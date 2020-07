Vo gạo vào lòng nồi: Để tăng tính tiện dụng và tiết kiếm thời gian cho việc nấu nướng, nhiều người dùng có thói quen vo gạo trực tiếp trong lòng nồi cơm điện và tin rằng đây là hành động vô hại, không ảnh đến chất lượng nồi cơm

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đối với nồi cơm thì các nhà sản xuất đều có lớp bảo vệ cho bề mặt lòng nồi để chúng nấu ăn an toàn với người dùng, việc vo gạo trực tiếp trong lòng nồi dễ khiến bề mặt bảo vệ bị trầy xước

Điều này sẽ không chỉ khiến nồi cơm bị giảm tính thẩm mỹ mà còn khiến nó nấu ăn mất an toàn, đặc biệt với nồi chống dính

Lời khuyên tốt nhất là bạn nên vo gạo bằng rổ, rá hay một chiếc thau nhỏ sau đó trút gạo vào nồi cơm điện và thêm nước trước khi nấu

Sử dung gạo mốc: Nhiều bà nội trợ vì lý do tiếc của mà sử dụng lại gạo mốc bằng cách vo thật kỹ. Tuy nhiên, điều này vừa mất đi chất dinh dưỡng có trong gạo, lại vô cùng nguy hại hại cho sức khỏe

Bởi, khi gạo có biểu hiện mốc thì bản thân nó không nằm ở vỏ mà những vi nấm đó đã nằm từ trong thân của gạo nên bạn không thể loại sạch bằng việc vo nhiều lần

Gạo mốc là nơi sản sinh nấm Aspergilus có độc tố Aflatoxin - có thể gây nên hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân, đặc biệt là gây suy gan, thậm chí là ung thư gan nếu sử dụng trong thời gian dài

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng độc tố aflatoxin sẽ gây hội chứng ngộ độc dẫn đến nôn ói, đau bụng, sưng phổi, co giật, hôn mê và tử vong do phù não và tim, gan, thận tích mỡ

Do đó, để bảo quản gạo trong thời gian dài, bạn nên lưu trữ trong túi kín, tránh hiện tượng nấm mốc hay mọt xuất hiện. Nếu trữ gạo số lượng lớn bạn nên chọn các thùng đựng gạo kín có kích thước tương ứng để lưu giữ

Tránh để gạo ở nơi ẩm thấp, ẩm ướt để hạn chế gạo tiếp xúc với môi trường dễ nhiễm khuẩn, nếu gạo có biểu hiện bị hỏng thì phải đổ đi, không nên sử dụng để tránh gây hại cho cơ thể

Sử dụng nước lạnh để nấu cơm: Theo thống kê, có đến 9/10 bà nội trợ thường xuyên sử dụng nước lạnh để nấu cơm, tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một hành động sai lầm

Cách nấu này không chỉ khiến cho gạo bị trương lên, chất dinh dưỡng bị tan ra trong nước mà còn khiến thời gian nấu lâu hơn và gây tốn điện

Theo PGS, TS Nguyễn Văn Hoan (nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu Lúa - ĐH Nông nghiệp Hà Nội), việc nấu cơm bằng nước sôi sẽ khiến cho thời gian nấu cơm ngắn đi, hạt gạo nhanh chín hơn đồng thời chín đều và dẻo hơn

Bên cạnh đó, việc nấu cơm bằng nước nóng, lớp ngoài của hạt gạo sẽ nhanh chóng co lại tạo thành 1 lớp màng bảo vệ giúp gạo không bị trương, nứt vỡ, từ đó các chất dinh dưỡng sẽ không bị hòa tan trong nước hoặc bay hơi

Không rửa tay khi nấu cơm là một trong những sai lầm thường gặp nhất và ít được các bà nội trợ quan tâm

Hằng ngày đôi tay của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn, chất bẩn. Thậm chí, theo một nghiên cứu tại Mỹ, trung bình có tới 1.500 con vi khuẩn trú ngụ trên lòng bàn tay

Vì thế, nếu không làm sạch tay trước khi vo gạo thì việc truyền vi khuẩn từ bàn tay đến hạt gạo trong nồi của chúng ta là rất cao

