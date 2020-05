Do tính chất của công việc, dân văn phòng thường ngồi lâu một chỗ. Ngồi trong thời gian dài có thể gây mỏi cơ, mỏi lưng và tụ máu ở phần dưới cơ thể

Vì vậy, theo các nhà nghiên cứu, cứ sau 30 phút ngồi nhìn màn hình, bạn nên đứng dậy luyện cơ mắt ít nhất 20 giây và thực hiện một số bài vận động nhẹ nhàng mỗi giờ. Duy trì thói quen này sẽ giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ

Đặt sai tư thế tay cũng được coi là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người làm văn phòng

Việc đặt sai tư thế tay và cánh taycó thể gây cơn đau vai, nhức mỏi vai gáy, tê tay vào buổi sáng, thậm chí là viêm khớp nếu kéo dài tư thế sai

Tư thế đúng là để cánh tay gập một góc vuông 90 độ khi đánh máy hoặc làm việc với máy tính. Bên cạnh đó, bạn không nên tì tay vào bàn phím khi đánh máy, nên dùng cả bàn tay để giữ và di chuột dễ dàng

Cục bảo vệ môi trường Mỹ cảnh báo, việc ngồi gần máy in hay máy photocopy có thể gây đau ngực, ho hay viêm họng. Nguyên nhân là do các loại máy này phát ra khí ozone, sản sinh bụi mực, khi chúng xâm nhập vào phổi và máu sẽ làm tăng nguy cơ gây ung thư và bệnh tim

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, tốt nhất bạn nên ngồi cách xa các thiết bị này hoặc đặt chúng ở một phòng riêng có hệ thống thông gió tốt

Đi thang bộ thay cho thang máy là một thói quen đơn giản nhưng đem lại hiệu quả vô cùng lớn cho sức khỏe của dân văn phòng

Đi thang bộ giúp bạn đốt cháy calo, đồng thời làm tăng nhịp tim một cách lành mạnh, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch

Do quỹ thời gian hạn hẹp nên đa số người làm việc văn phòng thường ăn qua loa, vội vàng cho xong bữa để dành cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi hoặc làm tiếp công việc còn dang dở

Ăn nhanh, nhai không kỹ là thói quen gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của bạn. Việc nhai không kỹ khiến thức ăn xuống dạ dày vẫn tồn tại ở dạng thô, chưa được trộn đều với men tiêu hóa trong nước bọt, làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, gây ra các cơn đau dạ dày hay trào ngược, ợ chua

Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên ăn chậm, nhai kỹ thức ăn. Thói quen này vừa giúp bạn thưởng thức được vị ngon của thức ăn, vừa giúp dạ dày có thời gian thực hiện tốt công việc tiêu hóa

Những người làm văn phòng nên mang theo những món ăn nhẹ như: Các loại hạt (hạt điều, óc chó, hạnh nhân...), ngũ cốc ăn liền hay bánh quy không đường...

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho biết, việc ăn một lượng vừa đủ những món ăn nhẹ lành mạnh không hề khiến bạn tăng cân, mà thậm chí còn hỗ trợ giảm cân, giúp chúng ta quên đi cơn đói, lấy lại năng lượng để hoàn thành tốt công việc

Nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng thường bỏ quên bữa sáng. Thậm chí, nhiều người có thói quen chỉ uống một cốc cà phê trước khi đi làm. Tuy nhiên, đây là thói quen gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe

Việc bỏ bữa sáng có thể khiến lượng đường trong máu thấp hơn, dẫn tới việc không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho não bộ, gây thoái hóa não. Hơn nữa, những người thường xuyên bỏ bữa sáng cũng có nguy cơ béo phì cao bởi họ thường cảm thấy đói nhiều hơn trong suốt một ngày dài

