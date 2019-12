Ngày 22-12, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến vụ đòi nợ tại Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai)





Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ông Nguyễn Thế Thử (Giám đốc bệnh viện) đã vay 550 triệu đồng của vợ chồng Đặng Quang Toàn (38 tuổi, quê Hải Phòng) – Trương Thị Bích Hằng (37 tuổi, quê Đồng Nai) để đầu tư, với lãi suất tính theo ngày. Tuy nhiên, do số tiền lớn nên ông Thử vẫn chưa có đủ tiền trả, vợ chồng Toàn đã gây sức ép bắt ông phải trả đủ





Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 21-12, một nhóm gồm 14 người đã bất ngờ xông vào bệnh viện để uy hiếp các y bác sĩ, sau đó khống chế ông Nguyễn Thế Thử





Vợ chồng Toàn đã chửi bới, hăm dọa và lục đồ trong phòng làm việc của ông Thử, sau đó lấy một bọc tiền mang đi. Ông Thử giành lại thì bị Toàn đâm bút bi vào người gây thương tích





Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện tường, bắt giữ các đối tượng, khám xét và kiểm tra các tang vật. Ngoài ra, khi khám xét nơi ở của vợ chồng Toàn, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu về việc vợ chồng Toàn cho hàng trăm trường hợp vay với lãi suất cao





Hồi đầu tháng 10, một vụ đòi nợ khác diễn ra tại Bến Tre, với các hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Cụ thể, hai đối tượng đã bắt cóc trẻ em, gây áp lực buộc phải trả tiền nợ. Nhóm đối tượng gồm Phạm Văn Phong (25 tuổi, trú tại Hậu Giang) và Bùi Thế Toàn (21 tuổi, trú tại quận 1, TP.HCM)





Phong và Toàn được một người phụ nữ tên Thư thuê để đi đòi nợ ông Trầm Hồng Cơ (trú tại quận 11, TP.HCM). Theo kết quả điều tra, ông Cơ vay 300 triệu của bà Thư, đến thời hạn nhưng không trả. Sau đó, hai đối tượng đã đến gặp bà Ngô Thị Hồng Luyến (vợ ông Cơ) dùng cách bắt cóc con trai để gây sức ép. Bà Luyến đã trình báo công an. Thời điểm bà Luyến đồng ý trả trước một phần và viết giấy nợ thay ông Cơ, lực lượng công an đã vây bắt và giải cứu cháu nhỏ thành công





Vụ việc xảy ra vào ngày 8-8-2019, nhóm giang hồ xăm trổ được thuê đến đập phá, gây áp lực cho người nợ ở TP.HCM cũng gây xôn xao dư luận





Xuất phát từ nguyên nhân vợ chồng Nguyễn Minh Phước và Hoàng Thùy Trang (đều 28 tuổi) có mâu thuẫn với người kinh doanh. Theo lời khai của vợ chồng Phước, họ mua căn nhà trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1, TP.HCM) từ giữa năm 2018. Thời điểm đó, căn nhà đang được cho thuê làm nhà hàng, vì thế vợ chồng Phước làm hợp đồng đồng ý việc tiếp tục cho thuê căn nhà. Mấy tháng trước, người chủ kinh doanh không trả tiền và đòi hạ giá thuê





Song vợ chồng Phước không đồng ý và chấm dứt hợp đồng đơn phương, cho người khác thuê. Mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm, vợ chồng Phước đã thuê nhóm của Hậu Ba Lắc với giá 500 triệu đồng để đòi lại căn nhà. Đến chiều ngày 8-8, nhóm khoảng 10 người với sự chỉ huy của Nguyễn Văn Hiền (28 tuổi, trú tại quận 4) đến đập phá nhà hàng





Sau vụ việc chiều ngày 8-8, vợ chồng Phước đã gửi trả nhóm đối tượng số tiền như thỏa thuận và ra sân bay để đi du lịch Hàn Quốc, tuy nhiên đã bị công an chặn lại





Một vụ việc đòi nợ khác tại Gia Lai vào giữa tháng 1-2019 cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận khi nhóm đối tượng đòi nợ có hành vi dí súng và đánh chết người





Nạn nhân là ông Đình Hữu Phước (SN 1964, trú tại TP Pleiku). Ông Phước nhận thay thua nợ cho hai người thân, do chơi cá độ thua với số tiền 100 triệu đồng. Từ tháng 12-2018, nhóm đối tượng do Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985, trú tại TP Pleiku) cầm đầu thường xuyên đến nhà ông Phước và gây sức ép





Khoảng 18 giờ ngày 9-1-2019, Lắm kéo người tới nhà ông Phước. Tại đây, tên này cùng đồng bọn mỗi người một cây súng ngắn đe dọa ông Phước, đòi trả tiền nợ. Các đối tượng hành hung ông Phước dã man, đưa ông lên ô tô và chở đi nơi khác





Tối cùng ngày, ông Phước được một chiếc xe đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và đến sớm ngày 10-1 thì tử vong. Liên quan đến vụ việc, 6 bị can đã bị khởi tố về hành vi giết người; không tố giác tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép





