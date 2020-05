Dù thường xuyên sử dụng chiếc thớt trong nấu nướng, nhưng ít ai quan tâm đến việc bề mặt thớt là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn có hại

Sau khi sử dụng thớt, nếu không vệ sinh đúng cách, những mảnh vụn sẽ bám lại trên bề mặt sẽ biến đổi thành các loại vi khuẩn nguy hiểm cho cơ thể

Cụ thể, độc tố nấm aflatoxin sinh ra từ nấm mốc được coi là một chất độc vô cùng nguy hiểm, nếu hấp thu 2,5 mg aflatoxin thì cơ thể con người sẽ xuất hiện các triệu chứng ung thư gan

Điều đáng chú ý là việc chùi rửa bình thường cũng không thể rửa sạch hoàn toàn, thậm chí, biện pháp luộc nước sôi hoàn toàn vô dụng

Do đó, chúng ta phải thường xuyên rửa sạch thớt bằng bàn chải cứng và nước sạch, sau đó chần qua thớt bằng nước sôi và để khô dưới ánh nắng mặt trời

Mặt khác, sau khi sử dụng thớt, chúng ta nên cạo sạch cặn thức ăn còn sót lại trên bề mặt, rửa sạch bằng nước và ngâm trong nước muối sau đó phơi khô dưới ánh nắng

Chúng ta cũng nên lưu ý không nên vệ sinh thớt bằng chất tẩy rửa, vì dung dịch tẩy rửa sẽ thấm vào thớt, điều này sẽ dễ sản sinh nấm mốc và khiến thực phẩm sẽ bị nhiễm hóa chất khi chế biến

Vì tủ lạnh bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thấp nên nhiều người thường nghĩ rằng vi khuẩn sẽ không thể tồn tại và phát triển được trong tủ lạnh

Thế nhưng, trên thực tế, vi khuẩn vẫn có thể tồn tại được ngay cả với nhiệt độ của ngăn đá, khi chúng ta đem thực phẩm ra rã đông để chế biến thì vi khuẩn sẽ hoạt động trở lại

Do đó, chúng ta không nên lưu trữ thực phẩm sống và chín cùng nhau, bởi hành động này có thể làm tăng lây nhiễm chéo vi khuẩn

Sau khi lấy thực phẩm từ trong tủ lạnh ra, bạn nên chế biến ngay lập tức, những loại thực phẩm sau khi được lấy ra khỏi ngăn đá thì không nên đem đông cứng trở lại

Nhằm khắc phục, ngăn cản sự sinh sôi và phát triển của vi khuẩn bạn cần vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, đối với thực phẩm, bạn nên rửa sạch và chia nhỏ thành từng phần trước khi cất vào tủ lạnh

Bên cạnh đó, bạn cũng nên sắp xếp và bảo quản thực phẩm một cách có khoa học, khi phát hiện thực phẩm hư thì bạn cần phải vứt bỏ ngay để tránh vi khuẩn gây hại sinh sôi và lây lan sang các thực phẩm khác

Bên cạnh thớt gỗ và tủ lạnh thì bàn chải đánh răng cũng được coi là một trong nhưng vật dụng chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà

Theo các chuyên gia về răng miệng, mỗi chiếc bàn chải để trong buồng tắm chứa đến hơn 100 triệu con vi trùng, trong đó có cả khuẩn E.coli gây tiêu chảy và khuẩn tụ cầu gây nhiễm trùng da

Bình thường bàn chải đánh răng sẽ được sử dụng 2 lần mỗi ngày, nếu bàn chải không được vệ sinh sạch sẽ, thức ăn bám ở chân lông bàn chải, lâu ngày chúng sẽ trở thành một “ổ vi khuẩn”

Không những thế, nếu bạn dùng chung nhà vệ sinh, nhà tắm với nhiều người khác thì bàn chải đánh răng có thể trở thành vật trung gian để lây truyền vi khuẩn gây bệnh

Do vậy, để giảm nguy cơ phát triển của vi khuẩn, sau khi sử dụng xong, bạn nên giữ bàn chải luôn luôn được khô ráo

Thay vì đặt bàn chải nằm ngang, bạn dựng đứng chúng để nước có thể róc khô, tránh ẩm ướt ở lông bàn chải

Đặc biệt, bạn không bao giờ được dùng chung bàn chải với bất kỳ ai để tránh bị lây các bệnh nguy hiểm và nên thay bàn chảy định kỳ 3-4 tháng/lần

Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng khăn mặt là một trong những vật dụng sạch bởi chúng chỉ dùng để lau mặt hàng ngày

Tuy nhiên, chúng ta thường không giặt khăn mặt với nước nóng và xà phòng mà chỉ giặt qua loa với nước sau khi rửa mặt xong hàng ngày chính điều này đã khiến vi khuẩn sinh sôi nảy nở và lây lan ngược lại da mặt bạn

Theo giáo sư Philip Tierno, Đại học Y khoa New York, Mỹ, chúng ta nên tập cho mình thói quen giặt khăn 3 lần sau khi rửa mặt để tránh bị nhiễm trùng từ những loại vi khuẩn gây mầm bệnh trong phòng tắm

Bên cạnh đó Giáo sư Tierono cũng khuyến cáo người dùng rằng nên sử dụng khăn khô thay vì dùng khăn ướt để tránh tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi

Dù thường xuyên sử dụng chiếc thớt trong nấu nướng, nhưng ít ai quan tâm đến việc bề mặt thớt là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn có hại

Sau khi sử dụng thớt, nếu không vệ sinh đúng cách, những mảnh vụn sẽ bám lại trên bề mặt sẽ biến đổi thành các loại vi khuẩn nguy hiểm cho cơ thể

Cụ thể, độc tố nấm aflatoxin sinh ra từ nấm mốc được coi là một chất độc vô cùng nguy hiểm, nếu hấp thu 2,5 mg aflatoxin thì cơ thể con người sẽ xuất hiện các triệu chứng ung thư gan

Điều đáng chú ý là việc chùi rửa bình thường cũng không thể rửa sạch hoàn toàn, thậm chí, biện pháp luộc nước sôi hoàn toàn vô dụng

Do đó, chúng ta phải thường xuyên rửa sạch thớt bằng bàn chải cứng và nước sạch, sau đó chần qua thớt bằng nước sôi và để khô dưới ánh nắng mặt trời

Mặt khác, sau khi sử dụng thớt, chúng ta nên cạo sạch cặn thức ăn còn sót lại trên bề mặt, rửa sạch bằng nước và ngâm trong nước muối sau đó phơi khô dưới ánh nắng

Chúng ta cũng nên lưu ý không nên vệ sinh thớt bằng chất tẩy rửa, vì dung dịch tẩy rửa sẽ thấm vào thớt, điều này sẽ dễ sản sinh nấm mốc và khiến thực phẩm sẽ bị nhiễm hóa chất khi chế biến

Vì tủ lạnh bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thấp nên nhiều người thường nghĩ rằng vi khuẩn sẽ không thể tồn tại và phát triển được trong tủ lạnh

Thế nhưng, trên thực tế, vi khuẩn vẫn có thể tồn tại được ngay cả với nhiệt độ của ngăn đá, khi chúng ta đem thực phẩm ra rã đông để chế biến thì vi khuẩn sẽ hoạt động trở lại

Do đó, chúng ta không nên lưu trữ thực phẩm sống và chín cùng nhau, bởi hành động này có thể làm tăng lây nhiễm chéo vi khuẩn

Sau khi lấy thực phẩm từ trong tủ lạnh ra, bạn nên chế biến ngay lập tức, những loại thực phẩm sau khi được lấy ra khỏi ngăn đá thì không nên đem đông cứng trở lại

Nhằm khắc phục, ngăn cản sự sinh sôi và phát triển của vi khuẩn bạn cần vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, đối với thực phẩm, bạn nên rửa sạch và chia nhỏ thành từng phần trước khi cất vào tủ lạnh

Bên cạnh đó, bạn cũng nên sắp xếp và bảo quản thực phẩm một cách có khoa học, khi phát hiện thực phẩm hư thì bạn cần phải vứt bỏ ngay để tránh vi khuẩn gây hại sinh sôi và lây lan sang các thực phẩm khác

Bên cạnh thớt gỗ và tủ lạnh thì bàn chải đánh răng cũng được coi là một trong nhưng vật dụng chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà

Theo các chuyên gia về răng miệng, mỗi chiếc bàn chải để trong buồng tắm chứa đến hơn 100 triệu con vi trùng, trong đó có cả khuẩn E.coli gây tiêu chảy và khuẩn tụ cầu gây nhiễm trùng da

Bình thường bàn chải đánh răng sẽ được sử dụng 2 lần mỗi ngày, nếu bàn chải không được vệ sinh sạch sẽ, thức ăn bám ở chân lông bàn chải, lâu ngày chúng sẽ trở thành một “ổ vi khuẩn”

Không những thế, nếu bạn dùng chung nhà vệ sinh, nhà tắm với nhiều người khác thì bàn chải đánh răng có thể trở thành vật trung gian để lây truyền vi khuẩn gây bệnh

Do vậy, để giảm nguy cơ phát triển của vi khuẩn, sau khi sử dụng xong, bạn nên giữ bàn chải luôn luôn được khô ráo

Thay vì đặt bàn chải nằm ngang, bạn dựng đứng chúng để nước có thể róc khô, tránh ẩm ướt ở lông bàn chải

Đặc biệt, bạn không bao giờ được dùng chung bàn chải với bất kỳ ai để tránh bị lây các bệnh nguy hiểm và nên thay bàn chảy định kỳ 3-4 tháng/lần

Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng khăn mặt là một trong những vật dụng sạch bởi chúng chỉ dùng để lau mặt hàng ngày

Tuy nhiên, chúng ta thường không giặt khăn mặt với nước nóng và xà phòng mà chỉ giặt qua loa với nước sau khi rửa mặt xong hàng ngày chính điều này đã khiến vi khuẩn sinh sôi nảy nở và lây lan ngược lại da mặt bạn

Theo giáo sư Philip Tierno, Đại học Y khoa New York, Mỹ, chúng ta nên tập cho mình thói quen giặt khăn 3 lần sau khi rửa mặt để tránh bị nhiễm trùng từ những loại vi khuẩn gây mầm bệnh trong phòng tắm

Bên cạnh đó Giáo sư Tierono cũng khuyến cáo người dùng rằng nên sử dụng khăn khô thay vì dùng khăn ướt để tránh tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi