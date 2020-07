Đầu tiên là việc tập thể dục thường xuyên sau bữa ăn. Thói quen này sẽ gây khó tiêu, tác động không nhỏ tới chức năng của hệ tiêu hóa, thậm chí có thể dẫn đến ung thư dạ dày

Đặc biệt, đối với hoạt động tập thể dục quá sức, mang vác đồ nặng sẽ khiến cho quá trình xử lý thức ăn nhanh chóng hơn, lâu dần gây phân tán máu, hoặc thiếu máu

Do đó, thay vì những bài tập nặng, tốn sức thì bạn có thể thay bằng những động tác nhẹ nhàng, đi bộ thư giãn để quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra hợp lý hơn

Hay như thói quen tập thể dục, chạy bộ khi đói cũng là sai lầm không nhỏ dẫn đến ung thư. Bởi hoạt động này sẽ khiến cho phổi hoạt động quá sức

Đối với những người lớn tuổi thì việc chạy bộ khi cơ thể đói sẽ tăng nguy cơ đột tử

Tuy nhiên, cũng không vì thế mà bạn lười vận động, do việc này sẽ khiến cơ thể trì trệ, tăng nguy cơ mắc ung thư thận

Những bài tập nhẹ nhàng được thực hiện vào buổi sáng hoặc chiều sẽ giúp cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh, thư giãn và giải tỏa stress sau những giờ học, giờ làm rất tốt

Thói quen bỏ bữa sáng cũng được coi là thói quen xấu, tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến dạ dày

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng, giúp cung cấp đủ năng lượng để bạn bắt đầu một ngày mới. Do đó, cần bổ sung thường xuyên, đầy đủ chất dinh dưỡng, tránh việc bỏ bữa gây hại cho sức khỏe

Thói quen có hại tiếp theo đó là hút thuốc, đặc biệt vào khoảng thời gian sau khi ăn, việc này sẽ khiến cho phổi và dạ dày hấp thụ các chất độc hại từ thuốc lá nhanh chóng

Không chỉ vậy, các chất độc hại từ thuốc lá còn gây tổn thương đến rất nhiều các cơ quan khác trong cơ thể của con người

Việc không sử dụng các vật dụng che chắn, khẩu trang khi đi ra ngoài, hoặc điều khiển các phương tiện giao thông như xe máy cũng sẽ tăng nguy cơ dẫn đến ung thư

Lý do nằm ở khí thải độc hại chủ yếu của các phương tiện này là sản phẩm của quá trình đốt cháy, chế biến các nguyên liệu như: than, gỗ, rác… gây đột biến gen, chuyển hóa các chất trong cơ thể khi lượng khí thải hấp thụ quá lớn

Thói quen thức khuya không chỉ dẫn đến bệnh thiếu ngủ, gây cảm giác mệt mỏi mà lâu ngày còn khiến cho cơ thể mắc một số bệnh ung thư

Ở nam giới là nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, còn nữ giới sẽ tăng nguy cơ: ung thư vú, ung thư da… do những áp lực từ làm công việc, hoặc các hoạt động sinh hoạt khác vào lúc khuya

Ngoài ra, việc lạm dụng các loại mỹ phẩm, sử dụng các loại mỹ phẩm hết hạn, không rõ nguồn gốc… ở phụ nữ cũng gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng

Các chất hóa học trong một số sản phẩm làm đẹp độc hại thường gây ra các phản ứng lạ, gây dị ứng, rối loạn hệ hô hấp, hệ sinh sản...

Trong một số trường hợp, việc lạm dụng này còn gây ra tình trạng biến đổi da, ung thư da, hoặc ung thư máu…

