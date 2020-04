Vội vã đánh răng ngay sau bữa ăn là sai lầm mà nhiều người hay mắc phải. Theo các chuyên gia, sau khi ăn là thời điểm khoang miệng chứa đầy axit, việc đánh răng ngay lập tức sẽ khiến axit phát triển mạnh mẽ, làm suy yếu men răng

Do đó, để bảo vệ hàm răng trắng sáng, chắc khỏe, bạn nên đánh răng sau khi ăn khoảng 30 phút. Đó là thời gian để nước bọt tiết ra có thể trung hòa các axit

Nhiều người thường đánh răng ngay sau khi thức dậy rồi mới thưởng thức bữa sáng. Tuy nhiên, đây là một thói quen tai hại bởi trong quá trình ngủ, khoang miệng sản sinh và phát triển cân bằng nhiều vi khuẩn có lợi. Việc đánh răng trước khi ăn sáng sẽ không chỉ làm mất đi vi khuẩn có lợi mà còn không đẩy được các mảng bám mới của thức ăn sáng trên răng

Các nha sĩ khuyến cáo chúng ta nên đánh răng vào khoảng 20-30 phút sau khi ăn sáng. Đó là thời điểm lý tưởng để tuyến nước bọt tiết ra có thể trung hòa các axit, giúp cân bằng độ kiềm ở khoang miệng

Đánh răng quá nhiều lần trong ngày là thói quen tai hại mà nhiều người hay mắc phải, gây hại nghiêm trọng tới men răng

Các chuyên gia cho biết, đánh răng hai lần mỗi ngày là giải pháp hoàn hảo trong việc chăm sóc răng miệng. Đối với bữa trưa hoặc các bữa ăn khác trong ngày, bạn có thể sử dụng chỉ nha khoa, nước súc miệng hoặc nước muối sinh lý để vệ sinh thay vì chải răng

Theo quán tính, nhiều người thường chải răng theo chiều ngang và nhấn bàn chải thật mạnh với suy nghĩ sẽ "tống khứ" hết vi khuẩn tồn tại trên răng. Tuy nhiên, đây là thói quen tai hại khiến nướu bị tổn thương và làm mòn men răng

Thay vì đánh răng theo chiều ngang, bạn hãy chải răng theo chiều dọc một cách thật từ từ, nhẹ nhàng. Điều này vừa giúp đẩy lùi vi khuẩn, đồng thời hạn chế nguy cơ nướu bị tổn thương

Đa số chúng ta chải răng quá nhanh, thông thường theo thói quen chỉ chải răng trong 45 giây

Để bảo vệ răng miệng, hãy cố gắng vệ sinh răng trong khoảng thời gian từ 2-3 phút. Để tạo thói quen chải răng đủ giờ, bạn có thể bấm đồng hồ hoặc hát nhẩm một ca khúc bạn yêu thích



Lưỡi là nơi chứa đầy vi khuẩn có hại nhưng không ít người bỏ qua việc vệ sinh bộ phận này. Khi bạn không làm sạch vùng lưỡi, cặn thức ăn và vi khuẩn sẽ bám dính, gây ra tình trạng hôi miệng, thậm chí là viêm nhiễm

Bạn hãy dùng bàn chải nhẹ nhàng cạo bỏ phần lớn thức ăn tồn tại trên lưỡi để răng miệng, hơi thở trở nên sạch sẽ, thơm tho hơn

Sau khi đánh răng, bạn nên tập cho mình thói quen vệ sinh bàn chải ngay với nước sạch hay ngâm đầu bàn chải trong nước súc miệng khoảng 20 phút để loại bỏ vụn thức ăn cùng phần kem đánh răng còn sót lại trên bàn chải

Bên cạnh đó, sau khi sử dụng, bàn chải đánh răng nên được đặt thẳng đứng. Đặc biệt, bàn chải đánh răng của mỗi thành viên trong gia đình không nên để tiếp xúc quá gần nhau. Điều này giúp hạn chế sự di chuyển của vi khuẩn từ bàn chải này đến bàn chải khác, gây hại cho sức khỏe

Khi có dấu hiệu sờn mòn, bạn nên lập tức thay bàn chải đánh răng. Những sợi lông bàn chải bị mòn sẽ không thể loại bỏ triệt để các mảng bám hay vi khuẩn

Theo khuyến cáo của ADA (Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ) nên thay bàn chải đánh răng 3-4 tháng/lần. Đặc biệt, khi bị bệnh, bạn cần đổi bàn chải ngay lập tức. Nguyên nhân là do vi khuẩn gây bệnh sẽ lây lan sang bàn chải, khiến bệnh tình trở nên dai dẳng hơn

Nhiều người có thói quen sử dụng nhiều kem đánh răng cho một lần vệ sinh răng miệng. Nếu đánh răng với quá nhiều lượng kem, những thành phần trong kem đánh răng, chủ yếu là hợp chất kẽm, có thể phá vỡ sự cân bằng các chất có lợi trong cơ thể, dẫn đến rối loạn thần kinh

Do đó, một lượng kem đánh răng nhỏ bằng hạt đậu cũng đủ giúp hàm răng của bạn trở nên sạch sẽ

Làm ướt bàn chải trước khi đánh răng là một thói quen khó bỏ đối với nhiều người. Tuy nhiên, hành động này vô tình khiến quá trình làm sạch răng bị ảnh hưởng

Khi bạn nhúng bàn chải vào nước, các chất trong kem đánh răng sẽ bị loãng, làm giảm tác dụng trong quá trình làm sạch răng. Do đó, bạn hãy nhớ giữ bàn chải khô trước khi đánh răng để việc làm sạch đạt kết quả tốt nhất



