Theo chuyên gia dinh dưỡng Jung Kim, Bệnh viện Đại học Pennsylvania ở Philadelphia, Mỹ, những bệnh nhân bị đau dạ dày cần hạn chế ăn đồ cay nóng

Đồ ăn cay nóng sẽ gây kích thích hệ tiêu hóa, ảnh hưởng tới dạ dày, tăng tình trạng nôn mửa hoặc tiêu chảy. Do đó, để đảm bảo sức khỏe, chúng ta nên chọn thức ăn nhẹ, tránh gia vị cay như ớt, hạt tiêu...

Rượu, bia cũng được coi là một trong những đồ uống "đại kỵ" đối với bệnh nhân đau dạ dày. Không chỉ gây hại cho niêm mạc dạ dày, rượu, bia còn không tốt cho gan

Người bị đau dạ dày cũng nên hạn chế uống cafe. Nguyên nhân là do, cafe có tính axit cao, có thể gây kích ứng thành bụng, đau bụng. Bên cạnh đó, caffeine có trong cafe cũng có thể khiến dạ dày sản xuất nhiều axit, gây bệnh viêm loét dạ dày vô cùng khó chữa

Nhiều người cho rằng, sữa là thực phẩm tốt cho bệnh nhân đau dạ dày bởi khi bị cơn đau dạ dày "hoành hành", một ly sữa ấm sẽ khiến vùng bụng trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là cảm giác tạm thời

Khi uống sữa, lượng sữa trong dạ dày có thể thúc đẩy một lượng lớn axit tiết ra, khiến bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân có vấn đề về dạ dày cấp tính, chúng ta không nên uống sữa vì nó có thể gây ra tình trạng đầy hơi, khó tiêu...

Nhiều người trong số chúng ta thường cho rằng cháo là thức ăn dễ tiêu, sẽ có lợi cho dạ dày. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một quan niệm sai lầm

Vì cháo được nấu nhừ nên khi ăn, chúng ta không cần phải nhai nhiều. Bên cạnh đó, cháo chứa nhiều nước nên khi vào dạ dày, nó sẽ làm diện tích mở rộng ra, tăng thêm gánh nặng cho dạ dày

Một số thực phẩm lên men như: Dưa muối, cà, giấm, mẻ... được coi là "đại kỵ" đối với bệnh nhân dạ dày

Điều này được lý giải là do, vị chua một số thực phẩm lên men kể trên sẽ kích thích việc tiết axit và các men tiêu hóa trong dạ dày nhiều hơn, khiến cơn đau càng trở nên tồi tệ. Thậm chí, việc ăn thực phẩm lên men một cách thường xuyên sẽ dễ dẫn tới bệnh viêm loét dạ dày

Theo các nhà khoa học, khi bị đau dạ dày, chúng ta không nên ăn đậu xanh

So với thịt gà, đậu xanh thậm chí còn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn. Điều này gây áp lực cho dạ dày nếu phải tiêu hóa hết các chất dinh dưỡng có trong đậu xanh trong khoảng thời gian ngắn, dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Bên cạnh đó, đậu xanh có tính hàn, nên sau khi ăn loại đậu này, bệnh tình sẽ dễ tái phát hay trở nặng

Dưới đây là một số thực phẩm tốt cho bệnh nhân đau dạ dày

Chuối: Với khả năng trung hòa hàm lượng axit vượt ngưỡng cho phép có trong dịch dày, chuối được coi là một trong những thực phẩm thân hiện với dạ dày

Ngoài ra, theo Phó Giáo sư Robynne Chutkan, Khoa Hệ tiêu hóa thuộc Bệnh viện, Đại học Georgetown (Washington, Mỹ), chất pectin tìm thấy trong chuối là dạng chất xơ hòa tan có lợi với người bị rối loạn tiêu hóa mắc các chứng táo bón và tiêu chảy

Do có tính axit nên nhiều người kiêng ăn sữa chua vì sợ nó làm tăng hàm lượng axit có trongc cơ thể, khiến tổn thương ở dạ dày. Tuy vậy, các chuyên gia cho biết, sữa chua có tính axit nhưng nồng độ không đáng kể so với axit có trong dịch vị. Do đó, nếu ăn với chế độ khoa học, sữa chua được coi là thực phẩm cực tốt đối với người bị đau dạ dày

Để tránh cảm giác nhàm chán đồng thời tăng sức đề kháng cho cơ thể, bạn có thể kết hợp sữa chua với nhiều hoa quả khác nhau như chuối, dâu tây,...

Không chỉ là loại rau giàu chất xơ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp cải thiện vóc dáng hay làm đẹp da, cải xanh còn được coi là thực phẩm cực thân thiện với dạ dày

Cải xanh là loại rau họ cải có chứa hợp chất isothiocyanate sulforaphane, có thể tiêu diệt vi khuẩn H. pylori. Trong một nghiên cứu trên động vật, chuột bị viêm dạ dày được cho ăn cải xanh. Những con chuột cho thấy sự cải thiện đáng kể vì giảm viêm và ức chế sự phát triển của vi khuẩn

Không chỉ là một loại gia vị quen thuộc, nghệ còn là phương thuốc phổ biến dành cho những người bị đau hay viêm loét dạ dày. Hoạt chất Curcumin có nhiều ở nghệ đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ điều trị, giúp xoa dịu các cơn đau dạ dày cũng như đẩy nhanh tốc độ phục hồi của những vết loét



Bạn có thể dùng nghệ xay ra thành tinh bột sau đó pha với nước, mật ong. Kiên trì uống hỗn hợp này mỗi ngày để thấy sự cải thiện tích cực của những cơn đau

