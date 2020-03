Trong thời đại hiện nay, các thiết bị điện tử là một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với chúng quá nhiều sẽ khiến đôi mắt của bạn bị tổn thương (Ảnh: Thanh Niên)

Khi chúng ta sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính bảng hay điện thoại, chúng ta thường sẽ có xu hướng nhìn chằm chằm vào màn hình trong thời gian dài, điều này sẽ khiến bạn chảy nước mắt hoặc mỏi mắt (Ảnh: Thanh Niên)

Những màn hình này sẽ phát ra ánh sáng xanh lơ được hấp thu bởi các tế bào quan trọng trong võng mạc, loại ánh sáng xanh này sẽ có những tia độc hại có thể giết chết các thụ thể ánh sáng cần thiết để nhìn thấy (Ảnh: Dân Trí)

Do đó, chúng ta không nên xem điện thoại và máy tính bảng trong bóng tối, bởi vì điều này có thể khiến đồng tử dễ bị tổn thương hơn (Ảnh: Thanh Niên)

Mặt khác, việc sử dụng các thiết bị điện tử vào ban đêm còn ảnh hưởng đến chu kỳ ngủ của bạn và khiến bạn mất ngủ

Khi chất lạ rơi vào mắt, theo phản xạ, ngay lập tức chúng ta sẽ dụi mắt liên tục để cảm thấy được thoải mái

Hành động này có thể làm bạn cảm thấy giảm ngứa, đau ngay sau lúc đó, tuy nhiên, giác mạc vốn là bộ phận dễ tổn thương, dụi mắt thường xuyên có thể dẫn đến trầy xước và biến dạng giác mạc

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, dụi mắt có thể dẫn đến tổn thương thị lực, tăng nguy cơ bệnh tăng nhãn áp và các bệnh lý khác về mắt

Ít ai biết rằng, một trong những cách bảo vệ mắt đơn giản mà hiệu quả nhất mỗi khi ra trời nắng là đeo kính mát

Hiệp hội Quang học Mỹ cho biết, việc đeo kính râm chống tia cực tím (UV) là việc làm cần thiết để ngăn ngừa các vấn đề về thị lực

Hành động ra ngoài nắng không đeo kính râm sẽ khiến mắt tiếp xúc với tia UV, điều này có thể gây ra bệnh viêm mắt với các triệu chứng như mắt đỏ, chảy nước mắt quá mức và mẫn cảm với ánh sáng

Theo các chuyên gia, việc có một giấc ngủ ngon và khoa học sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến đôi mắt

Mất ngủ sẽ khiến mắt không nhận được sự tuần hoàn chất lỏng cần thiết, dẫn đến bọng mắt và sưng mắt. Thiếu ngủ cũng gây co giật mắt, sưng mắt...

Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý không nên đeo kính áp tròng khi đi ngủ. Do giác mạc nhận oxy khi bạn tỉnh táo và nhận hơi ẩm từ nước mắt khi bạn ngủ, việc đeo kính áp tròng sẽ khiến giác mạc không có nguồn cung cấp độ ẩm và oxy cần thiết, vì vậy nó trở nên yếu hơn

Khi bị khô hoặc đỏ mắt, chúng ta thường sử dụng thuốc nhỏ mắt vô cách vô căn cứ mà chủ quan nghĩ rằng chúng sẽ không ảnh hưởng tới mắt

Tuy nhiên, sử dụng thuốc nhỏ mắt mà không có sự chỉ định của bác sĩ sẽ khiến mắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Cụ thể, các hóa chất được sử dụng để bảo quản thuốc nhỏ mắt có thể gây kích ứng mắt

Mặt khác, việc lạm dụng thuốc nhỏ mắt sẽ gây giãn các mạch máu ở mắt ra khi tác dụng của thuốc giảm đi, tạo ra thành vòng luẩn quẩn: đỏ mắt, nhỏ thuốc, mắt càng đỏ và lại càng phải nhỏ thuốc

Ngoài các quan niệm sai lầm trên thì một lối sống lành mạnh hay một chế độ ăn uống hợp lý bằng cách bổ sung nhiều loại rau củ sẽ thúc đẩy sức khỏe của các phần khác nhau của mắt (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cụ thể, trong các loại rau quả sẽ chứa các chất chống ô xy hóa thiết yếu và vitamin có tác dụng bảo vệ võng mạc của mắt

Còn các loại trái cây giàu dưỡng chất vitamin C, vitamin E, kẽm, vitamin A như ổi, dưa hấu, táo, cam... sẽ giữ đôi mắt khỏe mạnh

Ai cũng biết thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, nhưng ít người nhận ra rằng hút thuốc lá còn làm hỏng mắt

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC), hút thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt vì làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể

Mặt khác, hút thuốc làm tăng nguy cơ bị thoái hóa hoàng điểm tuổi già (AMD), là một tình trạng bệnh phổ biến ảnh hưởng đến phần trung tâm thị lực

