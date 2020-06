Theo Đông y, khoai lang có nhiều tên như cam thử, phiên chử. Củ khoai tính bình, ngọt, có tác dụng bồi bổ cơ thể, ích khí, cường thận, kiện vị, tiêu viêm, thanh can, lợi mật... Bên cạnh đó, khoai lang còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người

Giúp sống thọ hơn: Ăn khoai lang mỗi ngày giúp bạn có một sức khỏe tốt. Đây được coi là bí quyết trường thọ của những người dân sống tại thành phố Okinawa của Nhật Bản, nơi nổi tiếng có tuổi thọ cao nhất thế giới

Ngoài việc chứa hormone chống lão hóa DHEA, khoai lang còn chứa nhiều vitamin A, chất chống oxy hóa, chất xơ, kali, mangan, vitamin C… cực tốt cho sức khỏe con người

Khoai lang, đặc biệt là khoai lang tím, còn được coi là một "siêu" thực phẩm giúp phòng, chống và ngăn ngừa ung thư

Theo Medical Daily, chất anthocyanin có nhiều trong khoai lang tím, có tác dụng làm chậm sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, bao gồm cả những loại ung thư ruột kết và ung thư vú

Khoai lang được coi là một thực phẩm phù hợp với chế độ ăn dành cho người tiểu đường và người muốn giảm cân

Nguyên nhân là do, khoai lang là loại củ có chỉ số glycemic thấp hơn so với khoai tây. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và đem lại cảm giác no lâu

Khoai lang còn là một thực phẩm giàu vitamin A, C và E. Vitamin E có khả năng làm tăng sự phát triển và tăng mật độ tóc ở những người bị rụng tóc nhiều. Nguyên do là loại vitamin này có đặc tính chống oxy hóa có thể giúp giảm một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng rụng tóc là stress oxy hóa

Do đó, thêm khoai lang vào khẩu phần ăn hàng ngày giúp bạn có một mái tóc và làn da khỏe mạnh

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, khi ăn khoai lang, bạn cần lưu ý một số điều sau để tránh "mang bệnh vào thân"

Để bảo vệ sức khỏe, chúng ta tuyệt đối không nên ăn khoai lang sống

Nguyên nhân là do, nếu không bị nhiệt phá hủy thì màng tế bào tinh bột của khoai lang sẽ rất khó tiêu hóa trong cơ thể, xuất hiện tình trạng đầy hơi, ợ chua, buồn nôn...

Do chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin A... nên khoai lang là thực phẩm không thích hợp để ăn vào buổi tối, dễ gây trào ngược axit, đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt là với những người tiêu hóa kém, dạ dày yếu

Chúng ta nên ăn khoai lang vào bữa sáng kèm theo sữa nguyên kem hoặc sữa chua, thêm chút rau xanh... sẽ là bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

Trong khoai lang có chất đường, nếu ăn nhiều, nhất là khi đói sẽ gây tăng tiết dịch vị làm nóng ruột, ợ chua...

Do đó, để tránh tình trạng này, khoai phải được nấu, luộc, nướng thật chín. Ngoài ra, bạn cũng lưu ý không nên ăn khoai lang khi đói để đảm bảo sức khỏe bản thân

Những người mắc bệnh thận tuyệt đối không nên ăn khoai lang

Nguyên nhân là do, trong khoai lang chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin A… Trong khi đó, đối với những bệnh nhân mắc bệnh thận, thận yếu, chức năng loại bỏ lượng kali dư thừa bị hạn chế, sẽ gây ra những tác hại nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, yếu tim

Những người có hệ tiêu hóa không tốt, thường xuyên bị đầy hơi, khó tiêu... không nên ăn nhiều khoai lang vì lúc ăn sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua, càng sinh đầy hơi

Bên cạnh đó, chúng ta cần lưu ý, hàng ngày khi ăn khoai lang, nên cố gắng kết hợp ăn thêm các loại rau xanh và trái cây, thực phẩm thuộc nhóm chất đạm để đảm bảo một bữa ăn đầy đủ chất. Ngoài ra, sự kết hợp giữa khoai lang và thực phẩm khác sẽ giúp cho bạn nhận được nhiều hơn những lợi ích sức khỏe kèm theo



Ví dụ, khi ăn khoai, có thể ăn thêm món thịt lợn, giúp làm tăng khả năng hấp thụ, có thể thúc đẩy sự hấp thu chất carotenoid tan trong chất béo và vitamin E. Khi ăn khoai với một số món ăn mặn có thể điều chỉnh hương vị, giảm axit dạ dày và loại bỏ sự khó chịu của dạ dày do tích tụ khí

