Rất nhiều người trong chúng ta đã rơi vào trường hợp khi đang ngồi trên xe bus hay chờ đợi ai đấy mà điện thoại sắp hết pin. Lúc này, bản thân dễ rơi vào cảm giác chán nản khi "thú vui" lướt điện thoại của mình bị gián đoạn

Để đáp ứng được nhu cầu tiện lợi và tiết kiệm được thời gian nên nhiều người lựa chọn sạc pin điện thoại trong lúc đi ngủ. Tuy nhiên, thói quen này lại để lại nhiều mặt tiêu cực cho điện thoại và sức khỏe của chính bản thân

Theo ông David Gale thuộc tập đoàn kiến trúc sinh thái Gale & Snowden, hệ thần kinh của con người hoạt động dựa trên xung điện có điện áp thấp để truyền thông điệp tới cơ bắp. Vì thế, chúng ta có thể cảm thấy khó ngủ khi nằm gần điện thoại đang sạc hay các thiết bị điện tử khác

Việc sạc điện thoại gần giường sẽ khiến chúng ta tạo thói quen chơi điện thoại trước lúc đi ngủ, việc này sẽ khiến mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh, trắng trên màn hình, làm gián đoạn sự sản xuất melatonin của não, và làm giảm chất lượng giấc ngủ

Mặt khác, nếu sạc điện thoại qua đêm sẽ khiến cho mức nhiệt của điện thoại sẽ tăng cao. Theo các nhà nghiên cứu, sức nóng của chúng có thể gây ra hỏa hoạn, vô cùng nguy hiểm

Bên cạnh đó, việc sạc điện thoại qua đêm sẽ khiến pin điện thoại nóng lên và dễ gây "chai" pin và làm giảm tuổi thọ của điện thoại

Với lý do tiện tay nên chúng ta thường tiện đâu thì vứt điện thoại ở đấy, khi nào cần thì có thể tìm bằng cách gọi để điện thoại đổ chuông. Nhưng, chính thói quen này lại là một trong những nguyên nhân khiến điện thoại nhanh bị hỏng

Chúng ta không nên để điện thoại trong túi áo vì rất dễ bị rơi mỗi khi cúi người, việc bỏ điện thoại vào túi quần sau, bó sát trong một thời gian dài sẽ khiến cho điện thoại vỡ màn hình hoặc biến dạng

Ngoài ra, chúng ta cũng không nên để điện thoại vào những nói ẩm ướt hoặt có nhiều vật sắc nhọn, thói quen này sẽ khiến cho điện thoại bị ẩm hoặc trầy xước màn hình

Do đó, người dùng nên bỏ ngay thói xấu tiện đâu bỏ đó để giúp điện thoại luôn được bảo vệ và xây dựng được một thói quen khoa học cho bản thân

Do cần phải xử lý một số công việc khi điện thoại rơi vào trạng thái hết pin nên vừa sạc vừa dùng là một thói quen khó bỏ đối với nhiều người dù ai cũng biết đây là một việc vô cùng nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng

Trên thực tế, việc sử dụng điện thoại trong lúc sạc sẽ không khiến "chai" pin nhanh như bạn tưởng, tuy nhiên, nếu thói quen này được duy trì trong một thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin

Mặt khác, thói quen sử dụng điện thoại trong lúc sạc sẽ khiến cho mức nhiệt của điện thoại tăng lên rất nhiều so với bình thường. Nhiệt độ cao không những gây hại cho pin mà còn ảnh hưởng rất xấu tới các linh kiện mỏng manh có bên trong máy

Một trong những nguyên nhân khiến smartphone nhanh hỏng, thậm chí phát nổ là do chúng ta quá dễ dãi trong việc lựa chọn các loại cáp, sạc cho điện thoại

Chúng ta thường hay sử dụng cáp, sạc của người khác để sạc pin cho máy của mình và ngược lại

Thậm chí còn sử dụng các loại cáp, sạc rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sạc pin cho điện thoại

Nếu máy chúng ta sử dụng pin điện thoại không đạt chuẩn, gặp sạc không đạt chuẩn, theo thời gian sẽ bị phồng lên, đến một mức nào đó vượt qua giới hạn bền của vật liệu bọc pin, sẽ làm cho viên pin bị nổ

Lúc này, chất lithium có trong pin sẽ tiếp xúc trực tiếp với không khí và gây cháy, nổ

Người bị nạn sẽ chịu các chấn thương như bỏng, cháy da. Sự cố nổ pin xảy ra ở gần cơ thể còn gây thêm tác động chấn thương cơ học, thậm chí là tử vong



Nhiều người thường có thói quen đưa điện thoại vào nhà tắm để nghe nhạc trong lúc tắm hoặc sử dụng trong lúc đi vệ. Tuy nhiên, đây là một thói quen không hề tốt đối với điện thoại. Dù không tiếp xúc trực tiếp với nước, nhưng hơi nước từ phòng tắm có thể ám vào điện thoại và khiến điện thoại bị ẩm và để lại hậu quả nghiêm trọng như khi bạn sử dụng điện thoại dưới mưa

Mặt khác, nhà vệ sinh là nơi ẩn chứa hàng ngàn con vi khuẩn gây hại. Nếu bạn mang điện thoại vào nhà vệ sinh sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn bám lại trên chiếc điện thoại của bạn

Sau đó, chiếc điện thoại bám đầy vi khuẩn này sẽ lây lan sang tay, chăn đệm, thậm chí là rơi vào miệng của bạn nếu bạn thường có thói quen vừa ăn vừa bấm điện thoại

Nhiều người nghĩ rằng, máy điện thoại của mình đã có màn hình chống xước nên không cần thiết sử dụng miếng dán màn hình

Tuy nhiên, đây lại là một suy nghĩ sai lầm khi sử dụng điện thoại mà nhiều người mắc phải, nhất là khi điện thoại của bạn không còn được như mới

Nếu điện thoại của bạn được trang bị một miếng dán màn hình, theo thời gian, dù cho bạn luôn giữ gìn cẩn thận nhưng bạn sẽ thấy rằng trên miếng dán ấy có rất nhiều vết xước

Do vậy, trang bị một miếng dán màn hình là một việc vô cùng cần thiết để kéo dài độ bền cho điện thoại. Khi xước xát xảy ra, để điện thoại luôn mới bạn chỉ cần mua một miếng dán khác thay vì việc bỏ số tiền gấp chục lần để sửa màn hình

