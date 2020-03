Tại Việt Nam, tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp khi nước ta đã ghi nhận trường hợp nhân viên y tế dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều này gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng cho không ít bộ phận người dân bởi các y, bác sĩ là những người ở tuyến đầu ngăn chặn dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho nhân dân Trước tình hình đó, đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã tung ra bộ ảnh cùng nắm tay để tạo hình ngôi sao hy vọng, truyền đi thông điệp: "Chung sức, vững tâm vượt qua đại dịch" Bộ ảnh nhằm mục đích gửi lời động viên tinh thần tới các y, bác sĩ đang làm công tác phòng chống dịch Covid-19 và mọi người dân trên đất nước Việt Nam Theo các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, "Dù dịch bệnh nguy hiểm, dù khối lượng công việc kéo dài cả ngày lẫn đêm, nhưng đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - những "chiến binh kiên cường" vẫn chung sức, vững tâm đẩy lùi dịch bệnh". Đây cũng là tiếng lòng, là lời cam kết của của hàng nghìn cán bộ y tế Việt Nam đang công tác chiến đấu với dịch Covid-19 Thông điệp "Chung sức, vững tâm vượt qua đại dịch" của các y, bác sĩ đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Cộng đồng mạng đánh giá đây là những hình ảnh vô cùng ý nghĩa, tạo niềm tin cho tất cả mọi người tại thời điểm dịch bệnh diễn biến cam go Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thông điệp "We stay at work for you. Please stay at home for us" (tạm dịch: Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin hãy ở nhà vì chúng tôi) và dòng hashtag #StayHome (tạm dịch: Hãy ở nhà) đã trở thành làn sóng, được nhiều y, bác sĩ trên khắp thế giới hưởng ứng Theo đó, đội ngũ nhân viên y tế ở nhiều quốc gia như Italy, Ấn Độ, Malaysia, Anh, Mỹ... đã cầm tờ giấy ghi dòng chữ: "Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin hãy ở nhà vì chúng tôi". Mục đích khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại để giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đồng thời giúp giảm tải áp lực cho hệ thống y tế Thông điệp ý nghĩa đã nhanh chóng lan tỏa tới Việt Nam. Tại một số bệnh viện như Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh..., đội ngũ nhân viên y tế đã chụp ảnh với dòng nhắn nhủ: "Chúng tôi phải đi làm vì bạn. Xin hãy ở nhà vì chúng tôi" Trước thông điệp của các y, bác sĩ, cộng đồng mạng đều bày tỏ thái tỏ đồng tình, hưởng ứng. Nhiều người còn thể hiện sự đồng cảm, kính phục và gửi lời động viên tinh thần tới đội ngũ nhân viên y tế - những người đang trực tiếp chiến đấu với "giặc" Covid-19 Có cư dân mạng còn để lại bình luận: "Bị giữ chân ở trong nhà còn hơn vĩnh viễn bị giữ lại ở năm 2020. Thông điệp đơn giản mà rất ý nghĩa, hy vọng chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các y, bác sĩ yên tâm công tác nhé, chúng tôi sẽ ở nhà" (Ảnh: TTXVN) Thông điệp kêu gọi người dân ở nhà để hỗ trợ đội ngũ y tế trên còn trở thành cảm hứng tạo nên các bức hí họa, sản phẩm sáng tạo, với mục tiêu lan tỏa thông điệp tới nhiều người để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 (Ảnh: Painterman, Twitter, Tuổi Trẻ Cười) Ngoài việc lan tỏa những thông điệp tích cực, các y, bác sĩ còn hưởng ứng nhảy vũ điệu "Ghen Cô Vy", cùng hát vang lời ca "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid " hay nhiều bài hát cổ động khác. Có thể thấy, trong cuộc chiến không khói súng này, mỗi cán bộ y tế không những là chiến sĩ ở tuyến đầu mà còn là truyền thông viên, chống dịch bệnh Covid-19 Bên cạnh đó, người dân cũng đưa ra