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, đảm bảo năng lượng cho bạn trong cả ngày dài. Do đó, để có sức khỏe tốt, bạn hãy thức dậy sớm hơn khoảng 30 phút, dành chừng 10 phút để vận động, sau đó thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn, đầy đủ dưỡng chất

Một thói quen tai hại của dân văn phòng đó là vừa ăn vừa làm việc khác

Thói quen vừa ăn vừa nhìn máy tính, lướt facebook, đọc báo hay tranh thủ hoàn thành công việc… khiến quá trình tiêu hóa không lưu thông, dạ dày tiết nhiều acid. Acid tấn công dạ dày, lâu dần dẫn tới tình trạng viêm loét vô cùng khó chữa

Do thiếu không gian, dân văn phòng thường ngủ trưa với các kiểu tư thế khác nhau như ngồi ngủ gật, ngủ trên hai chiếc ghế chập lại hay ngủ gục trên mặt bàn...

Theo các chuyên gia, cách nằm vặn vẹo, không thoải mái sẽ dẫn đến căng cơ, gây đau mỏi cổ, vai, thậm chí tê bì các cơ do bị chèn ép, máu lưu thông không tốt. Nếu diễn ra thường xuyên, những tư thế ngủ này có thể gây ra các bệnh mãn tính về xương, khớp

Đặc biệt, tư thế nằm ngủ gục trên mặt bàn - một tư thế ngủ phổ biến của những người làm văn phòng, sẽ gây đè nén lồng ngực, ảnh hưởng đến hệ hô hấp và tuần hoàn, là nguyên nhân chính gây đau đầu sau khi thức dậy. Bên cạnh đó, việc ngủ gục đầu vào cánh tay sẽ gây áp lực lên mắt, lâu ngày ảnh hưởng xấu tới thị lực của con người

Vì vậy, để đảm bảo chất lượng giấc ngủ trưa cũng như sức khỏe của bạn, bạn có thể mua giường, ghế xếp hay các tấm nệm có thể xếp gọn sau khi ngủ, không chiếm nhiều diện tích tại nơi làm việc của bạn

Do tính chất của công việc, dân văn phòng thường ngồi lâu một chỗ. Ngồi trong thời gian dài có thể gây mỏi cơ, mỏi lưng và tụ máu ở phần dưới cơ thể

Vì vậy, theo các nhà nghiên cứu, cứ sau 30 phút ngồi nhìn màn hình, bạn nên đứng dậy luyện cơ mắt ít nhất 20 giây và thực hiện một số bài vận động nhẹ nhàng mỗi giờ. Duy trì thói quen này sẽ giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ

Đặt sai tư thế tay cũng được coi là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người làm văn phòng

Việc đặt sai tư thế tay và cánh taycó thể gây cơn đau vai, nhức mỏi vai gáy, tê tay vào buổi sáng, thậm chí là viêm khớp nếu kéo dài tư thế sai

Tư thế đúng là để cánh tay gập một góc vuông 90 độ khi đánh máy hoặc làm việc với máy tính. Bên cạnh đó, bạn không nên tì tay vào bàn phím khi đánh máy, nên dùng cả bàn tay để giữ và di chuột dễ dàng

Cục bảo vệ môi trường Mỹ cảnh báo, việc ngồi gần máy in hay máy photocopy có thể gây đau ngực, ho hay viêm họng. Nguyên nhân là do các loại máy này phát ra khí ozone, sản sinh bụi mực, khi chúng xâm nhập vào phổi và máu sẽ làm tăng nguy cơ gây ung thư và bệnh tim

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, tốt nhất bạn nên ngồi cách xa các thiết bị này hoặc đặt chúng ở một phòng riêng có hệ thống thông gió tốt

Đi thang bộ thay cho thang máy là một thói quen đơn giản nhưng đem lại hiệu quả vô cùng lớn cho sức khỏe của dân văn phòng

Đi thang bộ giúp bạn đốt cháy calo, đồng thời làm tăng nhịp tim một cách lành mạnh, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch

