Dù yêu cầu có mặt tại phòng thi trước 30 phút, tuy nhiên rất đông thí sinh đã có mặt tại điểm thi từ lúc 13h20 phút, để chuẩn bị tốt nhất cho môn thi cuối cùng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo ANTĐ, tại khu vực cổng trường THPT Chu Văn An, nhân viên y tế của trường tiến hành đo thân nhiệt cho các thí sinh

Đồng thời, các tình nguyện viên cũng tham gia góp sức, hướng dẫn các thí sinh vào khu vực thi, phát nước, khẩu trang y tế…

Sau khoảng thời gian 60 phút, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với gương mặt tươi cười

Đa số các thí sinh đều nhận định đề thi môn Tiếng Anh năm nay vừa sức và cảm thấy hài lòng về bài thi

Thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi “vỡ òa” vì hoàn thành bài thi một cách xuất sắc

Ánh mắt vui mừng của một số thí sinh được thể hiện rõ khi các em vui cười cùng phụ huynh

Nhiều em không giấu nổi cảm xúc, ôm trầm lấy bạn thân khi vừa mới ra khỏi phòng thi

Em Trần Châu Anh (Trường THPT Tây Hồ) chia sẻ: “Em thấy đề thi tiếng Anh năm nay vừa sức, em làm được khoảng 75 – 80%. Đề thi có tính phân loại, có những câu dễ để các bạn không chuyên ban D chỉ cần ôn tập trên lớp cũng có thể đạt được từ 5 – 6 điểm. Còn những bạn học khá hơn thì khả năng được điểm 8 – 9 là rất cao”

Em Nguyễn Minh Đức (Trường THPT Chu Văn An) chia sẻ thêm: “Đề thi năm nay không quá khó để lấy được điểm 6, điểm 7 hoặc thậm chí là điểm 8. Còn để đạt được điểm 9 thì phải cẩn thận hơn rất nhiều vì đề có một số câu gây nhầm lẫn. Em hy vọng mình đạt được 8 – 9 điểm để có thể đỗ vào trường đại học mơ ước”

Cùng quan điểm, em Hiền Khanh (Trường THPT Chu Văn An) bộc bạch: “Em nghĩ là một phần do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên đề thi tiếng Anh năm nay khá vừa sức, không quá đánh đố thí sinh. Tuy nhiên, trong bài vẫn có một số câu có tính phân loại cao và để đạt điểm tuyệt đối thì hơi khó”

Bên cạnh đó, vẫn còn không ít thí sinh cảm thấy thiếu tự tin về bài làm của mình

Vẻ buồn bã, thất thần hiện rõ trên khuôn mặt của nữ sinh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Tất Thành

Không chỉ vậy, tại điểm thi trường THPT Chu Văn An, nhiều thí sinh cũng tỏ rõ sự đăm chiêu, buồn rầu vì làm bài thi không tốt

Em Nguyễn Huy Cường (Trường THPT Đông Đô) cho biết: “Em mong là điểm của em có thể qua mức trung bình, vì nhiều câu, đọc đề em thấy không nên đã đánh lụi”

Thí sinh Nguyễn Anh Đức (THPT Tây Hồ) cũng chia sẻ: “Tiếng Anh là môn thi cuối và là môn mà em thấy em làm kém nhất. Đề thi năm nay vượt sức của em. Em vừa so với đáp án thì chỉ đạt khoảng 50%”