nhiều thông điệp tương tự nhằm nhắc nhở mọi người ý thức trong việc phòng tránh dịch, ví như thông điệp: "Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần" (Ảnh: Bộ Y tế) Đây là lời kêu gọi người dân chấp hành tốt việc hạn chế đi lại và thực hiện nghiêm túc công tác cách ly khi được yêu cầu. Bởi trước đó, đã không ít trường hợp người dân tháo chạy khỏi nơi cư trú khi biết tin khu vực sinh sống của mình có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. Hay người nằm trong diện cách ly nhưng lại khai báo gian dối tình trạng sức khỏe nhằm trốn tránh giới hạn đi lại. Thậm chí, có trường hợp còn bỏ trốn khởi nơi cách ly. Việc hoảng loạn tháo chạy khắp nơi không mang lại gì ngoài nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ cộng đồng Vì vậy để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng là bảo vệ sức khỏe cho cộng động, mỗi người chỉ cần giữ "cái đầu lạnh" và "đang ở đâu hãy ở yên đó" Ngoài ra, thông điệp "Đoàn kết chúng ta nhất định thắng" cũng gây "sốt" trong mùa dịch. Đây chính là thông điệp mà Chính phủ, toàn dân, toàn quân Việt Nam nêu cao trong "trận chiến" với đại dịch Covid-19 Thông điệp đoàn kết được dựa trên công thức chống dịch của Việt Nam là: Cả hệ thống chính trị vào cuộc, quân đội chi viện, nhân dân ủng hộ Theo đó, cuộc chiến chống dịch Covid-19 không còn là chiến trường đơn độc của các các bộ ban ngành mà đó là cuộc chiến có sự tham gia của cả cộng đồng. Mỗi người dân chỉ cần nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị của Đảng, các khuyến cáo sức khỏe của Bộ Y tế... là đã trở thành chiến sĩ trong công cuộc phòng, chống "giặc" Covid-19 Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã trở thành một thử thách lớn với toàn nhân loại. Vì vậy không phân biệt màu da, tôn giáo, ngôn ngữ... tất cả chúng ta giờ đây đang cùng chung một chiến tuyến và chúng ta chỉ có thể chiến thắng khi đoàn kết

Tại Việt Nam, tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp khi nước ta đã ghi nhận trường hợp nhân viên y tế dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều này gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng cho không ít bộ phận người dân bởi các y, bác sĩ là những người ở tuyến đầu ngăn chặn dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho nhân dân Trước tình hình đó, đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã tung ra bộ ảnh cùng nắm tay để tạo hình ngôi sao hy vọng, truyền đi thông điệp: "Chung sức, vững tâm vượt qua đại dịch" Bộ ảnh nhằm mục đích gửi lời động viên tinh thần tới các y, bác sĩ đang làm công tác phòng chống dịch Covid-19 và mọi người dân trên đất nước Việt Nam Theo các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, "Dù dịch bệnh nguy hiểm, dù khối lượng công việc kéo dài cả ngày lẫn đêm, nhưng đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - những "chiến binh kiên cường" vẫn chung sức, vững tâm đẩy lùi dịch bệnh". Đây cũng là tiếng lòng, là lời cam kết của của hàng nghìn cán bộ y tế Việt Nam đang công tác chiến đấu với dịch Covid-19 Thông điệp "Chung sức, vững tâm vượt qua đại dịch" của các y, bác sĩ đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Cộng đồng mạng đánh giá đây là những hình ảnh vô cùng ý nghĩa, tạo niềm tin cho tất cả mọi người tại thời điểm dịch bệnh diễn biến cam go Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thông điệp "We stay at work for you. Please stay at home for us" (tạm dịch: Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin hãy ở nhà vì chúng tôi) và dòng hashtag #StayHome (tạm dịch: Hãy ở nhà) đã trở thành làn sóng, được nhiều y, bác sĩ trên khắp thế giới hưởng ứng Theo đó, đội ngũ nhân viên y tế ở nhiều quốc gia như