Nhiều bà nội trợ thường có thói quen cắm cơm trước bữa ăn từ 1-2 tiếng. Thậm chí, do bận rộn, một số gia đình còn cắm một bữa ăn cả ngày vì nồi có chế độ ủ nóng

Việc ủ cơm giữ nhiệt như vậy rất tốn điện năng. Tốt nhất, chúng ta nên cắm cơm trước khi ăn 45 phút và cắm bữa nào ăn ngay bữa đó, vừa giúp tiết kiệm năng lượng, vừa đảm bảo độ ngon của cơm

Nhiều người thường dồn nhiều quần áo vào giặt một lần. Tuy nhiên, thói quen nhỏ này lại là một trong những nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện hàng tháng tăng vọt

Nguyên nhân là do, khi có quá nhiều quần áo, máy giặt sẽ hoạt động sai công suất, gây giảm tuổi thọ máy và tiêu hao nhiều điện năng

Nhiều bà nội trợ không dám chứa đầy thức ăn vào tủ lạnh vì sợ càng đầy, tủ lạnh càng hao điện. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Những khoảng trống trong tủ sẽ khiến tủ lạnh phải chạy nhiều hơn để duy trì nhiệt độ thấp

Ngược lại, nếu để tủ lạnh quá đầy, chật chội sẽ ngăn sự lưu thông khí lạnh, dẫn đến hiệu quả làm lạnh kém, gây tiêu hao năng lượng

Do đó, để tiết kiệm điện, chúng ta nên sắp xếp, bố trí thức ăn trong tủ một cách khoa học, hợp lý

Nhiều gia đình vẫn thường sử dụng bóng đèn sợi đốt. Dù có chi phí ban đầu thấp, nhưng đèn sợi đốt tiêu thụ năng lượng lớn hơn rất nhiều so với đèn LED hoặc đèn Compact

Các bóng đèn như bóng halogen, huỳnh quang compact (CFL), đèn LED... sử dụng năng lượng ít hơn từ 25% đến 80% và có tuổi thọ dài hơn tới 25 lần so với bóng sợi đốt truyền thống. Vì vậy, bạn nên chuyển sang dùng bóng đèn LED, Compact để tiết kiệm điện lâu dài

Nhiều người thường không rút phích cắm thiết bị điện ra khỏi ổ điện mỗi khi sử dụng

Trên thực tế, các thiết bị điện tử và đồ gia dụng như TV, máy giặt, lò vi sóng, bếp điện, thậm chí là củ sạc smartphone, laptop... đều sẽ tiêu thụ năng lượng ngay cả khi tắt nếu không rút khỏi phích cắm. Mặc dù lượng điện tiêu thụ của việc duy trì thiết bị ở chế độ chờ không cao, nhưng nếu tính trên nhiều thiết bị và trong khoảng thời gian dài, thì đây vẫn là một con số đáng kể

Do vậy, để tiết kiệm điện năng, bạn hãy luyện tập thói quen rút phích cắm khỏi ổ điện khi không sử dụng thiết bị điện trong thời gian dài hoặc mỗi khi ra khỏi nhà

Do nhu cầu sử dụng bình nước nóng lớn, nhiều gia đình thường bật bình cả ngày để thuận tiện cho việc sử dụng. Tuy nhiên, đây là một thói quen hoàn toàn sai lầm vì vừa tiêu tốn điện, vừa gây ảnh hưởng tới tính mạng của những thành viên trong gia đình

Khi đạt nhiệt độ theo cài đặt, bình sẽ ngưng làm nóng. Khi nhiệt độ bình xuống dưới ngưỡng mức nhiệt này, bình sẽ đun trở lại. Qúa trình này lặp lại liên tục sẽ gây tiêu tốn nhiên liệu. Bên cạnh đó, việc đun liên tục sẽ khiến thanh đun và lớp cách điện bị bào mòn, khiến hệ thống ngắt điện hoạt động không còn hiệu quả, về lâu dài dễ dẫn tới rò rỉ điện, gây nguy hại cho người sử dụng

Một số người thường tắt điều hòa khi đã đủ lạnh, bật lại khi nhiệt độ phòng tăng lên vì cho rằng như vậy là để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, đây là thói quen gây tiêu hao điện năng, đồng thời khiến điều hòa nhanh hỏng

Việc bật/tắt điều hoà liên tục sẽ làm máy phải khởi động lại nhiều lần và làm lạnh đến nhiệt độ cài đặt khi mà nhiệt độ phòng đã tăng lên, gây tiêu hao năng lượng đáng kể

Khi trời nắng nóng, nhiều người thường có thói quen đặt nhiệt độ thấp với mong muốn căn phòng nhanh mát. Tuy nhiên, cách làm này khiến nhiệt độ phòng giảm đột ngột, khiến cơ thể chúng ta dễ bị sốc nhiệt, gây chóng mặt, mệt mỏi

Bên cạnh đó, việc để nhiệt độ thấp còn khiến điều hòa sử dụng hết công suất, gây tiêu hao năng lượng. Do đó, để đảm bảo sức khỏe và tránh lãng phí điện, chúng ta nên để nhiệt độ điều hòa ở khoảng 25 độ C

Chúng ta không nên đặt thức ăn còn nóng vào tủ lạnh bởi hơi nóng tỏa ra từ thức ăn sẽ làm ấm không khí bên trong tủ. Khi đó, máy nén của tủ lạnh phải làm việc nhiều hơn để làm mát không khí, gây tiêu hao điện năng

Chúng ta hãy chờ thức ăn nguội hoàn toàn trước khi đặt vào tủ lạnh, vừa giúp tiết kiệm điện năng, đồng thời bảo vệ tủ lạnh

Nhiều gia đình thường bỏ qua việc vệ sinh, bảo trì các thiết bị điện. Trên thực tế, bụi bẩn bám vào các khe, kẽ, lưới lọc, sẽ khiến thiết bị điện hoạt động kém hiệu quả hơn, gây tiêu tốn năng lượng

Nếu vệ sinh và bảo dưỡng các thiết bị điện thường xuyên, bạn có thể tiết kiệm 5 - 15% điện năng tiêu thụ. Đối với quạt, điều hòa,... chúng ta cần thường xuyên lau sạch cánh, lồng, lưới lọc của thiết bị

Đối với tủ lạnh, chúng ta nên thường xuyên lau chùi, dọn sạch các mảng tuyết bám trong khoang làm đông... để tủ lạnh hoạt động hiệu quả, tránh gây lãng phí năng lượng

