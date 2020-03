Bánh kẹo là món ăn khoái khẩu của đa số trẻ nhỏ, bởi hương vị thơm ngon, ngậy béo từ sự kết hợp của sữa, đường và kem tươi

Tuy nhiên, trong bánh kẹo ngọt lại chứa quá nhiều chất gây béo phì ở trẻ nhỏ. Bạn cần có những biện pháp nhất định như là đưa ra những trường hợp mắc bệnh béo phì do bánh kẹo ngọt gây ra "làm gương"... ... qua đó giúp trẻ luôn có sức khỏe tốt, phòng tránh nguy cơ thừa cân, béo phì Khoai tây chiên giòn cũng là món ăn hấp dẫn, thu hút trẻ nhỏ Trong khoai tây lại có chứa rất nhiều calo, khiến trẻ dễ dàng lâm vào tình trạng thừa cân, béo phì Bởi thế nên hạn chế cho trẻ ăn khoai tây chiên để đảm bảo sức khỏe của con luôn ở mức an toàn Kem là món tráng miệng quen thuộc và hấp dẫn của nhiều trẻ nhỏ, bởi cái lạnh đặc trưng kết hợp với các hương vị sẵn có của từng loại, thu hút sự tò mò, khám phá của trẻ nhỏ Đặc biệt trẻ em thường rất thích các loại kem như: kem sô cô la, kem vị kẹo, kem vani, kem chứa caramen...Thế nhưng trong kem thường có rất nhiều chất béo và calo. …Đây đều là những chất khiến trẻ có thể tăng cân một cách nhanh chóng Do đó, bạn chỉ nên cho trẻ ăn kem với một lượng vừa đủ, phòng tránh thừa cân, béo phì Trẻ con luôn thích thức uống có ga Các loại nước giải khát có ga mang nhiều hương vị hấp dẫn, vừa giúp trẻ giải khát, vừa dễ uống giúp tiêu hóa thức ăn hiệu quả Nhưng việc thường xuyên cho trẻ sử dụng đồ uống có ga cũng khiến cho con của bạn dễ bị béo phì Trong đồ uống có ga thường chứa nhiều đường và chất tạo vị, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe con trẻ Vì vậy, hãy "dọn sạch" tất cả đồ uống có ga nếu trong nhà bạn có trẻ nhỏ Xúc xích là món ăn nhanh, được nhiều trẻ ưa thích. Dù vậy trong xúc xích lại có chứa nhiều chất béo, đường, mỡ... khiến cho trẻ dễ bị béo phì thừa cân khi ăn nhiều Vì vậy cũng nên hạn chế sử dụng món ăn phổ biến này Gà rán là món ăn hợp khẩu vị của nhiều trẻ nhỏ Tuy nhiên, giống như xúc xích, món ăn này cũng chứa rất nhiều chất béo và mỡ, khiến nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thừa cân, béo phì như tim mạch, xương... là rất cao Chính vì thế, để đảm bảo con trẻ luôn có sức khỏe tốt, cha mẹ nên cắt giảm và hạn chế tối đa cho trẻ ăn những món ăn trên đây

