Đầu tiên là việc giữ cho phòng ngủ yên tĩnh, tránh các loại âm thanh từ các thiết bị trong nhà như: đồng hồ quả lắc, vòi nước chảy…





Đối với các thiết bị điện tử có ánh sáng xanh như: tivi, điện thoại… cũng ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ đêm của bạn. Chính vì vậy, hãy tắt các thiết bị này trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng để giúp bạn ngủ ngon hơn





Vệ sinh phòng ngủ thường xuyên, giữ giường chiếu, chăn màn luôn sạch sẽ, ngăn nắp, không bụi bẩn, nấm mốc





Trong một số trường hợp nếu tình trạng mất ngủ kéo dài thì bạn có thể chủ động thay đổi không gian ngủ để phù hợp





Chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn trong các bữa ăn cũng ảnh hưởng rất lớn tới giấc ngủ, nhất là bữa tối. Hạn chế việc ăn quá no trước khi đi ngủ





Không sử dụng các loại nước uống có cồn, chất kích thích như: rượu, cà phê…





Không nên uống quá nhiều nước vào buổi chiều tối, bởi nó sẽ khiến bạn thức giấc vào buổi tối vì nhu cầu đi tiểu





Tiếp đó, bạn có thể bổ sung các loại thực phẩm khác giúp điều trị chứng mất ngủ. Cụ thể như trứng...





Bữa ăn sáng với loại thực phẩm này sẽ giúp kích hoạt tế bào thần kinh sản sinh ra orexin, bởi trong trứng chứa rất nhiều axit amin, khiến bạn không còn cảm giác buồn ngủ vào ban ngày





Cùng với đó, là việc kết hợp, sử dụng loại quả cherry, hoặc có thể ép lấy nước uống từ loại quả này. Uống nước ép cherry thường xuyên sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon vào mỗi tối





Hay như các loại trà tâm sen, trà hoa cúc… cũng có công dụng rất lớn giúp bạn chữa mất ngủ





Đồng thời, không nên thực hiện các hoạt động nặng, tiêu hao năng lượng sát giờ đi ngủ





Mà thay vào đó là những bài thể dục nhẹ nhàng, thư giãn, giúp giấc ngủ sâu hơn





Một số hoạt động khác gây kích thích, khó ngủ như: nghe nhạc to, xem phim, đọc sách hay, cuốn hút… cũng nên hạn chế





Tránh các công việc, hoạt động quá căng thẳng, hoặc các vấn đề bàn luận nhạy cảm gây ảnh hưởng tới giấc ngủ





Không nên tắm sát giờ đi ngủ, bởi hoạt động này sẽ kéo dài thời gian giảm nhiệt độ của cơ thể, khiến bạn khó ngủ





Do đó, bạn nên điều chỉnh thời gian tắm khoảng 1 tiếng trước khi đi ngủ, giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể và nhanh đi vào giấc ngủ hơn





Phương pháp thiết lập thời gian thức dậy và đi ngủ vào một giờ nhất định cũng rất quan trọng, nó giúp bạn tạo thói quen sinh hoạt tốt





Việc thiếu ngủ, ngủ bù hoặc có thời gian dài ngủ vào ban ngày không những không cải thiện được tình trạng mất ngủ mà còn ảnh hưởng tới giấc ngủ của đêm hôm sau





Đối với giấc ngủ trưa, không nên ngủ quá lâu, trừ trường hợp giấc ngủ không tác động đến giấc ngủ buổi tối





Còn nếu bạn bị mất ngủ thì chỉ nên duy trì giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 – 20 phút, giúp cải thiện tinh thần, sức khỏe để bắt đầu cho công việc mới vào buổi chiều





Phương pháp đơn giản tiếp theo giúp bạn điều trị mất ngủ đó là nằm ngủ thẳng, thả lỏng. Thực hiện hít thở đều, nhịp nhàng





Không nên xem giờ, nhìn đồng hồ khi bạn thức giấc, hoặc không ngủ được vào ban đêm vì điều này sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ tiếp theo của bạn





Đối với trường hợp, bạn bị mất ngủ kéo dài, sau khi đã thử nhiều phương pháp nhưng tình trạng này vẫn chưa dứt thì bạn nên tới thăm khám tại các cơ sở y tế, để nhận sự tư vấn của các y, bác sĩ, phòng ngừa nguy cơ mắc một số bệnh lý nguy hiểm





