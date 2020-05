Theo chuyên gia Bùi Hồng Minh, trong Đông y, thịt gà vị ngọt, tính ấm. Loại thực phẩm này rất bổ dưỡng, thường dùng cho các trường hợp gầy yếu, sút cân, suy kiệt, ăn kém, tiêu chảy, lỵ, phù nề, tiểu dắt, huyết trắng, sau đẻ ít sữa, bệnh đái tháo đường...

Thịt gà là món ăn phổ biến trong bữa ăn thường ngày của mỗi gia đình. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số điều khi ăn thịt gà để tránh "rước bệnh vào thân"

Phao câu gà là bộ phận được nhiều người thích ăn bởi nó mềm, béo ngậy, thơm mùi mỡ gà rất đặc trưng. Nhiều người cho rằng ăn phao câu sẽ giảm nhức đầu, điều hòa kinh nguyệt, đẹp da, đẹp tóc. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm

Trên thực tế, phao câu là nơi tập trung của tuyến dịch bạch huyết. Đại thực bào trong tuyến dịch bạch huyết có thể "ăn" các loại vi khuẩn và độc tố gây bệnh nhưng lại không thể phân giải chúng. Do vậy, các chất độc đều và vius, vi khuẩn đều đọng lại ở phần phao câu, gây hại cho người ăn

Nhiều người thích ăn da gà, tuy nhiên, thói quen này lại không có lợi cho sức khỏe

Nguyên nhân là do, da gà chứa nhiều chất béo, lượng cholesterol cũng rất cao, đồng thời đây cũng là nơi ở của nhiều loại vi khuẩn

Đặc biệt, chúng ta không nên ăn da ở cổ gà bởi lớp mỡ dưới da của cổ gà là nơi tập trung của một số tuyến bạch huyết giải độc. Trong những tuyến này có các độc tố gây bệnh và chất tăng trọng trong chăn nuôi còn lưu lại, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người

Nội tạng gà khi được chế biến sẽ trở thành những món ăn hấp dẫn, nhận được sự yêu thích của nhiều người

Tuy nhiên, các bộ phận thuộc hệ hô hấp của gà là nơi chứa đựng rất nhiều các chất độc và các vi khuẩn gây bệnh khác nhau. Đặc biệt, phổi gà rất dễ có các ký sinh trùng sinh sống như giun sán, vi khuẩn kháng nhiệt, ưa nhiệt... nấu chín cũng không thể loại bỏ được chúng. Do đó, để đảm bảo sức khỏe, chúng ta tuyệt đối không được ăn phổi gà

Chúng ta không nên kết hợp thịt gà cùng rau kinh giới

Việc kết hợp loại rau này với thịt gà sẽ khiến bạn cảm thấy chướng bụng, khó tiêu, toàn thân run rẩy, ngứa ngáy. Nếu ăn thường xuyên có thể khiến bạn khó đi ngoài

Theo danh y An Nhân, chúng ta không nên ăn cơm nếp cùng thịt gà quá nhiều

Nguyên nhân là do, cơm nếp cũng vị ngọt tính ấm giống thịt gà. Do đó, hai thứ này kết hợp với nhau dễ sinh ra chứng bạch thốn trùng (dân gian gọi là sán dây)

Mặc dù cả thịt gà và rau cải đều có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe con người, tuy nhiên, chúng ta không nên ăn kết hợp hai thực phẩm này

Theo Đông y, thịt gà có tính ôn ngọt, không độc, bổ dưỡng. Trong đó, cải xanh cũng có tính ôn, vị cay. Do đó, khi kết hợp hai thực phẩm này, tính ôn (ấm nóng) sẽ tăng lên, gây nhiệt nhiều cho cơ thể

Rất nhiều người có thói quen ăn thịt gà chấm muối kèm với vài lát hành củ khô hay vài miếng tỏi. Tuy nhiên, thói quen này gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bạn

Theo Đông y thì thịt gà tính ngọt, ấm nóng, trong đó, tỏi tính nhiệt, hành tính hàn. Nếu kết hợp với nhau sẽ khiến tăng nhiệt hay nóng lạnh giao tranh khiến khí huyết bị tổn thương, gây hại cho sức khỏe con người

Khi mắc bệnh, ngoài việc dùng thuốc để điều trị thì chế độ sinh hoạt, ăn uống cũng đóng vai trò hết sức phải chú ý. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, những người mắc bệnh sau cần hạn chế sử dụng thịt gà:

Thủy đậu: Những người bị thủy đậu cần kiêng không nên ăn thịt gà, đặc biệt là da gà

Việc ăn thịt gà, đặc biệt là da gà có thể gây ngứa ở những nốt thủy đậu và để lại sẹo sau khi khỏi bệnh

Những bệnh nhân sỏi thận cũng nên tránh xa hoặc kiêng ăn thịt gà

Theo các chuyên gia, thịt gà là loại thực phẩm giàu protein nên sẽ khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên và hình thành các loại sỏi

Do thịt gà có tính nóng nên rất dễ gây ra hiện tượng sưng, mưng mủ vết thương. Những vết mưng mủ đó sẽ khiến da lâu lành và dễ viêm nhiễm. Các vết thương hở nếu không được chăm sóc đúng cách có thể để lại những vết sẹo lồi với các kích cỡ khác nhau

Do đó, khi da có vết thương, tốt nhất bạn nên tránh ăn thịt gà để hạn chế khả năng để lại sẹo trên da

