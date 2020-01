Nước xịt thơm phòng là sản phẩm được mọi người sử dụng phổ biến, giúp khử mùi khó chịu, ẩm mốc và giữ cho căn phòng có mùi thơm. Tuy nhiên, nước hoa xịt phòng thường chứa Napthelene và Formaldehyde. Cả hai chất này đều có liên quan đến sự phát triển của các tế bào ung thư

Khi ở trong một căn phòng kín, nước xịt phòng có thể làm cơ thể yếu đi với các triệu chứng ban đầu như buồn nôn, đau đầu, rối loạn thần kinh... Về lâu dài, nước xịt phòng có thể gây vô sinh hay dị tật. Để đảm bảo sức khỏe, bạn có thể dùng nước hoa xịt phòng bằng nguyên liệu tự nhiên, an toàn như dầu thơm hoặc gỗ đàn hương

Sau một thời gian dài sử dụng, trên bề mặt thớt gỗ sẽ xuất hiện những đường cắt và vết nứt, tạo cơ hội cho vi khuẩn, nấm mốc, bao gồm cả Aflatoxin. Độc tính Aflatoxin gấp 10 lần lượng Kali xyanua và gấp 68 lần so với Asen, có thể gây dị dạng, đột biến và đặc biệt là ung thư

Theo các chuyên gia, thớt gỗ cần được thường xuyên phơi nắng để không bị nấm mốc. Khoảng từ 6-8 tháng nên thay thớt một lần để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình

Đũa ăn cũ: Thông thường, các loại đũa có hạn sử dụng từ 3-6 tháng. Sau khoảng thời gian này, màu sắc và chất liệu làm ra đôi đũa có thể thay đổi. Khi đó, chúng ta cần thay đũa mới vì mức độ an toàn khi dùng đũa đã giảm

Đối với các loại đũa tre, gỗ, dừa nếu dùng quá lâu có thể sản sinh ra nhiều loại nấm mốc, gây ra các bệnh về đường tiêu hóa như bệnh tiêu chảy, ói mửa, hay nghiêm trọng hơn là gây ung thư gan

Nến thơm là một sản phẩm phổ biến, được nhiều người sử dụng như một liệu pháp để thư giãn và tạo không khí ấm cúng trong mỗi mùa đông. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, những sản phẩm nến thơm nhỏ xinh, bắt mắt này lại độc hại hơn chúng ta tưởng

Khi đốt cháy, nến thơm sẽ tạo ra một hợp chất độc hại có tên gọi là Formaldehyde. Hợp chất này là một trong những tác nhân gây ra các bệnh ung thư đường hô hấp. Cách tốt nhất để hạn chế sự tồn tại của Formaldehyde trong nhà là mở cửa sau khi sử dụng nến thơm

Các loại sơn tường chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) có khả năng gây ung thư. Bởi vậy, ngôi nhà mới sơn cũng là mối nguy hại đến sức khỏe

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học nghề nghiệp và môi trường, các họa sĩ, nghệ sĩ và công nhân thường xuyên tiếp xúc với sơn dễ bị ung thư phổi, bàng quang, răng miệng... Để đảm bảo sức khỏe, chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm sơn không chứa các hóa chất carbon dễ bay hơi (VOC)

Nhiều người có thói quen tái sử dụng những chai, hộp nhựa để đựng nước hay đựng thức ăn. Tuy nhiên, đây là một thói quen gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe

Nguyên nhân là do, trong chai và hộp nhựa thường chứa bisphenol A (BPA), một chất độc hại có thể gây ra hiện tượng dậy thì sớm hoặc muộn ở nữ giới. Bên cạnh đó, BPA có liên quan đến những vấn đề về ung thư vú và ung thư tử cung. Ngoài ra, Diethylhexyl adipate (DEHA) - một hóa chất dùng để làm cho chai nhựa mềm dẻo hơn cũng gây nguy cơ ung thư cao

Chúng ta không nên đựng thực phẩm chua, kiềm hoặc dầu mỡ và các thực phẩm còn nóng vào những hộp nhựa kém chất lượng

Bên cạnh đó, các túi nilon đựng thực phẩm hàng ngày, đặc biệt là những loại túi màu mè cũng tiềm ẩn mầm mống gây ung thư bởi chúng được làm từ nhựa tái chế cùng với nhiều chất phụ gia khác

Những sản phẩm từ xốp như ly xốp, hộp xốp,... là những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tuyệt đối không được dùng những sản phẩm làm từ xốp để đựng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm có độ nóng cao

Ly, chén, dĩa xốp,... được làm từ nhựa Polystyrene. Đây là loại nhựa chứa Styrene, một hóa chất gây ung thư và một số bệnh về thần kinh như: Giảm trí nhớ, mất tập trung, suy giảm thị giác... Khi cho đồ ăn nóng, dầu mỡ vào hộp hay ly xốp, chất này sẽ thoát ra ngoài, bám vào thức ăn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người

Hương muỗi là công cụ đơn giản và tiện lợi để diệt trừ mối hoạ gây sốt rét, sốt xuất huyết. Tuy nhiên, sản phẩm tưởng như vô hại này có thể gieo rắc bệnh ung thư

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, khói từ một cuộn hương (nhang) muỗi tương đương với khói của khoảng 75-137 điếu thuốc. Khi đốt cháy, S-2, tên một hóa chất độc hại có trong hương muỗi sẽ phát tán ete, có thể gây ung thư phổi

Thời tiết nồm ẩm là nguyên nhân khiến thực phẩm như gạo, ngô, lạc dễ bị hỏng và sinh ra nấm mốc

Thực phẩm khi bị nấm mốc sẽ sản sinh ra aflatoxin - một chất độc gây hại khắp cơ thể, đặc biệt là gan. Khi aflatoxin xâm nhập vào gan, nó sẽ dẫn tới gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư gan. Ngay cả khi rửa hay đun nóng, chất độc cũng không được loại bỏ hoàn toàn. Bởi vậy, để đảm bảo sức khỏe cho mọi người trong gia đình, chúng ta nên loại bỏ những thực phẩm ẩm mốc

Chảo chống dính bị trầy xước: Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, axit Perfluorooctanoic (PFOA) là một hóa chất nhân tạo được sử dụng trong quá trình sản xuất mặt chảo chống dính. Khi bề mặt chảo bị trầy xước, PFOA có thể hòa trộn vào thức ăn, gây ung thư và một số căn bệnh nguy hiểm

Hãy thay mới những chiếc chảo đã cũ, bị trầy xước mặt chống dính để tránh những căn bệnh nguy hiểm xảy ra với mọi thành viên trong gia đình bạn

Hầu hết mọi người đều sử dụng các loại chất tẩy rửa để vệ sinh nhà cửa, rửa chén, rửa tay… nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thành phần chính để làm nên các nước tẩy rửa ấy chủ yếu là những hóa chất độc hại đối với môi trường và sức khỏe con người

Những sản phẩm tẩy rửa thường chứa một số chất độc hại như: 2-BE, Amoniac, than nhuộm hay Formaldehyde,... gây tổn thương da, ngứa ngáy, đặc biệt là ung thư và hen suyễn chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Theo các chuyên gia, tốt nhất hãy dùng găng tay khi chà rửa và hạn chế việc chạm tay trực tiếp vào những chất tẩy rửa

