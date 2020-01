Từ lâu, nụ cười được biết đến như một phương thuốc thần kỳ, "chữa trị" cho những người mắc chứng chán nản, lo âu, giúp giảm căng thẳng một cách hiệu quả

Nguyên nhân là do, khi bạn cười, lượng hoocmon cortisol và epinephrine - hai hormone gây stress, ức chế hệ miễn dịch - tiết ra trong cơ thể có khuynh hướng giảm đi, giúp cơ thể và tinh thần thoải mái, vui vẻ

Điều hòa huyết áp: Các nghiên cứu đã cho thấy, cười giúp làm giảm và cân bằng huyết áp

Những người cười nhiều sẽ có mức huyết áp thấp hơn so với những người bình thường. Khi cười, huyết áp sẽ tăng lên nhưng sau đó lại giảm xuống. Những ai vui vẻ, hay cười sẽ ít bị các bệnh tăng huyết áp

Các nhà nghiên cứu cho biết, cứ 100 nụ cười thành tiếng thì có tác dụng tương đương với khoảng từ 10 - 15 phút tập luyện trên máy thể dục

Nụ cười đem lại nhiều tác động cho cơ thể, gia tăng quá trình đốt cháy năng lượng, giúp giảm cân, giữ dáng. Đồng thời, khi cười, cơ bụng của chúng ta cũng trở nên săn chắc, gọn gàng hơn

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford phát hiện ra, nụ cười là liều thuốc giảm đau tốt nhất, an toàn nhất, không gây tác dụng phụ và hơn nữa, nó... miễn phí

Nụ cười sẽ giúp bạn xoa dịu cơn đau nhanh chóng nhờ vào phản xạ giải phóng endorphin trong não khi cười. Đây là một loại hormone giảm đau, có tác dụng như thuốc phiện

Các nhà khoa học khẳng định, nụ cười có tác đông vô cùng tích cực tới hệ miễn dịch. Họ còn cho rằng nên xếp việc cười ngang hàng với việc dùng vitamin tổng hợp và xà phòng diệt khuẩn

Cơ thể người có một loại tế bào miễn dịch, còn được gọi là tế bào vui vẻ. Khi cười lớn, tế bào vui vẻ sản sinh và phân tách, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch. Vì tác dụng to lớn đó mà những bệnh nhân mắc ung thư hay HIV được khuyến cáo cười nhiều, giữ cho tâm trạng lạc quan, vui vẻ

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện ra rằng, việc cười nhiều vào buổi tối sẽ khuyến khích cơ thể sản xuất nhiều melatonin, một hormone do não tiết ra khi ngủ

Trước khi đi ngủ, bạn nên xem một chương trình giải trí gây cười hay một bộ phim hài, vừa giúp giảm căng thẳng, đồng thời giúp bạn có giấc ngủ sâu và ngon hơn

Nghiên cứu của Đại học Texas (Mỹ) cho thấy, những người cười khi xem hài kịch, hoặc khi cười khúc khích, tốc độ tuần hoàn máu có thể tăng 21%. Còn khi họ xem những phim có tính nghiêm túc, tốc độ tuần hoàn máu có thể sẽ giảm 18% so với bình thường

Cười sẽ khiến cho cơ màng trong của thành mạch máu giãn nở, giúp máu lưu thông tốt hơn. Nhờ vào khả năng này, nụ cười là một "đồng minh" mạnh mẽ đối với bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch

Nhà nghiên cứu của Đại học Loma Linda (Mỹ) phát hiện, mỉm cười có thể làm giảm lượng cortisol (một loại hormone gây stress), đồng thời làm giảm nhẹ sự tổn thương của cortisol đối với các noron trong vùng hippocampus, giảm thiểu sự tổn thương đối với trí nhớ

Cười giúp cho đầu óc minh mẫn, tăng cường trí nhớ, giúp chúng ta sáng tạo hơn và cải thiện khả năng xử lý vấn đề

Làm sạch phổi: Khi chúng ta cười lớn, phổi nở ra, cơ ngực hưng phấn, cơ hoành căng ra, giúp vận động hô hấp sâu hơn, làm sạch đường hô hấp, đẩy các khí độc ra khỏi cơ thể

Bên cạnh đó, khi một người cười khoan khoái, lượng oxy sẽ vào cơ thể nhiều hơn. Oxy theo máu đi khắp cơ thể, khiến cho mỗi tế bào của cơ thể đều có thể tiếp nhận oxy đầy đủ, chống hiện tượng xơ dính các tổ chức kẽ và màng phổi

Tăng tuổi thọ: Người cao tuổi sống lạc quan, vui vẻ, những người hay cười, sống có niềm tin sẽ ít có khả năng tử vong hơn những người bi quan, luôn buồn rầu, chán nản

Cười nhiều giúp bảo vệ tim mạch, ổn định huyết áp, giảm chứng suy giảm trí nhớ, tăng cường miễn dịch... Đặc biệt, khi hỏi về bí quyết trường thọ của những người cao tuổi, nụ cười luôn là "thần dược" giúp họ sống lâu, sống khỏe

Sự thay đổi của hormone có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của phụ nữ mang thai. Buồn và chán nản là những cảm xúc thường gặp. Để vượt qua những cảm xúc tiêu cực đó, bà bầu nên cười thật nhiều mỗi ngày, vừa giúp cải thiện tâm trạng, vừa giảm nguy cơ mắc trầm cảm

Bên cạnh đó, khi mẹ cười, bé cưng trong bụng sẽ hoạt động nhiều hơn và phát triển tốt hơn

Thúc đẩy các mối quan hệ: Cười là một hiệu ứng dễ lây lan. Khi bạn cười, những người xung quanh thường có khuynh hướng cười cùng bạn. Mọi người luôn thích ở bên những người hay cười và sống lạc quan, vui vẻ

Một nụ cười rạng rỡ sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ, dù đó là lần gặp đầu tiên, tạo khởi đầu tốt giúp bạn tự tin làm quen với người khác. Đàn ông luôn thích những người phụ nữ có dáng vẻ tươi tắn, hài hước và hay cười

