Sự lây lan nhanh chóng của virus corona trên toàn thế giới đang khiến nhiều người vô cùng lo lắng Nhiều tin đồn cũng từ đó mà được lan truyền về dịch bệnh được WHO cảnh báo toàn cầu này Đầu tiên, là quan điểm cho rằng corona là loại virus chết người. Đây là quan niệm vô cùng sai lâm Thực tế, virus corona là loại virus gây ra bệnh viêm phổi cấp ở người. Không thể phủ nhận mức độ lây lan nhanh chóng của loại virus này. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong mà virus corona gây ra không hề cao, chỉ chiểm khoảng 2-3% số ca nhiễm bệnh Và hầu hết, bệnh nhân tử vong không phải do virus trực tiếp tấn công trong cơ thể mà do suy giảm hệ hô hấp. Những trường hợp này có thể do sức đề kháng người bệnh yếu, phần lớn trong số đó là người cao tuổi Một quan niệm sai lầm nữa được nhiều người quốc tế lan truyền đó là phải trang bị đồ bảo hộ và mặt nạ mới đủ để phòng chống lây lan virus corona (Theo: Trang Activism and Stuff) Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia y tế, bạn không cần phải trang bị quá nhiều, chỉ cần rửa tay sạch sẽ, giữ vệ sinh cá nhân và nơi ở, ngoài ra, chú ý ho hay hắt hơi vào khuỷu tay đã đủ để bảo vệ bản thân khỏi lây lan virus Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng đi tiêm vắc-xin phòng cúm hay uống kháng sinh sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm virus corona Trên thực tế,WHO đã đính chính thông tin này và khẳng định trên trang web của mình rằng: "Kháng sinh không có tác dụng chống các loại virus, mà chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn, trong khi đó 2019-nCoV là một loại virus, do đó sử dụng kháng sinh để phòng hay điều trị không hiệu quả. Tuy nhiên, nếu một bệnh nhân nhập viện do nhiễm virus nCoV, họ vẫn được điều trị bằng kháng sinh vì bệnh nhân có thể đồng nhiễm vi khuẩn" (Theo: WHO) Bên cạnh đó, giới chức y tế vẫn nhấn mạnh, sử dụng khẩu trang và tránh đi tới nơi đông người là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi sự lây lan của virus corona Nhiều người còn có quan điểm đổ lỗi cho Trung Quốc trước sự lây lan của dịch bệnh này Trong khi trên thực tế, việc hoảng loạn và đổ lỗi không hề giúp ích cho quá trình phòng bệnh. Bản thân Trung Quốc cũng đang nỗ lực hết sức điều trị và dập tắt dịch bệnh tại ổ dịch Vũ Hán Cuối cùng, trên mạng xã hội thường xuyên đăng tải các thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng về số người nhiễm bệnh và số người tử vong Thay vì hoảng sợ và tin vào những con số ấy, người dân nên theo dõi thông tin từ các phương tiện truyền thông chính thống, nơi cập nhật chính xác số liệu từ WHO để hiểu rõ hơn về tình hình dịch bệnh Đồng thời, không nên tin bất kỳ lời quảng cáo nào về các loại thuốc có khả năng phòng chống virus corona. Mỗi người nên tuân theo những khuyến cáo về cách phòng bệnh do Bộ Y tế ban hành, bởi đó mới là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân mình

