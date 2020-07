Trang điểm đậm: Trang điểm lànhu cầu làm đẹp của nhiều phụ nữ, tuy nhiên nếu việc này diễn ra liên tục và thường xuyên sẽ khiến các lỗ chân lông trên da dễ bị bít tắc, dẫn đến tình trạng viêm da, sưng tấy, ửng đỏ hoặc nổi mụn nước

Tệ hơn, trang điểm quá đậm còn kích thích lông tăng trưởng, gây viêm chân lông và giãn mạch máu khiến da bị thô ráp

Bên cạnh đó, thường xuyên trang điểm còn ngăn chặn sự hình thành của các tế bào da mới cũng như quá trình phục hồi da, để lại những nếp nhăn vĩnh viễn trên mặt, làm da già đi và lão hóa nhanh chóng

Do đó, để hạn chế sự tổn thương cho da thì bạn không nên trang điểm quá nhiều và thường xuyên

Nếu không thể hạn chế việc trang điểm mỗi ngày thì bạn cần lựa chọn kỹ lưỡng loại mỹ phẩm phù hợp với đặc điểm da và không được quên tẩy trang, rửa mặt sạch trước khi đi ngủ

Đặc biệt, bạn không nên bỏ qua bất kỳ một công đoạn chăm sóc da nào nếu không muốn "sở hữu" làn da sạm và có nhiều nếp nhăn

Nhai kẹo cao su có tác dụng giúp thơm miệng, sạch răng, giảm căng thẳng... nhưng trong thực tế, thói quen này có thể khiến cho da mặt bạn hằn một số nếp nhăn

Cụ thể, việc nhai kẹo cao su nhiều sẽ khiến cho miệng của bạn phải hoạt động liên tục, hành động này vô tình sẽ để lại nếp nhăn ở các góc của miệng, cũng như đường viền hàm dưới

Giải pháp đơn giản để hạn chế thói quen này là bạn nên dùng miếng ngậm thơm miệng và nước súc miệng để thay thế kẹo cao su

Bên cạnh làm rối loạn việc trao đổi chất và hệ thống thần kinh, thì việc thường xuyên thức khuya còn khiến cho da bị khô, giảm sức đàn hồi, bị sạm, không mịn màng và đầy nếp nhăn…

Theo các bác sĩ, từ sau 11 giờ đến khoảng 2 giờ sáng là thời gian tái tạo tế bào da, lúc này, nếu bạn không được nghỉ ngơi thì da sẽ nhợt nhạt, nhanh lão hóa…

Bên cạnh đó, thức khuya còn làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi, sa sút tinh thần, đầu óc căng thẳng, trí nhớ kém, khó tập trung tư tưởng, chóng mặt, nhức đầu… Lâu ngày sẽ dẫn đến bị bệnh suy nhược thần kinh

Thuốc lá và rượu bia là những kẻ tử thù đối với sức khỏe và sắc đẹp, do đó, chúng ta đều phải thừa nhận rằng việc sử dụng các chất kích thích này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da của mình

Theo các chuyên gia sắc đẹp, sau khi uống rượu hay hút thuốc, cơ thể bạn sẽ thiếu một lượng nước nhất định, làm cho da trở nên khô ráp, dễ bị nám, mất đi độ đàn hồi và nhanh lão hóa hơn, tạo điều kiện cho các nếp nhăn xuất hiện

Không chỉ gây khô da, việc uống quá nhiều rượu sẽ gây chứng nóng gan, gây ra tình trạng nổi nhiều mụn và sần sùi lên vùng da mặt và cơ thể

Nhiều người có thói quen rửa mặt nhiều lần trong ngày để làm sạch da nhưng thực ra đây là một quan niệm rất sai lầm. Bởi thói quen này có thể gây hại cho da, khiến những nếp nhăn xuất hiện

Thực tế, rửa mặt nhiều sẽ khiến da bị mất nước, làm quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, từ đó hình thành các nếp nhăn trên quanh miệng, mắt...

Do đó, theo các chuyên gia, chúng ta chỉ nên rửa mặt 2 lần/ngày để đảm bảo rằng da được sạch sẽ mà không lo bị mất nước

Khi nằm sấp hoặc nằm nghiêng, một phần da mặt sẽ phải tiếp xúc với gối, áp lực này lặp đi lặp lại trong thời gian dài sẽ tạo thành nếp nhăn

Không chỉ vậy, nếu gối không đảm bảo được việc sạch sẽ thì việc để da mặt tiếp xúc với gối sẽ là một trong những nguyên nhân chính gây xuất hiện mụn ở mặt

Ngoài ra, thói quen này còn khiến cổ, bầu ngực chịu áp lực lớn, theo thời gian, thói quen này sẽ gây ảnh hưởng đến tim và gây ra các căn bệnh nguy hiểm

Để cải thiện tình trạng này, bạn nên chọn các loại vỏ gối bằng lụa và tập thói quen nằm ngửa hoặc sử dụng các loại gối chuyên dụng để hạn chế để da mặt tiếp xúc với gối

Thường xuyên tiếp xúc với máy tính sẽ khiến bạn mệt mỏi và làm cho da bị xấu đi. Bởi, những tia bức xạ từ của máy tính khiến tế bào chết trên da sản sinh nhanh hơn, làm da bạn kém mịn màng

Không chỉ vậy, bức xạ này còn làm tổn hại đến cấu trúc collagen bên trong da, khiến da chảy xệ, hình thành vết chân chim, nếp nhăn, da khô, xỉn màu, xuất hiện nhiều mụn trứng cá và nhiều vấn đề khác

Lượng điện tích sản sinh ra từ màn hình máy vi tính như một chất xúc tác khiến da hấp thụ nhiều bụi bẩn có trong không khí, lâu dài sẽ dẫn đến sự xuất hiện các nếp nhăn và những vết tàn nhang trên mặt

Để hạn chế tình trạng này thì cứ sau 2 giờ làm việc trước máy tính, bạn nên rửa mặt hoặc dùng khăn giấy ướt lau mặt hay dùng bình xịt giữ ẩm để giúp da mặt đủ ẩm

Bên cạnh các thói quen sinh hoạt thì việc ăn nhiều dầu mỡ và ít uống nước cũng là một trong những tác nhân khiến cho da sớm bị lão hoá và xuất hiện nếp nhăn

Do đó, để da của bạn được cung cấp đủ các chất khoáng và vitamin bạn nên xây dựng một chế độ ăn khoa học bằng cách thêm các loại rau, củ, quả vào bữa ăn

Bên cạnh đó, bạn cũng nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để da của bạn luôn giữ được độ ẩm