Do quỹ thời gian hạn hẹp nên đa số người làm việc văn phòng thường ăn qua loa, vội vàng cho xong bữa để dành cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi hoặc làm tiếp công việc còn dang dở

Ăn nhanh, nhai không kỹ là thói quen gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của bạn. Việc nhai không kỹ khiến thức ăn xuống dạ dày vẫn tồn tại ở dạng thô, chưa được trộn đều với men tiêu hóa trong nước bọt, làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, gây ra các cơn đau dạ dày hay trào ngược, ợ chua

Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên ăn chậm, nhai kỹ thức ăn. Thói quen này vừa giúp bạn thưởng thức được vị ngon của thức ăn, vừa giúp dạ dày có thời gian thực hiện tốt công việc tiêu hóa

Những người làm văn phòng nên mang theo những món ăn nhẹ như: Các loại hạt (hạt điều, óc chó, hạnh nhân...), ngũ cốc ăn liền hay bánh quy không đường...

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho biết, việc ăn một lượng vừa đủ những món ăn nhẹ lành mạnh không hề khiến bạn tăng cân, mà thậm chí còn hỗ trợ giảm cân, giúp chúng ta quên đi cơn đói, lấy lại năng lượng để hoàn thành tốt công việc

Nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng thường bỏ quên bữa sáng. Thậm chí, nhiều người có thói quen chỉ uống một cốc cà phê trước khi đi làm. Tuy nhiên, đây là thói quen gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe

Việc bỏ bữa sáng có thể khiến lượng đường trong máu thấp hơn, dẫn tới việc không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho não bộ, gây thoái hóa não. Hơn nữa, những người thường xuyên bỏ bữa sáng cũng có nguy cơ béo phì cao bởi họ thường cảm thấy đói nhiều hơn trong suốt một ngày dài

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, đảm bảo năng lượng cho bạn trong cả ngày dài. Do đó, để có sức khỏe tốt, bạn hãy thức dậy sớm hơn khoảng 30 phút, dành chừng 10 phút để vận động, sau đó thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn, đầy đủ dưỡng chất

Một thói quen tai hại của dân văn phòng đó là vừa ăn vừa làm việc khác

Thói quen vừa ăn vừa nhìn máy tính, lướt facebook, đọc báo hay tranh thủ hoàn thành công việc… khiến quá trình tiêu hóa không lưu thông, dạ dày tiết nhiều acid. Acid tấn công dạ dày, lâu dần dẫn tới tình trạng viêm loét vô cùng khó chữa

Do thiếu không gian, dân văn phòng thường ngủ trưa với các kiểu tư thế khác nhau như ngồi ngủ gật, ngủ trên hai chiếc ghế chập lại hay ngủ gục trên mặt bàn...

Theo các chuyên gia, cách nằm vặn vẹo, không thoải mái sẽ dẫn đến căng cơ, gây đau mỏi cổ, vai, thậm chí tê bì các cơ do bị chèn ép, máu lưu thông không tốt. Nếu diễn ra thường xuyên, những tư thế ngủ này có thể gây ra các bệnh mãn tính về xương, khớp

Đặc biệt, tư thế nằm ngủ gục trên mặt bàn - một tư thế ngủ phổ biến của những người làm văn phòng, sẽ gây đè nén lồng ngực, ảnh hưởng đến hệ hô hấp và tuần hoàn, là nguyên nhân chính gây đau đầu sau khi thức dậy. Bên cạnh đó, việc ngủ gục đầu vào cánh tay sẽ gây áp lực lên mắt, lâu ngày ảnh hưởng xấu tới thị lực của con người

Vì vậy, để đảm bảo chất lượng giấc ngủ trưa cũng như sức khỏe của bạn, bạn có thể mua giường, ghế xếp hay các tấm nệm có thể xếp gọn sau khi ngủ, không chiếm nhiều diện tích tại nơi làm việc của bạn