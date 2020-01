Đầu năm mới, người Việt Nam ta rất chú trọng những như chi tiết cho dù nhỏ nhất vì nó có thể mang lại ý nghĩa tốt lành, may mắn cho cả năm. Vì vậy, khi tặng quà Tết, bạn cần phải chú ý trong việc chọn tặng phẩm, tránh những vật “báo hiệu" sự thiếu may mắn Vật nuôi mới: Sự xáo trộn vào thời điểm Tết là điều mà nhiều gia đình không mong muốn, do vậy nên tránh tặng vật nuôi mới bởi chúng dễ bị lạ nhà dẫn đến những hành vi quậy phá. Đặc biệt, không nên tặng mèo, tiếng kêu của mèo dễ làm người ta liên tưởng đến chữ "nghèo" Tuy nhiên, một loài vật khác đó là gà trống thì lại được nhiều nơi dùng làm quà tặng dịp Tết. Nó mang ý nghĩa kính trọng và khẳng định cha mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con cháu. Nhiều chàng rể, qua món quà này cũng muốn thể hiện mình là một người đứng đắn, anh chồng tốt, xứng đáng để trao thân, gửi phận Những vật sắc nhọn (Dao, kéo): Bộ dao, nĩa cùng với các dụng cụ nhà bếp thường là món quà được nhiều người lựa chọn khi ăn mừng tân gia. Tuy nhiên, vào dịp Tết món quà này lại mang đến ý nghĩa kém may mắn bởi người xưa quan niệm dao kéo sẽ đem đến sự xung khắc Hạt tiêu: Bởi quan niệm, tiêu là tiêu tán, tiêu tan… nên hầu hết người miền Nam, rất kỵ tặng, biếu nhau hạt tiêu vào ngày Tết Quà bọc trong giấy tối màu: Cho dù bên trong gói quà có là vật vô cùng giá trị nhưng nếu bạn vô tình lựa chọn một màu giấy tối màu như xám, đen... thì người nhận chắc hẳn sẽ không hài lòng. Bạn nên để quà tặng của mình trong gói, túi, hộp đựng có màu sắc tươi vui, ấm áp như đỏ, vàng, hồng,... Hoa hay cây có gai: Nhiều người quan niệm những chiếc gai sẽ báo hiệu những điều khó khăn, chông gai trong năm mới nên tốt nhất bạn hãy chọn những lại hoa, cây cảnh khác phù hợp không khí Tết hơn Mực: Dù là con mực hay mực viết, bản thân chúng đều tượng trưng cho những cái gì đen đủi, xui xẻo. Vì thế, tránh tặng mực cho nhau vào dịp Tết để tránh bị hiểu nhầm là trù ẻo người nhận Ngược lại, có những món quà lại vô cùng được ưu chuộng mỗi dịp Tết đến xuân sang bởi ý nghĩa may mắn của nó Đào, mai: Hoa Đào, hoa Mai được coi như biểu tượng của ngày Tết. Không chỉ tô điểm cho không gian ngày Tết thêm tươi vui, hoa Đào, hoa Mai còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, giàu sang, phú quý Cây cảnh (chậu kiểng) đặc trưng Tết: Những loại cây như quất, bưởi cảnh, cam cảnh... luôn cháy hàng dịp Tết, đặc biệt là những cây tạo thế “độc”, sai quả... Những loại cây cảnh đặc trưng này có giá từ bình dân chỉ vài trăm nghìn tới cả hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Do vậy có rất nhiều sự lựa chọn về chủng loại cây cũng như phân khúc giá phù hợp với bạn Bon sai “bay": Bonsai bay có tên tiếng anh là Air Bonsai, ra đời tại Nhật Bản nhanh chóng được “hâm mộ” ở nhiều nước bởi sự độc đáo của nó. Khi về đến Việt Nam, những chậu cây biết “bay” này đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của nhiều người Hoa tươi nhập khẩu: hoa tươi nhập khẩu hiện đang “chiếm lĩnh” thị trường hoa Tết những năm gần đây. Các loại hoa, như: tuyết mai, đào đông, mai Mỹ, đỗ quyên, anh đào Nhật... có mức giá không hề rẻ nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng vì vẻ đẹp ấn tượng, không đụng hàng Hoa quả tươi, hoa quả sấy khô: Ngày Tết, trên bàn của các gia đình không thể thiếu các loại quả, mứt và hạt khô. Đặc biệt trong những năm gần đây, các loại mứt, quả sấy nhập ngoại cao cấp, vừa sang trọng lại tốt cho sức khỏe đã trở thành mặt hàng “hot” được nhiều người ưa thích. Còn để dễ dàng hơn, bạn cũng có thể đem biếu Tết bằng những loại hoa quả tươi truyền thống Giỏ quà: Những lẵng quà, giỏ quà Tết hiện nay rất phổ biến trên thị trường với nhiều chủng loại, mệnh giá khác nhau. Nhìn chung, ưu điểm của món quà tặng này là nó vô cùng tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của người mua và cũng được người nhận yêu thích vì tính khả dụng cao Đồ gia dụng bằng gốm, sứ: Tết là lúc gia đình quây quần bên gian bếp ấm cúng để tận hưởng những bữa cơm ngon miệng hay những buổi nhâm nhi trà bánh thảnh thơi. Đây cũng là dịp để bạn tân trang nhà cửa và sắm sửa những vật dụng mới trong nhà. Do vậy, nếu bạn đem biếu tặng ai đó một bộ ấm tách hay chén bát trong ngày Tết thì quả là lý tưởng! Rượu vang: Tặng rượu vang nhân dịp Tết là biểu trưng cho ngụ ý mong người nhận gặp nhiều may mắn tựa như màu đỏ của rượu Bia, nước ngọt giải khát: Trên mâm cỗ ngày Tết không nhà nào có thể thiếu đi những lon bia hay những lon nước ngọt cho trẻ nhỏ. Vậy còn chần chừ gì mà bạn không đem biếu tặng một thùng bia hay nước ngọt nào đó Các loại hạt dinh dưỡng, ô mai: Hạt dẻ, hạt hạnh nhân, hạt thông, hạt điều, hạt óc chó... là các loại có nguồn gốc tự nhiên, có lợi cho sức khỏe cũng đang được ưa chuộng. Cùng với đó những loại hạt truyền thống như: hạt bí, hạt dưa, ô mai... cũng được nhiều gia đình chọn để trưng trên bàn khách ngày Tết Đặc sản vùng cao: Thịt khô gác bếp, măng khô, chè cổ thụ, nấm rừng, lạp xưởng... là những thức quà vùng cao lạ miệng được nhiều gia đình “săn đón”. Các gia đình thường ưa chuộng đặt và tìm mua những loại đặc sản này làm quà biếu hoặc sử dụng trong nhà Thuốc bổ: Việc chăm sóc sức khỏe ngày càng được coi trọng, do vậy bạn có thể mua những loại thuốc bổ quý như nhân sâm, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, tổ yến... đem biếu tặng. Những thức quà này cũng sẽ rất được lòng của người nhận, đặc biệt là người lớn tuổi Vải lụa, nhung, gấm: Trào lưu mặc áo dài dịp Tết hiện nay đang quay trở lại mạnh mẽ. Khác với những người trẻ yêu thích các mẫu áo dài cách tân may sẵn thì những người trung tuổi, đặc biệt là các bà, các mẹ lại ưu chuộng những tấm vải lụa chất lượng để có thể đem may áo dài mặc Tết hơn cả Linh vật may mắn: Các linh vật được chế tác riêng theo năm luôn là món quà được nhiều người ưu chuộng. Không chỉ tinh tế, đẹp mắt với thiết kế cầu kỳ mà sản phẩm này còn là lời chúc bình an, phước lành gửi tới người nhận Tờ tiền 2 USD: Đồng 2 USD Mỹ từ lâu đã trở thành biểu tượng cho lời chúc về một năm mới may mắn, phát tài Câu đối, tranh tết: Câu đối Tết vừa thể hiện tính thẩm mỹ, trí tuệ của người tặng, vừa như một lời chúc an lành, thịnh vượng mà họ dành cho người nhận. Cùng với đó, những bức tranh Tết cũng chứa đựng nhiều giá trị truyền thống lâu đời của người Việt Đồ điện tử: Ngày Tết các thành viên trong gia định sẽ có thời gian nghỉ phép dài, nhờ đó nhu cầu sử dụng đồ điện tử để giải trí như: loa, đài, ti vi, máy chơi game, máy ảnh...tăng lên đáng kể. Bạn có thể lựa chọn những món đồ điện tử để làm quà dịp Tết Chuyến du lịch: Xu hướng đi du lịch dịp Tết ngày càng tăng cao bởi trong năm công việc bận rộn khiến các gia đình khó thu xếp được nhiều ngày nghỉ liên tiếp để đi chơi xa nhau. Vì vậy, việc đặt một chuyến du lịch làm món quà bất ngờ dành tặng ông bà, cha mẹ hay con cái trong dịp Tết là món quà ý nghĩa bởi nó giúp cả nhà có thời gian bên nhau, cùng nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả Gói chăm sóc sức khoẻ: Ngày càng nhiều những gói khám sức khoẻ dưới dạng thẻ quà tặng được cho ra mắt. Đây là món quà phù hợp cho những người trẻ muốn dành tặng cho cha mẹ, ông bà hay những người lớn tuổi trong dịp Tết đến xuân sang Gói spa làm đẹp, thư giãn: Sau một năm làm việc vất cả cũng như sau những ngày giáp Tết tất bật dọn dẹp nhà cửa thì một gói chăm sóc sắc đẹp, spa thư giãn chắc hẳn sẽ làm hài lòng nhiều chị em