Vo gạo quá kỹ: Hầu hết chúng ta thường có thói quen vo gạo cho hết phần nước đục. Tuy nhiên, chính phần nước đục lại là phần chứa nhiều dinh dưỡng nhất

Khi vo gạo quá kỹ làm cho một lượng lớn các vitamin và chất khoáng bám bên ngoài hạt gạo như: glucid, protein, lipid, chất khoáng, vitamin B1, B2, B6…thất thoát

Để giữ lại dưỡng chất cho hạt gạo chỉ cần cho nước vào gạo lắc nhẹ để loại bỏ trấu và sạn nếu có

Thích ăn gạo trắng tinh: Hạt gạo trắng nhìn rất đẹp mã nhưng chưa chắc đã ngon hơn. Trên thực tế những hạt gạo quá trắng là do được xay xát quá kỹ khiến những thành phần dinh dưỡng tốt nhất của gạo đã bị lấy đi

Trong lớp vỏ lụa của hạt gạo chứa vitamin E, sắt, kẽm, chất xơ, vitamin nhóm B (B1, B3, B6) và xenlulo, có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết cholesterol, làm giảm hàm lượng cholesterol có hại trong máu

Tuy nhiên, nếu gạo được xay xát hay vo quá kỹ, chắt hết các phần nước đục sẽ khiến cho vitamin và các khoáng chất bị mất đi lượng rất lớn

Khi ấy, ăn cơm khó tạo ra cảm giác no bụng khiến lượng thức ăn đưa vào cơ thể tăng cao, dễ mắc bệnh béo phì. Hấp thụ quá nhiều tinh bột từ gạo trắng có nguy cơ dẫn đến các bệnh phù thũng, tăng huyết áp...

Ngoài ra, một nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Harvard (ở Boston, Mỹ) đã đưa ra: Ăn gạo trắng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Những người ăn ba bữa gạo trắng mỗi ngày dễ mắc bệnh tiểu đường loại hai hơn những người ăn 2 bữa/tuần

Vo gạo vào lòng nồi: Để tăng tính tiện dụng và tiết kiếm thời gian cho việc nấu nướng, nhiều người dùng có thói quen vo gạo trực tiếp trong lòng nồi cơm điện và tin rằng đây là hành động vô hại, không ảnh đến chất lượng nồi cơm

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đối với nồi cơm thì các nhà sản xuất đều có lớp bảo vệ cho bề mặt lòng nồi để chúng nấu ăn an toàn với người dùng, việc vo gạo trực tiếp trong lòng nồi dễ khiến bề mặt bảo vệ bị trầy xước

Điều này sẽ không chỉ khiến nồi cơm bị giảm tính thẩm mỹ mà còn khiến nó nấu ăn mất an toàn, đặc biệt với nồi chống dính

Lời khuyên tốt nhất là bạn nên vo gạo bằng rổ, rá hay một chiếc thau nhỏ sau đó trút gạo vào nồi cơm điện và thêm nước trước khi nấu

Sử dung gạo mốc: Nhiều bà nội trợ vì lý do tiếc của mà sử dụng lại gạo mốc bằng cách vo thật kỹ. Tuy nhiên, điều này vừa mất đi chất dinh dưỡng có trong gạo, lại vô cùng nguy hại hại cho sức khỏe

Bởi, khi gạo có biểu hiện mốc thì bản thân nó không nằm ở vỏ mà những vi nấm đó đã nằm từ trong thân của gạo nên bạn không thể loại sạch bằng việc vo nhiều lần

Gạo mốc là nơi sản sinh nấm Aspergilus có độc tố Aflatoxin - có thể gây nên hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân, đặc biệt là gây suy gan, thậm chí là ung thư gan nếu sử dụng trong thời gian dài

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng độc tố aflatoxin sẽ gây hội chứng ngộ độc dẫn đến nôn ói, đau bụng, sưng phổi, co giật, hôn mê và tử vong do phù não và tim, gan, thận tích mỡ

