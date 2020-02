Thời điểm tốt nhất để cúng Rằm tháng Giêng là vào sáng ngày 15-1 âm lịch





Tuy nhiên, tùy vào khoảng thời gian sắp xếp của mỗi gia đình mà sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để có thể cúng





Theo chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, chuyên gia nghiên cứu văn hoá trên báo Lao Động: Cúng Rằm tháng Giêng sau ngày 15 âm lịch thì không được nhưng 14 cúng cũng được, 15 cúng cũng được





Thời điểm cúng có thể sớm hơn, tuy nhiên không phải vì thế mà việc cúng trước sẽ được hưởng những điều may trước, cúng sau sẽ ít may hơn. Bởi điều quan trọng trong lễ cúng ngày Rằm tháng Giêng đó là sự thành tâm của gia chủ





Bên cạnh đó, việc chuẩn bị mâm cỗ trong ngày này cũng rất quan trọng





Mâm cúng gia tiên là mâm cỗ mặn, gồm các món như: thịt gà, bánh chưng, giò chả, nem…





Đối với mâm cúng Phật thì bao gồm những món thuần chay như: bánh trôi nước, đậu xanh…





Tránh những món được gọi là đồ chay giả mặn, những món chay được làm dưới hình dáng của đồ mặn: giả thịt, giả tôm…





Ngoài ra, trong mâm cúng Rằm tháng Giêng cũng không thể thiếu được mâm hoa quả. Tuy nhiên, cần tránh hoa quả nhựa, giả mà thay vào đó là những loại quả, cành hoa đơn giản, tươi ngon, thể hiện lòng thành kính đối với thần, Phật, tổ tiên





Về tiền lễ được đặt trên các mâm cũng ngày rằm, tùy vào điều kiện của gia đình mà đặt lễ. Tránh các loại có nguồn gốc không chính đáng, vay mượn hoặc trộm cắp





Ngoài những lưu ý khi chuẩn bị các mâm cỗ cúng lễ trong gia đình thì theo quan niệm dân gian, có một số điều cần tránh trong ngày Rằm tháng Giêng





Đầu tiên là việc tránh làm rơi vỡ bát đĩa, các đồ vật sinh hoạt trong nhà. Bởi nó là điềm xui, không may mắn cho gia đình trong năm mới





Không để thùng đựng gạo trong nhà lộ đáy, nó sẽ tượng trưng cho sự nghèo đói cả năm





Tiếp đến là việc tránh làm rách quần áo trong ngày này. Theo quan niệm xưa, mặc việc làm quần áo rách đồng nghĩa với việc vận đen theo bám suốtnăm





Kiêng nói tục, chửi bậy, bởi những câu nói lúc tức giận đó vừa gây mất lòng, mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, vừa tượng trưng cho những điềm rủi





Khi đi ra ngoài không nên mang theo quá nhiều đồ vật có giá trị, do nếu không may rơi mất thì tài vận sẽ kém đi





