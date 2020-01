Cá mặt quỷ Verrucosa, hay còn gọi là cá đá san hô, thường được tìm thấy trong những rặng san hô dưới vùng biển Úc

Cơ thể chúng có thể dài đến 50cm và sở hữu 13 gai nhọn chứa nọc độc trên lưng. Nọc độc của cá mặt quỷ có thể gây suy tim nếu con người vô tình chạm vào các gai độc của chúng

Bên cạnh đó, cá mặt quỷ còn có thân hình to xù, nhiều vây ở sống lưng và lớp da loang lổ màu nâu đỏ thô ráp giống hệt những tảng đá. Tận dụng ưu thế này, chúng thường ẩn mình trong những rặng san hô để săn mồi. Sau khi xác định được con mồi, nó tung ra cú đớp chỉ trong 0,015 giây để nuốt gọn đối phương

Cú sừng Eastern screech là loài chim ăn đêm, được tìm thấy trong nhiều môi trường sống khác nhau nhưng nhiều nhất là ở Bắc Mỹ và Canada. Một con cú trưởng thành có chiều dài cơ thể khoảng 18-25cm nhưng lại có sải cánh rất rộng, đạt từ 46-61cm

Cú sừng có bộ lông màu xám với các vệt hoa văn có thể thay đổi theo môi trường xung quanh. Việc "biến hình" màu lông trùng màu với vỏ cây giúp chúng dễ dàng có được những bữa ăn ngon, đồng thời bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi

Khi nói đến nghệ thuật ngụy trang, rất ít sinh vật có thể sánh với loài Uropyia meticulodia, một loài bướm đêm có khả năng bắt chước một chiếc lá khô, với hình ảnh cuộn tròn gần như hoàn hảo. Loài bướm đặc biệt này thường phân bố chủ yếu ở những cánh rừng ẩm ướt thuộc Vân Nam, Hồ Bắc, Thiểm Tây và Đài Loan (Trung Quốc)

Để tránh kẻ thù phát hiện, bướm đêm Uropyia meticulodina thường ngụy trang thành một chiếc lá khô, với những đường gân nhỏ, giống những chiếc lá thật tới mức kỳ lạ. Đặc biệt, tuy không phải là loài bướm duy nhất có hình dáng giống một chiếc lá khô, nhưng Uropyia meticulodina là loài duy nhất sở hữu đôi cánh với hình dáng cuộn tròn

Đặc biệt hơn nữa là hình ảnh cánh cuộn tròn này thật ra cũng là ảo ảnh quang học. Đôi cánh của chúng vẫn phẳng lì như bất cứ loài bướm nào khác, dài khoảng 45 - 55mm. Bởi các vảy nhỏ trên cánh của chúng đã góp một phần không nhỏ để tạo ra hiệu ứng cuộn tròn

Tắc kè quỷ Satan đuôi lá (tên khoa học Uroplatus phantasticus) là một loài tắc kè bản xứ của đảo Madagascar và chỉ xuất hiện vào ban đêm. Loài tắc kè này có ngoại hình xấu xí, hệt như chiếc lá cây khô héo với cặp sừng nhỏ, ánh mắt sắc cùng nụ cười đầy sát khí

Tắc kè quỷ Satan được mệnh danh là "bậc thầy" ngụy trang trong giới động vật. Màu sắc cơ thể của chúng biến đổi theo nhiều màu từ be, ghi và nâu… nên rất dễ hòa mình vào thiên nhiên xung quanh

Chúng dành cả ngày treo mình bất động trên những nhánh cây hoặc chui rúc trong những tán cây khô.

Bọ que thuộc bộ Phasmatodea là một trong số những loài động vật kỳ lạ nhất trên thế giới. Chúng phân bố chủ yếu ở những vùng khí hậu ấm, đặc biệt là vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

Xét về khả năng ngụy trang, bọ que xứng đáng đứng đầu trong thế giới động vật. Cơ thể của chúng kéo dài, giống hệt một nhành cây khô. Sự ngụy trang hoàn hảo này giúp chúng tránh được sự phát hiện của kẻ thù. Ngoài ra, màu sắc của chúng cũng thay đổi tùy theo môi trường

Không chỉ dừng lại ở việc "sao chép" hình dáng hay màu sắc, loài côn trùng này thậm chí còn bắt chước được cả chuyển động của vật mà mình hóa thân thành

Bọ ngựa ma (Phyllocrania paradoxa) là loài côn trùng săn mồi ngụy trang dưới những lớp lá cây khô. Nó có một cái đầu thon dài, một đốt ngực phẳng, mở rộng và những chỗ lồi lõm như lá từ chi, giúp nó có khả năng ngụy trang hoàn hảo với môi trường



Bọ ngựa ma được tìm thấy nhiều ở châu Phi và Nam Âu. Thức ăn yêu thích của chúng là ruồi giấm, côn trùng bay hay giun sụn. Khi bị đe dọa, bọ ngựa ma thường nằm bất động trên mặt đất và không di chuyển ngay cả khi chạm vào, hoặc nó sẽ nhanh chóng tung đôi cánh của mình ra để làm kẻ thù hoảng sợ

Sâu bướm Hemeroplanes triptolemus là ấu trùng của loài bướm đêm thuộc họ Sphingidae, thường được tìm thấy ở nhiều khu vực của Nam Mỹ, châu Phi và Trung Á

Ở dạng ấu trùng, Hemeroplanes có thể phát triển và mở rộng các phần cơ thể, đặc biệt là phần thân trước, khiến chúng có hình dáng như một con rắn nhỏ. Đặc điểm này có thể giúp sâu bướm ngụy trang, tránh được sự đe dọa từ những kẻ săn mồi

Thuật ngụy trang thậm chí còn đáng tin cậy hơn, khi loài sâu bướm này còn trườn bò hay táp nhẹ một số kẻ săn mồi. Mặc dù trông rất đáng sợ nhưng loài sâu bướm này không hề gây hại

Bạch tuộc Indonesia là một loài rất hiếm, được phát hiện lần đầu tiên ngoài khơi bờ biển Sulawesi ở Indonesia năm 1998

Loài bạch tuộc này có khả năng chuyển đổi thành bất kỳ màu sắc nào. Thậm chí, chúng có thể bắt chước động tác của các loài cá khác

Khi đứng trước kẻ thù, bạch tuộc Indonesia nhanh chóng biến đổi màu sắc của cơ thể, đồng thời bắt chước những hành động dữ tợn của các loài sinh vật khác, khiến kẻ thù phải cảnh giác, khiếp sợ, thậm chí là bỏ chạy

Rắn hổ lục Gaboon (Bitis gabonica) là một trong những loài rắn nổi tiếng tĩnh lặng và nguy hiểm ở châu Phi. Chúng cũng là loài rắn hổ lục lớn nhất trên lục địa, đạt chiều dài hơn 1,8m

Với những chiếc nanh to lớn, loài rắn độc này thường thích tấn công vào ban đêm và di chuyển từ từ để duy trì độ ẩn mình của nó trong khi rình rập con mồi

Nếu phát hiện rắc rối, rắn hổ lục sẽ nằm bất động và cố gắng để ẩn trong lá khô trên mặt đất để ngụy trang. Với màu da vằn lốm đốm, rắn hổ lục Gaboon sẽ rất khó bị kẻ thù và những con mồi tiềm tàng phát hiện giữa những lớp lá