Do đó, để bảo quản gạo trong thời gian dài, bạn nên lưu trữ trong túi kín, tránh hiện tượng nấm mốc hay mọt xuất hiện. Nếu trữ gạo số lượng lớn bạn nên chọn các thùng đựng gạo kín có kích thước tương ứng để lưu giữ

Tránh để gạo ở nơi ẩm thấp, ẩm ướt để hạn chế gạo tiếp xúc với môi trường dễ nhiễm khuẩn, nếu gạo có biểu hiện bị hỏng thì phải đổ đi, không nên sử dụng để tránh gây hại cho cơ thể

Sử dụng nước lạnh để nấu cơm: Theo thống kê, có đến 9/10 bà nội trợ thường xuyên sử dụng nước lạnh để nấu cơm, tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một hành động sai lầm

Cách nấu này không chỉ khiến cho gạo bị trương lên, chất dinh dưỡng bị tan ra trong nước mà còn khiến thời gian nấu lâu hơn và gây tốn điện

Theo PGS, TS Nguyễn Văn Hoan (nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu Lúa - ĐH Nông nghiệp Hà Nội), việc nấu cơm bằng nước sôi sẽ khiến cho thời gian nấu cơm ngắn đi, hạt gạo nhanh chín hơn đồng thời chín đều và dẻo hơn

Bên cạnh đó, việc nấu cơm bằng nước nóng, lớp ngoài của hạt gạo sẽ nhanh chóng co lại tạo thành 1 lớp màng bảo vệ giúp gạo không bị trương, nứt vỡ, từ đó các chất dinh dưỡng sẽ không bị hòa tan trong nước hoặc bay hơi

Không rửa tay khi nấu cơm là một trong những sai lầm thường gặp nhất và ít được các bà nội trợ quan tâm

Hằng ngày đôi tay của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn, chất bẩn. Thậm chí, theo một nghiên cứu tại Mỹ, trung bình có tới 1.500 con vi khuẩn trú ngụ trên lòng bàn tay

Vì thế, nếu không làm sạch tay trước khi vo gạo thì việc truyền vi khuẩn từ bàn tay đến hạt gạo trong nồi của chúng ta là rất cao

Vo gạo quá kỹ: Hầu hết chúng ta thường có thói quen vo gạo cho hết phần nước đục. Tuy nhiên, chính phần nước đục lại là phần chứa nhiều dinh dưỡng nhất

Khi vo gạo quá kỹ làm cho một lượng lớn các vitamin và chất khoáng bám bên ngoài hạt gạo như: glucid, protein, lipid, chất khoáng, vitamin B1, B2, B6…thất thoát

Để giữ lại dưỡng chất cho hạt gạo chỉ cần cho nước vào gạo lắc nhẹ để loại bỏ trấu và sạn nếu có

Thích ăn gạo trắng tinh: Hạt gạo trắng nhìn rất đẹp mã nhưng chưa chắc đã ngon hơn. Trên thực tế những hạt gạo quá trắng là do được xay xát quá kỹ khiến những thành phần dinh dưỡng tốt nhất của gạo đã bị lấy đi

Trong lớp vỏ lụa của hạt gạo chứa vitamin E, sắt, kẽm, chất xơ, vitamin nhóm B (B1, B3, B6) và xenlulo, có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết cholesterol, làm giảm hàm lượng cholesterol có hại trong máu

Tuy nhiên, nếu gạo được xay xát hay vo quá kỹ, chắt hết các phần nước đục sẽ khiến cho vitamin và các khoáng chất bị mất đi lượng rất lớn

Khi ấy, ăn cơm khó tạo ra cảm giác no bụng khiến lượng thức ăn đưa vào cơ thể tăng cao, dễ mắc bệnh béo phì. Hấp thụ quá nhiều tinh bột từ gạo trắng có nguy cơ dẫn đến các bệnh phù thũng, tăng huyết áp...

Ngoài ra, một nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Harvard (ở Boston, Mỹ) đã đưa ra: Ăn gạo trắng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Những người ăn ba bữa gạo trắng mỗi ngày dễ mắc bệnh tiểu đường loại hai hơn những người ăn 2 bữa/tuần