Ngày 22-12, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến vụ đòi nợ tại Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai)





Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ông Nguyễn Thế Thử (Giám đốc bệnh viện) đã vay 550 triệu đồng của vợ chồng Đặng Quang Toàn (38 tuổi, quê Hải Phòng) – Trương Thị Bích Hằng (37 tuổi, quê Đồng Nai) để đầu tư, với lãi suất tính theo ngày. Tuy nhiên, do số tiền lớn nên ông Thử vẫn chưa có đủ tiền trả, vợ chồng Toàn đã gây sức ép bắt ông phải trả đủ





Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 21-12, một nhóm gồm 14 người đã bất ngờ xông vào bệnh viện để uy hiếp các y bác sĩ, sau đó khống chế ông Nguyễn Thế Thử





Vợ chồng Toàn đã chửi bới, hăm dọa và lục đồ trong phòng làm việc của ông Thử, sau đó lấy một bọc tiền mang đi. Ông Thử giành lại thì bị Toàn đâm bút bi vào người gây thương tích





Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện tường, bắt giữ các đối tượng, khám xét và kiểm tra các tang vật. Ngoài ra, khi khám xét nơi ở của vợ chồng Toàn, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu về việc vợ chồng Toàn cho hàng trăm trường hợp vay với lãi suất cao





Hồi đầu tháng 10, một vụ đòi nợ khác diễn ra tại Bến Tre, với các hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Cụ thể, hai đối tượng đã bắt cóc trẻ em, gây áp lực buộc phải trả tiền nợ. Nhóm đối tượng gồm Phạm Văn Phong (25 tuổi, trú tại Hậu Giang) và Bùi Thế Toàn (21 tuổi, trú tại quận 1, TP.HCM)





Phong và Toàn được một người phụ nữ tên Thư thuê để đi đòi nợ ông Trầm Hồng Cơ (trú tại quận 11, TP.HCM). Theo kết quả điều tra, ông Cơ vay 300 triệu của bà Thư, đến thời hạn nhưng không trả. Sau đó, hai đối tượng đã đến gặp bà Ngô Thị Hồng Luyến (vợ ông Cơ) dùng cách bắt cóc con trai để gây sức ép. Bà Luyến đã trình báo công an. Thời điểm bà Luyến đồng ý trả trước một phần và viết giấy nợ thay ông Cơ, lực lượng công an đã vây bắt và giải cứu cháu nhỏ thành công





Vụ việc xảy ra vào ngày 8-8-2019, nhóm giang hồ xăm trổ được thuê đến đập phá, gây áp lực cho người nợ ở TP.HCM cũng gây xôn xao dư luận





Xuất phát từ nguyên nhân vợ chồng Nguyễn Minh Phước và Hoàng Thùy Trang (đều 28 tuổi) có mâu thuẫn với người kinh doanh. Theo lời khai của vợ chồng Phước, họ mua căn nhà trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1, TP.HCM) từ giữa năm 2018. Thời điểm đó, căn nhà đang được cho thuê làm nhà hàng, vì thế vợ chồng Phước làm hợp đồng đồng ý việc tiếp tục cho thuê căn nhà. Mấy tháng trước, người chủ kinh doanh không trả tiền và đòi hạ giá thuê





Song vợ chồng Phước không đồng ý và chấm dứt hợp đồng đơn phương, cho người khác thuê. Mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm, vợ chồng Phước đã thuê nhóm của Hậu Ba Lắc với giá 500 triệu đồng để đòi lại căn nhà. Đến chiều ngày 8-8, nhóm khoảng 10 người với sự chỉ huy của Nguyễn Văn Hiền (28 tuổi, trú tại quận 4) đến đập phá nhà hàng





Sau vụ việc chiều ngày 8-8, vợ chồng Phước đã gửi trả nhóm đối tượng số tiền như thỏa thuận và ra sân bay để đi du lịch Hàn Quốc, tuy nhiên đã bị công an chặn lại





Một vụ việc đòi nợ khác tại Gia Lai vào giữa tháng 1-2019 cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận khi nhóm đối tượng đòi nợ có hành vi dí súng và đánh chết người





Nạn nhân là ông Đình Hữu Phước (SN 1964, trú tại TP Pleiku). Ông Phước nhận thay thua nợ cho hai người thân, do chơi cá độ thua với số tiền 100 triệu đồng. Từ tháng 12-2018, nhóm đối tượng do Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985, trú tại TP Pleiku) cầm đầu thường xuyên đến nhà ông Phước và gây sức ép





Khoảng 18 giờ ngày 9-1-2019, Lắm kéo người tới nhà ông Phước. Tại đây, tên này cùng đồng bọn mỗi người một cây súng ngắn đe dọa ông Phước, đòi trả tiền nợ. Các đối tượng hành hung ông Phước dã man, đưa ông lên ô tô và chở đi nơi khác





Tối cùng ngày, ông Phước được một chiếc xe đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và đến sớm ngày 10-1 thì tử vong. Liên quan đến vụ việc, 6 bị can đã bị khởi tố về hành vi giết người; không tố giác tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép