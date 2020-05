Sốt xuất huyết là căn bệnh truyền nhiễm cực kỳ phổ biến do chủng virus có tên Dengue gây ra. Nguyên nhân chủ yếu khiến bệnh lây nhiễm mạnh là do sự sinh sôi của muỗi mang mầm bệnh

Sốt cao, đau khớp, nhức đầu và phát ban... là triệu chứng chủ yếu của người sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết dạng nặng có thể gây chảy máu, giảm huyết áp đột ngột, thậm chí khiến người bệnh tử vong

Do đó, bệnh nhân sốt xuất huyết cần được chăm sóc và điều trị đúng cách. Bên cạnh các biện pháp điều trị, chế độ ăn uống là yếu tố cực kỳ quan trọng, góp phần vào sự phục hồi tích cực của người bệnh

Dưới đây là một số thực phẩm có lợi cho quá trình phục hồi sức khỏe của bệnh nhân sốt xuất huyết

Chứa nhiều vitamin A, đu đủ chín hoàn toàn là một thực phẩm tuyệt vời giúp tăng số lượng tiểu cầu, đem lại hiệu quả tích cực trong quá trình phục hồi của bệnh nhân sốt xuất huyết

Bạn có thể bổ sung một vài miếng đu đủ chín vào khẩu phần ăn mỗi ngày. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng nước ép đu đủ chín 2-3 lần trong một ngày để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể

Lựu cũng được coi là một "siêu" thực phẩm dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết

Trong trái lựu chứa một lượng lớn chất sắt, vitamin C và chất chống oxy hóa. Đây là những chất đóng vai trò chính trong việc chống lại tình trạng giảm số lượng tiểu cầu của bệnh nhân sốt xuất huyết

Khi bị sốt, cảm giác chán ăn, miệng đắng là triệu chứng phổ biến, gây khó chịu cho người mắc bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Do đó, cháo loãng được coi là sự lựa chọn hoàn hảo, giúp bệnh nhân sốt xuất huyết cảm thấy dễ nuốt, dễ hấp thụ

Hãy thêm vào cháo các loại thực phẩm tăng cường sức đề kháng như trứng gà, thịt bò... để giúp cơ thể chống lại virus hiệu quả hơn

Bổ sung cam hoặc nước ép cam vào khẩu phần ăn mỗi ngày sẽ đem tới nhiều lợi ích sức khỏe cho bệnh nhân sốt xuất huyết

Cam có đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu và vitamin. Chúng chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa, hàm lượng chất xơ cao giúp tăng cường sức đề kháng, điều trị chứng khó tiêu, tác động tích cực tới quá trình phục hồi của người bệnh

Nước dừa là một trong những thực phẩm tốt cho bệnh nhân sốt xuất huyết

Khi sốt, cơ thể người bệnh sẽ bị thiếu nước một cách nghiêm trọng. Uống nước dừa - một nguồn nước tự nhiên, giàu khoáng chất thiết yếu và chất điện giải có thể bổ sung lượng chất lỏng đã mất trong cơ thể, giúp bệnh nhân sốt xuất huyết cảm thấy khỏe khoắn hơn

Thực phẩm như gà tây, gà và cá được gọi là protein nạc. Chúng được coi là nguồn cung cấp kẽm và vitamin B12 dồi dào. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi hậu quả của giảm tiểu cầu do bệnh sốt xuất huyết gây ra cho người bệnh

Hãy đưa một lượng thịt nạc lành mạnh vào chế độ ăn của bạn, ba ngày một tuần để tăng cường sức đề kháng, giúp quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng hơn

Bên cạnh việc bổ sung nhiều thực phẩm hữu ích, bệnh nhân sốt xuất huyết cần tránh một số loại thực phẩm sau

Khi mắc sốt xuất huyết, người bệnh không nên sử dụng những loại đồ ăn nhiều dầu mỡ

Những loại đồ ăn nhiều dầu mỡ như gà rán, khoai tây chiên, tôm chiên... có thể khiến người bệnh khó tiêu hóa, tạo cảm giác đầy bụng, chướng hơi, từ đó ảnh hưởng tới quá trình phục hồi của người bệnh

Người bị sốt xuất huyết đặc biệt cần kiêng ăn đồ ăn cay, nóng

Nguyên nhân là do, khi bị sốt xuất huyết, sức đề kháng của cơ thể bệnh nhân bị giảm, đồng thời nguồn năng lượng cũng bị hao hụt một cách đáng kể. Việc sử dụng những đồ ăn cay, nóng như gừng, ớt, mù tạt... sẽ làm tăng nhiệt trong cơ thể, ngoài ra còn khiến dạ dày chịu gánh nặng lớn. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới sự phục hồi của người bệnh mà thậm chí còn khiến tình trạng bệnh trở nên nguy hiểm hơn

Bên cạnh thực phẩm cay, nóng, những loại đồ ăn và thực phẩm có chứa nhiều đường như bánh, kẹo, nước ngọt... cũng gây ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình hồi phục của bệnh nhân sốt xuất huyết

Những loại đồ ăn có chứa nhiều đường sẽ khiến cơ thể phải hấp thụ một lượng đường lớn. Khi đó, các vi khuẩn trong cơ thể đang gây bệnh sốt xuất huyết sẽ có điều kiện sinh sôi và phát triển mạnh hơn do được cung cấp thêm chất dinh dưỡng. Điều này khiến cơ thể người bệnh trở nên mệt mỏi hơn

