Rụng tóc là chuyện bình thường, nhưng sẽ trở thành rối loạn khi số lượng tóc rụng mỗi ngày nhiều hơn số tóc mọc. Trong nhiều trường hợp, tóc sau khi rụng không tiếp tục phát triển, dẫn đến hói đầu

Trung bình mỗi ngày, bạn sẽ mất từ 25 - 100 sợi tóc. Tuy nhiên, nếu số sợi tóc rụng mỗi ngày lớn hơn, bạn cần xem xét lại cơ thể và những thói quen sinh hoạt của bản thân

Nhiều người cho rằng, tóc rụng, mỏng là do cơ địa không tốt. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Theo các chuyên gia sức khoẻ, nguyên nhân gây rụng tóc có thể bắt nguồn từ những thói quen sinh hoạt

Khi tắm gội, nhiều người thường có thói quen đứng dưới vòi nước và để dòng nước mạnh xối trực tiếp từ đỉnh đầu xuống vì cho rằng, xả thẳng như vậy sẽ giúp tóc sạch hơn

Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm. Việc thường xuyên xối nước thẳng vào đầu sẽ khiến phần chân tóc trở nên yếu ớt, dễ gãy rụng, từ đó gây nên hiện tượng rụng tóc, lâu dần, có thể trở thành hói đầu

Để bảo vệ mái tóc, tốt nhất khi gội đầu, bạn nên xả nước ra chậu và dùng gáo múc, dội nước nhẹ nhàng lên đầu. Nếu dùng vòi hoa sen, bạn nên điều chỉnh về chế độ nước nhẹ nhất

Chải đầu khi tóc ướt là thói quen xấu gây tổn thương tóc mà nhiều người thường mắc phải

Nguyên nhân là do, khi tóc ướt, các sợi tóc sẽ mềm và dễ đứt gãy hơn bình thường. Nước khiến phần vảy bảo vệ thân tóc trở nên lỏng lẻo

Do đó, sau khi gội đầu, bạn nên để tóc khô rồi dùng lược răng thưa chải lại. Thói quen này giúp giảm thiểu sự tác động tiêu cực đến tóc, bảo vệ tóc tốt hơn

Việc thay đổi kiểu tóc thường xuyên cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng rụng tóc

Tuy nhiên, việc thay đổi kiểu tóc buộc bạn phải để tóc của mình tiếp xúc với rất nhiều loại hóa chất khác nhau. Các quá trình hóa học như nhuộm, tẩy, duỗi hay uốn tóc... đều loại bỏ tất cả protein và độ ẩm ra khỏi tóc, khiến tóc mất đi độ đàn hồi vốn có, trở nên giòn và dễ gãy rụng

Để tránh những hư tổn xảy ra với mái tóc, bạn nên hạn chế việc thường xuyên thay đổi kiểu tóc của mình, mỗi lần làm hóa chất cách nhau ít nhất 6 tháng. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến việc dưỡng tóc kĩ lưỡng để tóc hồi phục và chắc khỏe hơn

Nhiều người thường gội đầu bằng nước nóng. Tuy nhiên, đây lại là thói quen hủy hoại mái tóc của bạn

Theo như một nghiên cứu của trang Hair Care Manual, nước nóng có thể lấy mất đi chất dầu tự nhiên trên da đầu, khiến tóc dễ bị khô, chân tóc dễ hư tổn, lâu dần sẽ gây nên tình trạng rụng tóc quá mức

Do đó, tốt nhất, bạn nên gội đầu bằng nước ấm vừa phải, không sử dụng nước quá nóng để giúp mái tóc chắc khỏe và không bị gàu

Việc lạm dụng máy sấy tóc là một trong những nguyên nhân khiến tóc yếu, xơ cứng và gãy rụng. Ngoài ra, thói quen bật nhiệt độ quá nóng khi sấy tóc có thể khiến các sợi tóc, chân tóc và da đầu dễ bị tổn thương, từ đó dẫn tới tình trạng rụng tóc



Do đó, bạn chỉ nên sử dụng máy sấy tóc những lúc thật sự cần thiết. Việc để mái tóc khô tự nhiên sau mỗi lần gội sẽ giảm thiểu những tác động xấu tới tóc của bạn

Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý, để giảm hư hại cho tóc, hãy dùng tay vắt khô nước trong tóc và dùng lược răng thưa để chải. Bên cạnh đó, thay vì sấy khô hoàn toàn, bạn chỉ nên sấy tóc khô đến 70-80%. Hành động nhỏ này giúp mái tóc tránh khỏi tình trạng khô, gãy rụng

Thời tiết mùa hè nóng bức khiến mái tóc trở nên bết dính. Do đó, nhiều người thường lựa chọn giải pháp là gội đầu hàng ngày



Thói quen gội đầu mỗi ngày có thể làm mất đi lượng dầu tự nhiên của tóc, khiến da đầu trở nên khô, mất nước, tóc yếu, gây nên tình trạng chẻ ngọn hay rụng tóc

Theo các chuyên gia, nếu tóc bạn thuộc loại thường (không quá dầu và không quá khô) thì bạn chỉ nên gội 1-2 lần/tuần. Nếu bạn thuộc nhóm người sở hữu da đầu dầu thì khoảng cách giữa các lần gội nên gần nhau hơn

Hút thuốc là một trong những tác nhân thúc đẩy rụng tóc nhanh nhất, đặc biệt là ở những người đã mắc bệnh này

Nguyên nhân là do, hút thuốc ảnh hưởng đến mức bão hòa oxy bình thường, hạn chế các mạch máu trên toàn cơ thể. Trong khi đó, các nang tóc cần một nguồn cung cấp máu tươi để luôn khỏe mạnh. Lưu lượng máu chậm khiến tóc mọc lại khó khăn hơn

Do đó, hãy bỏ thuốc lá nhanh nhất có thể. Bỏ thuốc không chỉ giúp bạn tránh khỏi tình trạng rụng tóc mà còn giúp bạn có một sức khỏe tốt hơn

