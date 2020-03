Nhiều người thường có thói quen ăn cơm chan canh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, thói quen tưởng chừng vô hại này lại là nguyên nhân gây ra các vấn đề liên quan đến tiêu hóa

Nguyên nhân là nước sẽ làm loãng dịch vị, khiến thức ăn trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa đã vào ruột non, dễ gây các bệnh về tiêu hóa. Bên cạnh đó, mặc dù nước canh giúp chúng ta dễ nuốt nhưng cũng gây phản tác dụng khi khiến lượng cơm và thức ăn trôi vào dạ dày mà chưa được nhai kỹ, tạo gánh nặng cho dạ dày. Về lâu dài, thói quen xấu này sẽ khiến chúng ta mắc bệnh đau dạ dày rất khó chữa

Nhiều gia đình thường có thói quen tận dụng cơm nguội hay gom cơm nguội một vài ngày lại rồi rang. Tuy nhiên, đây là thói quen tai hại bởi cơm nguội nhiều tinh bột và đường nên rất dễ nhiễm khuẩn. Khi nhiễm khuẩn, cơm nguội có thể gây rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, chóng mặt...

Do đó, chuyên các chuyên gia, để đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình, mọi người chỉ nên ăn cơm nóng hoặc cơm nóng vừa được để nguội. Nếu ăn không hết, cơm phải được bảo quản trong tủ lạnh không quá 24h

Nhiều người thường "lười" ăn rau củ và bỏ qua nguồn dinh dưỡng đặc biệt này trong bữa cơm hàng ngày

Theo TS. BS. Đỗ Thị Phương Hà, khi ăn cơm, chúng ta cần phải cân đối 3 nhóm chất còn lại bao gồm chất béo, đạm và vitamin, khoáng chất, nhất là không được quên ăn thêm nhiều rau củ. Việc ăn cơm cùng rau củ giúp đẩy lùi cảm giác thèm ăn, giúp chúng ta giữ dáng, làm đẹp da, đồng thời hạn chế một số căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, béo phì...

Muối là một trong những gia vị cần thiết trong mỗi bữa ăn của chúng ta. Tuy nhiên, việc hấp thụ một lượng muối quá lớn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Nguyên nhân là do muối chứa nhiều natri, có thể dẫn tới chứng đầy hơi, giữ nước trong cơ thể, gây phù nề, sưng phồng quanh mắt hay các bệnh về tim mạch nếu chúng ta sử dụng muối không hợp lý, khoa học

Do cuộc sống bận rộn, nhiều người thường có thói quen vừa ăn vừa làm việc, đọc báo, lướt mạng hay xem TV... Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là thói quen đang dần "bào mòn" sức khỏe của bạn

Khi ăn, nếu bạn quá tập trung vào việc khác, bạn sẽ không nhận thức được cơ thể đang no dần và lúc nào nên dừng ăn, từ đó khiến lượng thực phẩm bạn nạp vào cơ thể sẽ nhiều hơn mức bình thường, gây tăng cân mất kiểm soát. Thậm chí, nếu diễn ra thường xuyên, thói quen này có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau và viêm loét dạ dày

Rất nhiều người thường ăn sáng ngay sau khi ngủ dậy vì cho rằng làm như vật sẽ kịp thời bổ sung năng lượng cho cơ thể sau một giấc ngủ dài. Tuy nhiên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm

Trong quá trình ngủ, phần lớn các cơ quan trên cơ thể đều nghỉ ngơi, nhưng hệ tiêu hóa vẫn phải hoạt động để tiêu hóa hết lượng thực phẩm của bữa tối. Việc ăn sáng quá sớm sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của dạ dày và đường ruột, từ đó gây hại nghiêm trọng tới hoạt động của các cơ quan này

Do đó, để đảm bảo sức khỏe của bản thân, dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn hãy dành cho mình chút thời gian để thưởng thức bữa sáng. Tốt nhất nên ăn sau 7h sáng để đạt hiệu quả tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng cao nhất

Cũng như ăn sáng quá sớm, việc ăn quá khuya cũng là một trong những thói quen gây hại cho sức khỏe

Ăn tối quá muộn có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng và trào ngược axit. Nguyên nhân là do, khoảng cách giữa bữa tối và thời gian ngủ bị giảm. Khi bạn nằm ngủ, axit trong dạ dày sẽ trào ngược lên thực quản, gây ra tình trạng khó chịu, đồng thời ảnh hưởng tới giấc ngủ, gây mệt mỏi vào sáng hôm sau

Ăn cơm quá nhanh và nhai không kỹ có thể dẫn đến một số vấn đề về sức khỏe. Tốc độ ăn nhanh có tỷ lệ thuận với việc tăng cân, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và đột quỵ

Ăn nhanh khiến thức ăn không được nghiền nhỏ, trực tiếp chuyển đến dạ dày khi vẫn ở dạng thô, trực tiếp làm tăng gánh nặng và thời gian làm việc cho dạ dày, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ tiêu hóa. Trong khi đó, nếu ăn chậm, nhai kỹ, bạn sẽ kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào cơ thể, tránh dư thừa calo

Tắm ngay sau khi ăn là thói quen tai hại mà nhiều người hay mắc phải

Kết thúc bữa ăn, để có thể co bóp và tiêu hóa thực phẩm, dạ dày của bạn cần một lượng máu lớn. Tuy nhiên, tắm ngay sau khi ăn, đặc biệt là dùng nước quá nóng sẽ làm hệ thống mao mạch dưới da giãn ra, lượng máu được dẫn đến chân và cánh tay. Điều này dẫn tới khó khăn trong quá trình tiêu hóa, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như đầy bụng, khó tiêu...

Vì vậy, sau bữa ăn, thay vì vội vã đi tắm ngay, chúng ta nên ngồi nghỉ ngơi, thư giãn từ 30 phút đến 1 tiếng để hệ tiêu hóa có thể làm việc. Bên cạnh đó, khi đi tắm, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, bạn nên điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức vừa phải, không nên quá nóng hoặc quá lạnh

Mặc dù trà mang lại nhiều lợi ích cho con người, tuy nhiên, việc uống trà sau khi ăn lại hoàn toàn phản tác dụng

Nước trà sẽ khiến cho các chất protein trong thức ăn bị kết tủa lại, làm co niêm mạc dạ dày, loãng dịch vị và gây ra những tác động không tốt đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là việc hấp thụ sắt, về lâu dài sẽ dẫn tới tình trạng thiếu sắt trong cơ thể

Ăn trái cây ngay sau bữa ăn là điều đại kỵ mà chúng ta nên tránh nhằm giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình

Thông thường, sau khi ăn, dạ dày mất khoảng 1-2 tiếng để tiêu hóa lượng thức ăn đã hấp thụ. Nếu vừa ăn cơm xong đã ăn hoa quả ngay sẽ bị lượng thức ăn trước đó ngăn lại, dẫn tới tình trạng "quá tải", gây ra các triệu chứng về tiêu hóa như đầy bụng, táo bón...

