Ngay trong buổi thi đầu tiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh Hà Nội Ngô Văn Quý đã kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển lớp 10 và động viên một thí sinh đặc biệt tại điểm thi THPT Cầu Giấy. Thí sinh Đào Nguyễn Hải Anh, học sinh trường THCS Nguyễn Tất Thành bị tai nạn gãy xương tay phải trước thời điểm dự thi. Do thí sinh này không viết được nên đã được tổ chức phòng thi riêng và bố trí một học sinh chép giúp. Kỳ tuyển sinh lớp ở Hà Nội có mức độ cạnh tranh cao nên được đặc biệt quan tâm tổ chức nghiêm ngặt Trong số gần 90.000 thí sinh dự thi sẽ có 35.000 thí sinh bị rớt khỏi trường công lập Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi chậm hơn so với mọi năm; số môn thi được điều chỉnh từ 4 môn còn 3 môn. Theo báo cáo nhanh từ 172 điểm thi trên địa bàn thành phố trong buổi thi đầu tiên công tác tổ chức kỳ thi tại 100% điểm thi đều bảo đảm đúng yêu cầu về tiến độ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi và các khu vực xung quanh điểm thi được duy trì nghiêm túc. Việc giữ nghiêm kỷ luật phòng thi tiếp tục được quán triệt tới tất cả thành viên tham gia tổ chức kỳ thi ở mọi khâu, với tinh thần quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, thực chất. Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội cho biết đã chọn điểm thi có điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Về cơ bản, các phòng thi đều có máy điều hòa nhiệt độ. Thí sinh Lê Vũ Ngân Hà, điểm thi THPT Việt Đức chia sẻ đề thi Ngữ văn không khó, nhiều bạn trúng tủ với tác phẩm Viếng lăng Bác. Đề nghị luận xã hội không làm khó thí sinh với yêu cầu trình bày suy nghĩ về cách ứng xử là tấm gương phản ánh nhân cách mỗi con người. Tuy nhiên, trong buổi thi đầu tiên, Hà Nội đã phải xử lý 3 thí sinh vi phạm quy chế thi. Sau buổi thi đầu tiên thí sinh sẽ tiếp tục thi ngoại ngữ vào chiều 17/7 với thời gian 60 phút.

