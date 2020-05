Better Camera là một trong những ứng dụng chụp ảnh được yêu thích và sử dụng nhiều nhất bởi chất lượng ảnh chụp tốt và sự đa dạng trong các chế độ khi chụp





Ngoài việc chụp liên tục chỉ với một cú chạm, hay chụp bao quát, toàn cảnh thì Better Camera còn giúp người chụp tạo ra những bức ảnh đẹp trong điều kiện thiếu sáng





Các vật thể xung quanh cũng có thể xóa đi một cách dễ dàng





Bên cạnh đó, giao diện camera dễ sử dụng, hỗ trợ khâu chụp và lưu ảnh RAW như những chiếc máy ảnh chuyên dụng. Và đặc biệt, Better Camera còn có các phiên bản dùng thử miễn phí, mang đến trải nghiệm mới lạ cho người dùng





Tiếp đến là ứng dụng VSCO, kiêm cả việc chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh một cách “vi diệu” và nhận được sự quan tâm lớn





VSCO cung cấp bộ lọc đa dạng, công cụ chỉnh sửa ảnh được nâng cao, cùng với đó là có nhiều mẫu sẵn giúp người chụp có thể sử dụng thuận tiện





Các hiệu ứng mạnh mẽ, thích hợp cho nhiều đối tượng người dùng khác nhau





Đặc biệt, ứng dụng còn có tính năng VSCO Grid, tạo ra không gian mạng xã hội về ảnh để người dùng có thể chia sẻ hoặc theo dõi những bức ảnh đẹp, nghệ thuật





Camera MX cũng được biết đến khi là ứng dụng chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh trên một giao diện đơn giản





Ngoài tính năng tự động, đối với Camera MX, người dùng còn có thể chỉnh tay các thông số, độ tương phản, phơi sáng…





Nổi bật đó là tính năng biến ảnh tĩnh thành ảnh động và cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn những hình ảnh, khoảnh khắc ấn tượng trong quá khứ





Còn đối với những người mê “sống ảo” thì việc lựa chọn và sử dụng ứng dụng Cymera cũng giúp cho các bức ảnh chụp mới mẻ và độc đáo hơn





Vừa kết hợp giữa tính năng chụp ảnh thông thường, Cymera còn có thêm các tính năng làm đẹp, trang điểm giúp khuôn mặt rạng rỡ, loại bỏ các nhược điểm vốn có





Các hiệu ứng, nhãn dán, hình ảnh dễ thương… được tích hợp trên ứng dụng giúp người dùng có thể lựa chọn những kiểu chụp như mong muốn





Hay như ứng dụng Picai, ứng dụng chụp ảnh tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp các sản phẩm ảnh đẹp và sắc nét hơn





Khác với những ứng dụng chụp ảnh thông thường, Picai tích hợp tính năng ghi nhận về sở thích màu sắc của người dùng, sau đó đưa ra các gợi ý về bộ lọc màu phù hợp





Các thông số được tự động điều chỉnh cùng với đó là sự đa dạng về các hiệu ứng, giúp người dùng linh hoạt, chủ động hơn





Picai cho phép người dùng có thể gỡ bỏ logo đính kèm thường đi cùng bức ảnh và chia sẻ các bức ảnh chụp qua mạng xã hội chỉ bằng những thao tác đơn giản





Một ứng dụng khác cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt về khả năng chỉnh sửa ảnh “ma thuật”, đó là Remini





Remini giúp khôi phục, tăng độ sắc nét cho các bức ảnh nhờ công nghệ AI thông minh





Các bức ảnh cũ, được chụp bằng thiết bị có độ phân giải thấp đều được khắc phục chỉ sau một vài phút, từ mờ ảo trở nên mới mẻ và sống động hơn





Hiện, Remini cung cấp phiên bản miễn phí với quảng cáo và phiên bản trả phí với đầy đủ tính năng cho người dùng





