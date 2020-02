Virus corona mới (2019-nCoV) là một biến chủng mới của loại virus corona đã gây ra các đại dịch khiến toàn cầu phải sợ hãi là SARS giai đoạn 2002-2003 và MERS-CoV năm 2012

Khi nhiễm virus corona, người bệnh thường mắc các triệu chứng ban đầu như ho, sốt, đau họng... tương tự như chứng cảm lạnh thông thường. Thời gian ủ bệnh từ 2-14 ngày

Đặc biệt, với những người có hệ miễn dịch yếu, người cao tuổi và trẻ em, có khả năng virus corona còn gây các bệnh liên quan đường hô hấp dưới như viêm phổi hay viêm cuống phổi

Về phương thức lây lan của 2019-nCoV, ngày 2-2-2020, các chuyên gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo, chủng virus corona mới có thể lây qua đường tiêu hóa (phân, miệng)

Cụ thể, các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán và Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tìm thấy acid nucleic trong phân và dịch nhầy trực tràng của bệnh nhân sau khi họ nhận thấy rằng, triệu chứng ban đầu của một số người nhiễm coronavirus chỉ là tiêu chảy, thay vì triệu chứng phổ biến là sốt

Nhóm nghiên cứu tin rằng, nCoV vẫn có độ lây truyền nhất định qua đường phân, miệng, bên cạnh đường lây qua giọt bắn (nước bọt) và tiếp xúc gần. Nếu con đường lây truyền qua đường tiêu hóa được khẳng định chắc chắn, sẽ có những khuyến cáo cụ thể liên quan đến vấn đề ăn uống, quan hệ tình dục, vệ sinh cá nhân... (ảnh: Getty)

Trước đó, Trung Quốc đã xác nhận virus corona chủng mới có khả năng truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc với các giọt dịch thể của người bệnh khi họ ho, hắt hơi, đặc biệt nguy hiểm trong khoảng cách dưới 2m. Tuy nhiên, 2019-nCoV khó lây lan qua không khí

Tại Việt Nam, Mỹ, Thái Lan đã ghi nhận những ca lây nhiễm virus corona mới từ người sang người

Ngày 31-1-2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu"

Bên cạnh đó, chủng virus corona mới cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh trước đó chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt họ

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC), những người chăm sóc bệnh nhân đôi khi cũng bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh (ảnh: AFP)

Ngoài ra, các chủng virus corona có thể lây nhiễm qua tiếp xúc giữa người và động vật

Các nhà khoa học cho rằng dịch MERS khởi đầu từ loài lạc đà, và nghi ngờ cầy hương là loài vật làm dịch SARS bùng phát

Để bảo vệ bản thân trước đại dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra, chúng ta cần tuân thủ một số biện pháp sau

Vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng nước rửa tay hoặc dung dịch chứa cồn, đặc biệt sau khi ho hay hắt hơi, sổ mũi là một trong những cách đơn giản mà hiệu quả giúp ngăn ngừa virus corona

Các bước rửa tay gồm: Làm ướt tay bằng nước sạch, dùng xà phòng, rửa sạch toàn bộ tay, cả lòng, mu bàn tay, giữa các ngón, dưới móng tay trong ít nhất 20 giây rồi xả sạch với nước

Khi ho hoặc hắt hơi, cần dùng khăn vải, khăn giấy hay khuỷu tay che miệng để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Đặc biệt, khăn giấy đã qua sử dụng phải được bỏ vào thùng rác có nắp

Đeo khẩu trang y tế: Khẩu trang bảo vệ con người bằng cách ngăn chặn các chất lỏng văng ra môi trường xung quanh khi ho, hắt hơi hoặc giúp người đeo không hít phải chất mang virus từ người khác, bảo vệ sức khỏe mỗi người

Để tránh sự lây lan của virus corona, chúng ta không được khạc, nhổ bừa bãi, đồng thời hạn chế xuất hiện ở những nơi đông người

Khi không có đồ bảo hộ, người dân nên hạn chế tiếp xúc với vật nuôi hay động vật hoang dã

Ăn chín uống sôi là một trong những nguyên tắc "vàng" giúp bảo vệ bản thân khỏi dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Đồng thời, bạn cần có biện pháp bảo vệ khi xử lý thịt sống, sữa, nội tạng động vật, tránh lây nhiễm chéo với thực phẩm chưa nấu chín

Trước nguy cơ dịch viêm phổi do nCoV gây ra, những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở nên tới trung tâm y tế, bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời

Đối với các trường hợp đã tiếp xúc với người bệnh nhiễm virus corona, nếu có triệu chứng lâm sàng như ho khan, khó thở, đau nhức cơ thể... phải đến các cơ sở y tế để được cách ly và xét nghiệm

Nếu không có triệu chứng cũng nên tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, mang khẩu trang khi tiếp xúc với người khác đồng thời duy trì chế độ ăn uống và thể dục, thể thao hợp lý, khoa học

