một đặc điểm khác là khẩu trang 3M có thiết kế không quá thời trang

Khẩu trang 3M dễ mua với giá từ 15-100 nghìn đồng/chiếc. Những loại từ 15-20 nghìn đồng là những loại giá rẻ, hiệu quả và khả năng lọc bụi, vi khuẩn, virus không cao. Khẩu trang 3M tốt có giá từ 50-100 nghìn đồng/chiếc, đây là loại có van thở một chiều công nghệ mới Khẩu trang Nhật Bản Unicharm cũng là giải pháp được nhiều người dân lựa chọn để tự bảo vệ bản thân trước virus corona. Sản phẩm trên đạt chứng nhận đạt chuẩn chống bụi mịn, ngăn chặn vi khuẩn, virus, phấn hoa và các mùi khó chịu đến 99%

Khẩu trang Unicharm vừa vặn với khuôn mặt, dễ đeo với quai làm bằng chất liệu co giãn, không có gọng kim loại ở mũi như khẩu trang y tế, khẩu trang 3M... Ngoài ra, không gian 3D giúp người dùng dễ dàng hít thở. Đây cũng là loại khẩu trang khuyến cáo chỉ nên dùng 1 lần Hiện nay, khẩu trang Unicharm có nhiều loại, nhiều quy cách đóng gói với mức giá khác nhau: Gói Virus Block (loại bỏ virus) (3 chiếc/gói) là 15 nghìn đồng; Gói kháng khuẩn (5 chiếc/gói) là 25 nghìn đồng, gói khẩu trang trẻ em 3 cái là 12 nghìn đồng; từ 270 - 350 nghìn đồng/hộp 100 chiếc Ngoài ra, trên thị trường hiện nay còn có khẩu trang giấy có thiết kế giống khẩu trang y tế khiến nhiều người nhầm lẫn. Giá thành của sản phẩm chỉ từ 25-30 nghìn đồng/hộp 20 chiếc Loại khẩu trang này chỉ có thể lọc được bụi thô mắt thường nhìn được. Do không có màng lọc chuyên dụng nên khẩu trang giấy "vô dụng" trước sự tấn công của virus corona Việc tìm hiểu trên sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn về từng loại khẩu trang chống virus corona phổ biến trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên theo chuyên gia y tế ở Việt Nam cũng như thế giới, sử dụng khẩu trang y tế là lựa chọn phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, giá thành rẻ mà khả năng "chống" lại virus corona tương đương như các loại khẩu trang đắt tiền khác Bên cạnh việc sử dụng khẩu trang, bạn cũng cần chú ý đến việc thường xuyên rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang đúng cách... để có thể đạt hiệu quả tốt nhất trong việc phòng chống virus corona



