Italy, Ấn Độ, Malaysia, Anh, Mỹ... đã cầm tờ giấy ghi dòng chữ: "Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin hãy ở nhà vì chúng tôi". Mục đích khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại để giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đồng thời giúp giảm tải áp lực cho hệ thống y tế Thông điệp ý nghĩa đã nhanh chóng lan tỏa tới Việt Nam. Tại một số bệnh viện như Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh..., đội ngũ nhân viên y tế đã chụp ảnh với dòng nhắn nhủ: "Chúng tôi phải đi làm vì bạn. Xin hãy ở nhà vì chúng tôi" Trước thông điệp của các y, bác sĩ, cộng đồng mạng đều bày tỏ thái tỏ đồng tình, hưởng ứng. Nhiều người còn thể hiện sự đồng cảm, kính phục và gửi lời động viên tinh thần tới đội ngũ nhân viên y tế - những người đang trực tiếp chiến đấu với "giặc" Covid-19 Có cư dân mạng còn để lại bình luận: "Bị giữ chân ở trong nhà còn hơn vĩnh viễn bị giữ lại ở năm 2020. Thông điệp đơn giản mà rất ý nghĩa, hy vọng chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các y, bác sĩ yên tâm công tác nhé, chúng tôi sẽ ở nhà" (Ảnh: TTXVN) Thông điệp kêu gọi người dân ở nhà để hỗ trợ đội ngũ y tế trên còn trở thành cảm hứng tạo nên các bức hí họa, sản phẩm sáng tạo, với mục tiêu lan tỏa thông điệp tới nhiều người để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 (Ảnh: Painterman, Twitter, Tuổi Trẻ Cười) Ngoài việc lan tỏa những thông điệp tích cực, các y, bác sĩ còn hưởng ứng nhảy vũ điệu "Ghen Cô Vy", cùng hát vang lời ca "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid " hay nhiều bài hát cổ động khác. Có thể thấy, trong cuộc chiến không khói súng này, mỗi cán bộ y tế không những là chiến sĩ ở tuyến đầu mà còn là truyền thông viên, chống dịch bệnh Covid-19 Bên cạnh đó, người dân cũng đưa ra nhiều thông điệp tương tự nhằm nhắc nhở mọi người ý thức trong việc phòng tránh dịch, ví như thông điệp: "Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần" (Ảnh: Bộ Y tế) Đây là lời kêu gọi người dân chấp hành tốt việc hạn chế đi lại và thực hiện nghiêm túc công tác cách ly khi được yêu cầu. Bởi trước đó, đã không ít trường hợp người dân tháo chạy khỏi nơi cư trú khi biết tin khu vực sinh sống của mình có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. Hay người nằm trong diện cách ly nhưng lại khai báo gian dối tình trạng sức khỏe nhằm trốn tránh giới hạn đi lại. Thậm chí, có trường hợp còn bỏ trốn khởi nơi cách ly. Việc hoảng loạn tháo chạy khắp nơi không mang lại gì ngoài nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ cộng đồng Vì vậy để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng là bảo vệ sức khỏe cho cộng động, mỗi người chỉ cần giữ "cái đầu lạnh" và "đang ở đâu hãy ở yên đó" Ngoài ra, thông điệp "Đoàn kết chúng ta nhất định thắng" cũng gây "sốt" trong mùa dịch. Đây chính là thông điệp mà Chính phủ, toàn dân, toàn quân Việt Nam nêu cao trong "trận chiến" với đại dịch Covid-19 Thông điệp đoàn kết được dựa trên công thức chống dịch của Việt Nam là: Cả hệ thống chính trị vào cuộc, quân đội chi viện, nhân dân ủng hộ Theo đó, cuộc chiến chống dịch Covid-19 không còn là chiến trường đơn độc của các các bộ ban ngành mà đó là cuộc chiến có sự tham gia của cả cộng đồng. Mỗi người dân chỉ cần nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị của Đảng, các khuyến cáo sức khỏe của Bộ Y tế... là đã trở thành chiến sĩ trong công cuộc phòng, chống "giặc" Covid-19 Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã trở thành một thử thách lớn với toàn nhân loại. Vì vậy không phân biệt màu da, tôn giáo, ngôn ngữ... tất cả chúng ta giờ đây đang cùng chung một chiến tuyến và chúng ta chỉ có thể chiến thắng khi đoàn kết