Loại thuốc đầu tiên được đưa vào thử nghiệm lâm sàng đó là Remdesivir. Remdesivir từng dùng để điều trị virus Ebola trong đại dịch Ebola tại châu Phi năm 2014





Remdesivir được biết đến là loại thuốc mới, thuốc tiền chất lượng tương tự như nucleotide. Đợt thử nghiệm lâm sàng do Bệnh viện Hữu Nghị Trung – Nhật chịu trách nhiệm, và sẽ bắt đầu từ 3-2 đến 27-4





Trước đó, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Everett thuộc Washington, Mỹ cũng đã sử dụng Remdesivir để điều trị cho bệnh nhân nam 35 tuổi nhiễm virus corona. Chỉ trong một ngày, tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là không hề có những phản ứng phụ





Chính vì vậy, trong đợt thử nghiệm lâm sàng sắp tới, hoàn toàn có thể hy vọng vào những kết quả tích cực, bởi nếu thành công thì loại thuốc này sẽ được tung ra thị trường để điều trị dứt điểm dịch bệnh do virus corona gây ra





Ngày 2-2-2020, các bác sĩ tại bệnh viện Rajavithi, Bangkok, Thái Lan đã thu được kết quả khả quan khi điều trị một số bệnh nhân nhiễm virus corona bằng việc kết hợp loại thuốc kháng HIV lopinavir và ritonavir với thuốc trị cúm oseltamivir liều cao





Theo dõi tình hình sức khỏe của các bệnh nhân trong khoảng thời gian 48 giờ, các bác sĩ đã nhận thấy được sự cải thiện tích cực





Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây cũng cho biết cần nghiên cứu thêm, thảo luận kỹ lưỡng về hiệu quả của phương án dùng thuốc trên trước khi đưa ra những đánh giá mang tính chất chi tiết về biện pháp phòng chống dịch bệnh





Hiện, các loại thuốc kháng HIV và thuốc chữa cúm được sử dụng tại Trung Quốc để ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra





Tại Nga, Bộ Y tế công bố 3 loại thuốc được tin tưởng sử dụng để điều trị các ca nhiễm virus corona đó là: Ribavirin, Lopinavir/Ritonavir và Interferon beta-1b





Theo đó, tình trạng nghiêm trọng của các bệnh nhân nhiễm virus corona sẽ được suy giảm khi sử dụng các loại thuốc này trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh





Các loại thuốc còn được biết đến khi thường sử dụng để điều trị các bệnh nhân mắc viêm gan, đa xơ cứng và HIV. Trong đại dịch SARS năm 2003 ở Trung Quốc, Ribavirin từng được sử dụng để điều trị các ca nhiễm bệnh nguy hiểm





Còn tại Việt Nam, theo chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược cung cấp tại buổi họp báo thông tin mới nhất về dịch bệnh được đăng trên báo Tiền Phong: hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu dịch bệnh này





Các bệnh nhân có biểu hiện ho nặng hoặc sốt cao thì sẽ được chỉ định sử dụng các loại thuốc tương ứng là thuốc giảm ho, thuốc hạ sốt Paracetamol





Đối với các bệnh nhân bị nhiễm khuẩn hoặc các bệnh lý khác, sẽ được điều trị bằng kháng sinh hoặc các loại thuốc phù hợp của từng bệnh





Chính vì vậy, việc làm cần nhất và thiết thực ngay lúc này là việc tự bảo vệ sức khỏe chính bản thân mình bằng cách thực hiện theo đúng các khuyến cáo được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra





Khi có các triệu chứng như: sốt, ho, khó thở… cần đến ngay các bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời







