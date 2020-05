Mặc dù nhiệt độ tủ lạnh có thể giữ bánh mì được lâu hơn, tuy nhiên, tủ lạnh có thể làm thay đổi hương vị thơm ngon vốn có của bánh mì

Nhiệt độ thấp sẽ khiến cấu trúc tinh bột trong thực phẩm này thay đổi, bánh mì trở nên khô cứng. Thậm chí, bánh mì sẽ bị dai nếu bạn cất trong tủ lạnh quá lâu

Cách tốt nhất để bảo quản bánh mì là gói trong một chiếc túi có lỗ thoát khí và để ở nhiệt độ phòng

Thay vì để cà chua trong tủ lạnh, bạn nên bảo quản thực phẩm này ở nhiệt độ phòng, tại nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp

Nghiên cứu cho biết, nhiệt độ thấp trong tủ lạnh có thể phá hủy màng tế bào cà chua, khiến thực phẩm này dễ bị thay đổi hương vị, trở nên khô héo và hỏng nhanh hơn

Để đảm bảo chất lượng của cà phê, bạn không nên bảo quản cà phê trong tủ lạnh

Nguyên nhân là do, cà phê có một đặc tính là hấp thụ tất cả các mùi xung quanh nó, điều đó sẽ làm mất đi hương vị độc đáo của cà phê

Tốt nhất, bạn chỉ nên bảo quản cà phê ở trong hộp kín và để ở nhiệt độ phòng

Nhiều người do sợ những củ khoai tây sẽ mọc mầm nên đã bỏ chúng vào trong tủ lạnh. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm

Khi nhiệt độ ở dưới 7 độ C, tinh bột trong khoai tây bắt đầu bị phá vỡ, chuyển hóa thành đường, khiến khoai tây có vị ngọt và bị đổi màu sau khi nấu chín. Bên cạnh đó, khoai tây để trong tủ lạnh sau khi lấy ra thường bị nhão và sần sùi

Khoai tây nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Để tránh khoai mọc mầm, thay vì để trong tủ lạnh, các bà nội trợ có thể đặt một quả táo chín ở nơi bảo quản khoai tây. Đồng thời, bạn cũng lưu ý không nên rửa khoai trước khi lưu trữ bởi độ ẩm sẽ làm chúng hỏng nhanh hơn

Cam là loại trái cây có tính axit cao. Do đó, nếu giữ ở nhiệt độ lạnh trong một thời gian dài, lớp vỏ cam có thể trở nên xỉn và đổi màu

Bạn có thể bảo quản cam ở nhiệt độ phòng bởi lớp vỏ dày và cứng có thể giúp loại trái cây này tươi được lâu hơn

Tỏi là loại thực phẩm mà bạn không nên giữ trong tủ lạnh, bởi chúng sẽ héo và phát triển nấm mốc, thậm chí còn có thể nảy mầm

Bên cạnh đó, việc bảo quản tỏi trong tủ lạnh sẽ khiến mùi tỏi tác động đến các loại thực phẩm khác, hoặc gây ra các phản ứng, dẫn đến tủ lạnh có mùi khó chịu

Giống như tỏi, hành tây là thực phẩm bạn không nên bảo quản, tích trữ trong tủ lạnh

Hành tây có xu hướng bị mềm đi hoặc nấm mốc nếu để trong tủ lạnh quá lâu. Ngoài ra, thực phẩm này có mùi rất hăng, có thể lây lan trong môi trường kín như tủ lạnh, làm cho toàn bộ thực phẩm khác đều bị nhiễm mùi

Bơ là loại trái cây khó bảo quản. Nếu bơ chín, bạn có thể giữ chúng trong tủ lạnh vì nhiệt độ thấp sẽ giúp bơ khỏi bị hỏng

Tuy nhiên, nếu trái chưa chín hoàn toàn, bạn không nên cho vào tủ lạnh vì cái lạnh sẽ làm chậm quá trình chín, thậm chí khiến bơ không chín được

Bạn không nên bảo quản mật ong trong tủ lạnh

Lưu trữ mật ong trong tủ lạnh sẽ khiến chúng kết tinh và trở nên đặc quánh, rất khó lấy ra sử dụng

Bảo quản mật ong khá đơn giản. Bạn chỉ cần để mật ong ở nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời để mật ong không bị kết tinh và mất đi một số chất dinh dưỡng

