Củ cải đường là một trong những phẩm giúp cơ thể thải độc hiệu quả vào mùa hè Bởi trong củ cải đường chứa nhiều chất sắt, canxi và chất chống oxy hóa betaine – giúp cải thiện cấu trúc tế bào, sửa chữa và tái sinh các tế bào trong gan Cách sử dụng củ cải đường cũng rất đa dạng, bạn có thể hấp, luộc, xay sinh tố, ăn kèm salad… Trà xanh không chỉ có tác dụng giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể vào những ngày hè oi bức Trong trà xanh chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa Epigallocatechin Gallate (EGCG), giúp cơ thể xua tan mệt mỏi, làm mát da và thải độc vô cùng hiệu quả Sử dụng trà xanh thường xuyên và đều đặn 800 đến 1.000 ml mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo, thoải mái và sảng khoái trong cả ngày làm việc mà còn giúp cơ thể phòng một số bệnh như cao huyết áp, tăng cholesterol trong máu, xơ vữa động mạch... Tuy nhiên, bạn không nên uống trà xanh vào buổi tối, gây khó ngủ, thậm chí là mất ngủ cả đêm Trái bơ cũng là một trong số thực phẩm được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày hè nắng nóng nhờ công dụng thải độc tố hiệu quả và giúp làn da trở nên mịn màng, trắng sáng Trong trái bơ có chứa axit béo lành mạnh giúp hấp thụ chất béo trong đường ruột và có tác dụng thanh lọc gan hiệu quả. Do đó, thêm một trái bơ vào chế độ ăn uống hoặc một cốc sinh tố bơ mỗi ngày sẽ giúp cơ thể của bạn luôn khỏe mạnh và cân đối trong ngày hè Dưa hấu là thực phẩm giúp bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể. Với hơn 90% là nước, chất chống oxy hóa và vitamin tốt cho sức khỏe, loại quả này luôn là lựa chọn của nhiều gia đình trong những ngày hè Thực phẩm màu xanh đặc biệt là các loại rau xanh sẽ giúp cơ thể tăng cường chlorophyll để thải độc hệ tiêu hóa Sắc tố xanh không chỉ chịu trách nhiệm cho việc tiêu thụ ánh sáng trong quá trình quang hợp, tạo ra năng lượng mà còn có khả năng kết nối với chất độc và các gốc tự do khác để biến thành các vật liệu trung hòa Ngoài ra, chúng còn có khả năng kết nối với chất độc và các gốc tự do khác để biến chúng thành các vật liệu trung hòa Bên cạnh đó, Chlorophyll cũng có tính chống viêm và kiềm hóa giúp loại bỏ axit trong dịch cơ thể một cách tối ưu Do đó, hãy cố gắng bổ sung các loại rau xanh trong khẩu phần ăn mỗi ngày để cơ thể luôn đủ chất và được đào thải các độc tố một cách an toàn và đúng cách Các loại trái cây chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa như cam, quýt, chanh… cũng giúp thanh lọc cơ thể một cách hiệu quả và được sử dụng nhiều vào mùa hè Những chất này kích hoạt enzym gan giúp chuyển các chất độc thành dạng hòa tan trong nước và chống tích tụ chất độc trong ruột, nhờ vậy cơ thể sẽ luôn ở trong trạng thái an toàn và khỏe mạnh Chính vì vậy, hãy cố gắng bổ sung các loại trái cây này mỗi ngày, có thể là một ly nước chanh ấm thêm một chút muối và mật ong vào buổi sáng để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng cho ngày dài làm việc Sữa chua là thực phẩm cung cấp nhiều vi khuẩn lành mạnh, chứa probiotic tốt cho hệ miễn dịch tự nhiên của đường ruột, đồng thời kích thích tiêu hóa và giúp giải độc cơ thể một cách hiệu quả và an toàn cho sức khỏe Cà rốt cũng là một trong những thực phẩm có khả năng thải độc rất mạnh bởi có chứa glutathione, beta-carotene và vitamin A Ngoài ra, cà rốt còn có lợi cho tim và giúp cải thiện chức năng miễn dịch chung của cơ thể. Vì vậy, hãy thêm cà rốt trong khẩu phần ăn hoặc uống nước ép cà rốt mỗi ngày để cơ thể luôn khỏe mạnh trong mùa hè nắng nóng này Rau má hay nước ép rau má không chỉ mang lại nhiều dưỡng chất cho cơ thể mà còn giúp tăng trí nhớ, thanh nhiệt và giải độc hiệu quả Loại rau này có vị đắng kết hợp một chút ngọt ngọt, tạo ra hương vị rất đặc biệt. Bạn có thể dùng rau má để nấu canh, giã lấy nước uống hoặc có thể ăn trực tiếp Sử dụng rau má thường xuyên và đều đặn 30 – 50g mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bớt mệt mỏi, tăng sức đề kháng và tràn đầy năng lượng, đồng thời còn giúp hạ huyết áp hiệu quả Đậu xanh là thực phẩm tốt cho cơ thể, có khả năng thanh nhiệt, giải độc một cách tuyệt vời Bạn có thể sử dụng đậu xanh với nhiều cách chế biến khác nhau như ninh nhừ, sắc vỏ đậu lấy nước uống hoặc ăn sống Chuối cũng là một trong những loại trái cây được sử dụng nhiều trong mùa hè, bởi tác dụng làm mát cơ thể hiệu quả, giữ ẩm cho hệ thống đường ruột và loại bỏ sự tích tụ của các độc tố còn tồn dư trong cơ thể

