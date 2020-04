Ngày 11-4, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã triển khai 2 chốt đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát y tế tại cổng Bệnh viện Thận Hà Nội Các CBCS gồm lực lượng Công an, quân đội, y tế, dân phòng... được huy động Tại các chốt, CBCS sẽ được phân công nhiệm vụ theo ca, đảm bảo trực 24/24h Mỗi ngày bệnh viện Thận Hà Nội có khoảng 500 bệnh nhân điều trị Chính vì vậy, việc kiểm soát y tế, an ninh được siết chặt tuân thủ nghiêm ngặt các quy định Chiến sỹ CAQ Đống Đa được tăng cường bám chốt Các lực lượng bắt tay ngay vào nhiệm vụ Người dân đến điều trị tại bệnh viện được kiểm tra y tế trước khi qua cổng Mỗi ngày có khoảng 500 lượt bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện

