Nhiều người vẫn thường xuyên tin vào những thông tin vô căn cứ trên Internet và cho rằng các loại dầu tự nhiên như dầu cà rốt, dầu bơ, dầu dừa có thể hoạt động như một loại kem chống nắng và có tác dụng bảo vệ da khỏi các tia UV đôc hại

Tuy nhiên, theo các chuyên da đầu ngành, đây không chỉ là một quan niệm sai lầm, mặt khác, nếu sử dụng các loại dầu tự nhiên để thay thế cho kem chống nắng còn có thể khiến cho da bị ảnh hưởng xấu

Cụ thể, trong các loại dầu tự nhiên sẽ chứa giá trị SPF (yếu tố chống nắng) rất thấp và không phải tất cả đều được sản xuất theo cùng một cách

Vì vậy, nếu như sử dụng các loại dầu tự nhiên bạn sẽ không bao giờ có số đo chính xác về lượng SPF trong các sản phẩm này

Mặt khác, lượng SPF có trong dầu tự nhiên sẽ quá ít để đảm bảo việc bảo vệ da của bạn khỏi ánh nắng. Do đó, chúng sẽ chỉ hợp làm một lớp bổ sung là tốt nhất

Rất nhiều người thường nghĩ rằng, để có thể tăng hiệu quả thì khi nào chuẩn bị ra ngoài thì mới cần bôi kem chống nắng

Tuy nhiên, trên thực tế, thời điểm bôi kem chống nắng tốt nhất phải từ khoảng 20 - 30 phút trước khi ra ngoài

Bởi, bạn cần dành ra một khoảng thời gian tối thiểu để kem chống nắng thẩm thấu trên da và phát huy hết tác dụng của nó khi tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài

Do đó, để không bị phản tác dụng về việc sử dung kem chống nắng thì bạn cần chú ý tuân theo mốc thời gian nhất định và hợp lý nhất để thu về hiệu quả chống nắng tối đa

Nếu bạn nghĩ rằng những ngày trời râm mát, không quá nắng nóng, không quá nắng thì mình có thể nghỉ bôi kem chống nắng và không ảnh hưởng tới da thì đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm

Trên thực tế, theo các nghiên cứu chỉ ra, dù trời có râm mát thì tia UV từ ánh nắng mặt trời vẫn có thể chiếu xuống và gây hại không nhỏ cho làn da của bạn

Do đó, dù có ở trong thời tiết nào, bạn cũng phải thường xuyên sử dụng kem chống nắng và hãy coi việc bôi kem chống nắng như một thói quen cần phải làm trước khi ra đường mỗi ngày để bảo vệ làn da của mình tốt nhất

Đa số chúng ta thường nghĩ rằng bất kỳ các loại quần áo đều có tác dụng chống nắng, do đó, khi thoa kem chống nắng, chúng ta thường bỏ qua các phần da được che lấp bởi quần, áo

Thế nhưng, khác với quan niệm vô căn cứ đó, trên thực tế, tia UV hoàn toàn có thể xuyên qua lớp quần áo của bạn, dù là chất vải dày hay mỏng và khiến làn da của bạn tổn thương

Bởi vậy, bạn cần phải chú ý và nhớ bôi kem chống nắng cho cả những vùng da được che kín bởi áo chống nắng như cánh tay, ngực, cổ, chân, mặt... để đảm bảo làn da của bạn được an toàn và giảm nguy cơ bị ung thư

Hơn 90% chị em phụ nữ dùng kem chống nắng đều mắc phải "căn bệnh" khó chữa chính là chỉ bôi kem chống nắng chỉ một lần vào buổi sáng do nghĩ rằng chúng sẽ có tác dụng cả ngày

Tuy nhiên, nếu bạn để ý thành phần cấu tạo của mỗi loại kem chống nắng sẽ khác nhau thì chúng sẽ có chỉ số SPF khác nhau, 1 SPF tương ứng với 10 phút bảo vệ da khỏi tia UV

Theo đó, nếu hoạt động liên tục ngoài trời, bạn nên thoa kem chống nắng sau 3 - 4 giờ đồng hồ để da không bị cháy nắng

Ngoài ra, đối với những người làm việc trước máy tính hoặc ngồi trong phòng bật đèn ánh xanh nên thoa kem chống nắng sau 5 giờ đồng hồ, bởi ánh sáng xanh cũng cực kỳ có hại cho da

Chúng ta đều hiểu rằng, kem chống nắng chỉ phát huy tác dụng bảo vệ da của mình khi mình lựa chọn kem chống nắng và sử dụng chúng đúng cách, phù hợp với đặc tính làn da của mình nhưng đây là điều không phải ai cũng làm được

Lựa chọn những loại kem chống nắng có xuất xứ không rõ ràng, của những thương hiệu không uy tín hay kem chống nắng có chỉ số SPF quá cao hay quá thấp đều là sai lầm khi sử dụng kem chống nắng, khiến da bị ảnh hưởng xấu và gây kích ứng da

Do đó, để có được một loại kem chống nắng phù hợp với làn da của mình, bạn cần căn cứ vào đặc tính làn da để lựa chọn cho mình một loại kem chống nắng phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, của những thương hiệu mỹ phẩm uy tín, tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng

Để không khiến da bị kích ứng, ban nên chọn các loại kem chống nắng có chỉ số SPF 20 - 30 đối với làn da sáng và chỉ số SPF dưới 20 cho da sẫm

Mặt khác, nếu bạn muốn tăng khả năng bảo vệ dưới trời nắng gắt chỉ nên dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 - 50 là phù hợp nhất

Nhiều người vẫn thường xuyên tin vào những thông tin vô căn cứ trên Internet và cho rằng các loại dầu tự nhiên như dầu cà rốt, dầu bơ, dầu dừa có thể hoạt động như một loại kem chống nắng và có tác dụng bảo vệ da khỏi các tia UV đôc hại

Tuy nhiên, theo các chuyên da đầu ngành, đây không chỉ là một quan niệm sai lầm, mặt khác, nếu sử dụng các loại dầu tự nhiên để thay thế cho kem chống nắng còn có thể khiến cho da bị ảnh hưởng xấu

Cụ thể, trong các loại dầu tự nhiên sẽ chứa giá trị SPF (yếu tố chống nắng) rất thấp và không phải tất cả đều được sản xuất theo cùng một cách

Vì vậy, nếu như sử dụng các loại dầu tự nhiên bạn sẽ không bao giờ có số đo chính xác về lượng SPF trong các sản phẩm này

Mặt khác, lượng SPF có trong dầu tự nhiên sẽ quá ít để đảm bảo việc bảo vệ da của bạn khỏi ánh nắng. Do đó, chúng sẽ chỉ hợp làm một lớp bổ sung là tốt nhất

Rất nhiều người thường nghĩ rằng, để có thể tăng hiệu quả thì khi nào chuẩn bị ra ngoài thì mới cần bôi kem chống nắng

Tuy nhiên, trên thực tế, thời điểm bôi kem chống nắng tốt nhất phải từ khoảng 20 - 30 phút trước khi ra ngoài

Bởi, bạn cần dành ra một khoảng thời gian tối thiểu để kem chống nắng thẩm thấu trên da và phát huy hết tác dụng của nó khi tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài

Do đó, để không bị phản tác dụng về việc sử dung kem chống nắng thì bạn cần chú ý tuân theo mốc thời gian nhất định và hợp lý nhất để thu về hiệu quả chống nắng tối đa

Nếu bạn nghĩ rằng những ngày trời râm mát, không quá nắng nóng, không quá nắng thì mình có thể nghỉ bôi kem chống nắng và không ảnh hưởng tới da thì đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm

Trên thực tế, theo các nghiên cứu chỉ ra, dù trời có râm mát thì tia UV từ ánh nắng mặt trời vẫn có thể chiếu xuống và gây hại không nhỏ cho làn da của bạn

Do đó, dù có ở trong thời tiết nào, bạn cũng phải thường xuyên sử dụng kem chống nắng và hãy coi việc bôi kem chống nắng như một thói quen cần phải làm trước khi ra đường mỗi ngày để bảo vệ làn da của mình tốt nhất

Đa số chúng ta thường nghĩ rằng bất kỳ các loại quần áo đều có tác dụng chống nắng, do đó, khi thoa kem chống nắng, chúng ta thường bỏ qua các phần da được che lấp bởi quần, áo

Thế nhưng, khác với quan niệm vô căn cứ đó, trên thực tế, tia UV hoàn toàn có thể xuyên qua lớp quần áo của bạn, dù là chất vải dày hay mỏng và khiến làn da của bạn tổn thương

Bởi vậy, bạn cần phải chú ý và nhớ bôi kem chống nắng cho cả những vùng da được che kín bởi áo chống nắng như cánh tay, ngực, cổ, chân, mặt... để đảm bảo làn da của bạn được an toàn và giảm nguy cơ bị ung thư

Hơn 90% chị em phụ nữ dùng kem chống nắng đều mắc phải "căn bệnh" khó chữa chính là chỉ bôi kem chống nắng chỉ một lần vào buổi sáng do nghĩ rằng chúng sẽ có tác dụng cả ngày

Tuy nhiên, nếu bạn để ý thành phần cấu tạo của mỗi loại kem chống nắng sẽ khác nhau thì chúng sẽ có chỉ số SPF khác nhau, 1 SPF tương ứng với 10 phút bảo vệ da khỏi tia UV

Theo đó, nếu hoạt động liên tục ngoài trời, bạn nên thoa kem chống nắng sau 3 - 4 giờ đồng hồ để da không bị cháy nắng

Ngoài ra, đối với những người làm việc trước máy tính hoặc ngồi trong phòng bật đèn ánh xanh nên thoa kem chống nắng sau 5 giờ đồng hồ, bởi ánh sáng xanh cũng cực kỳ có hại cho da

Chúng ta đều hiểu rằng, kem chống nắng chỉ phát huy tác dụng bảo vệ da của mình khi mình lựa chọn kem chống nắng và sử dụng chúng đúng cách, phù hợp với đặc tính làn da của mình nhưng đây là điều không phải ai cũng làm được

Lựa chọn những loại kem chống nắng có xuất xứ không rõ ràng, của những thương hiệu không uy tín hay kem chống nắng có chỉ số SPF quá cao hay quá thấp đều là sai lầm khi sử dụng kem chống nắng, khiến da bị ảnh hưởng xấu và gây kích ứng da

Do đó, để có được một loại kem chống nắng phù hợp với làn da của mình, bạn cần căn cứ vào đặc tính làn da để lựa chọn cho mình một loại kem chống nắng phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, của những thương hiệu mỹ phẩm uy tín, tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng

Để không khiến da bị kích ứng, ban nên chọn các loại kem chống nắng có chỉ số SPF 20 - 30 đối với làn da sáng và chỉ số SPF dưới 20 cho da sẫm

Mặt khác, nếu bạn muốn tăng khả năng bảo vệ dưới trời nắng gắt chỉ nên dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 - 50 là phù hợp nhất