Phiên chợ “đánh người lấy may” ở chợ Chuộng thuộc xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là một ví dụ điển hình





Phiên chợ chỉ họp duy nhất vào ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm. Điểm độc đáo ở phiên chợ chính là việc người tham gia dùng các loại quả như: cà chua, ổi, táo… để ném vào những người xung quanh với mong muốn một năm may mắn





Theo quan niệm của người dân địa phương, người bị ném càng nhiều thì trong năm tới càng may mắn, và việc “choảng nhau” càng lớn thì người dân càng làm ăn thuận lợi, phát đạt. Chính vì vậy mà những người bị ném vẫn tỏ ra thích thú và cũng nhanh tay ném lại





Phiên chợ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và các khu vực lân cận, đặc biệt là các bạn trẻ tới du xuân và tham gia các trò chơi tại đây





Phiên chợ Tết độc đáo tiếp theo không thể không kể đến đó là phiên chợ Viềng Nam Định. Phiên chợ chỉ họp một lần và được họp vào đêm mùng 7 tháng Giêng hàng năm





Các mặt hàng được bày bán phong phú, từ các loại cây cảnh, dụng cụ lao động cho đến những loại thực phẩm, đồ cúng lễ… một số đồ dùng cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn cũng được bày bán





Phiên chợ Viềng nổi tiếng là phiên chợ cầu may. Chính vì vậy, rất nhiều du khách thập phương tới đây mua bán các món hàng để cầu mong sự may mắn, thuận lợi sẽ đến trong năm tới





Một phiên chợ khác cũng họp duy nhất một ngày trong năm và diễn ra vào khuya ngày mùng 2 đến rạng sáng mùng 3 Tết đó là phiên chợ đình Bích La ở xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị





Phiên chợ truyền thống bày bán các mặt hàng hết sức gần gũi, thân quen như: hương, chè, tò he, rổ rá tre… Bên cạnh đó, khi tới chợ, du khách còn được tham gia vào nhiều hoạt động khác như: lễ hội chợ đình Bích La, xin chữ đầu năm…





Việc mua các món đồ tại phiên chợ không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mà còn thể hiện ý nghĩa của việc cầu may, rước tài lộc vào nhà





Phiên chợ diễn ra vào sáng mùng 2 Tết tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, được biết đến là phiên chợ lâu đời ở vùng đất xứ Đông





Không chỉ đơn thuần là các hoạt động mua bán mà những người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ còn đến đây mua trầu cau, mua muối để cầu duyên. Người bán không nói thách, người mua không trả giá với mong ước sự may mắn trong năm mới





Chợ gắn với làng Bói và Đình Cả, ngôi đình có từ lâu đời, là chứng nhân lịch sử quan trọng. Nơi đây thờ các vị anh hùng đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, là nơi linh thiêng





Phiên chợ độc đáo chỉ hợp vào ngày mùng 1 Tết tại Bình Định cũng thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách





Đó là phiên chợ Gò. Phiên chợ truyền thống, là nét đẹp văn hóa của Bình Định, miền đất võ nổi tiếng cả nước. Phiên chợ Gò bắt đầu từ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân khắp nơi mang các sản vật đến bày bán, trong đó mặt hàng nhiều nhất đó là trầu cau





Phiên chợ Gò không chỉ là nơi mua các sản phẩm để cầu mong sự may mắn, hạnh phúc mà còn là địa chỉ du xuân lý thú với các trò chơi dân gian, các màn thi đấu võ thuật điêu luyện…





Phiên chợ “đánh người lấy may” ở chợ Chuộng thuộc xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là một ví dụ điển hình





Phiên chợ chỉ họp duy nhất vào ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm. Điểm độc đáo ở phiên chợ chính là việc người tham gia dùng các loại quả như: cà chua, ổi, táo… để ném vào những người xung quanh với mong muốn một năm may mắn





Theo quan niệm của người dân địa phương, người bị ném càng nhiều thì trong năm tới càng may mắn, và việc “choảng nhau” càng lớn thì người dân càng làm ăn thuận lợi, phát đạt. Chính vì vậy mà những người bị ném vẫn tỏ ra thích thú và cũng nhanh tay ném lại





Phiên chợ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và các khu vực lân cận, đặc biệt là các bạn trẻ tới du xuân và tham gia các trò chơi tại đây





Phiên chợ Tết độc đáo tiếp theo không thể không kể đến đó là phiên chợ Viềng Nam Định. Phiên chợ chỉ họp một lần và được họp vào đêm mùng 7 tháng Giêng hàng năm





Các mặt hàng được bày bán phong phú, từ các loại cây cảnh, dụng cụ lao động cho đến những loại thực phẩm, đồ cúng lễ… một số đồ dùng cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn cũng được bày bán





Phiên chợ Viềng nổi tiếng là phiên chợ cầu may. Chính vì vậy, rất nhiều du khách thập phương tới đây mua bán các món hàng để cầu mong sự may mắn, thuận lợi sẽ đến trong năm tới





Một phiên chợ khác cũng họp duy nhất một ngày trong năm và diễn ra vào khuya ngày mùng 2 đến rạng sáng mùng 3 Tết đó là phiên chợ đình Bích La ở xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị





Phiên chợ truyền thống bày bán các mặt hàng hết sức gần gũi, thân quen như: hương, chè, tò he, rổ rá tre… Bên cạnh đó, khi tới chợ, du khách còn được tham gia vào nhiều hoạt động khác như: lễ hội chợ đình Bích La, xin chữ đầu năm…





Việc mua các món đồ tại phiên chợ không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mà còn thể hiện ý nghĩa của việc cầu may, rước tài lộc vào nhà





Phiên chợ diễn ra vào sáng mùng 2 Tết tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, được biết đến là phiên chợ lâu đời ở vùng đất xứ Đông





Không chỉ đơn thuần là các hoạt động mua bán mà những người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ còn đến đây mua trầu cau, mua muối để cầu duyên. Người bán không nói thách, người mua không trả giá với mong ước sự may mắn trong năm mới





Chợ gắn với làng Bói và Đình Cả, ngôi đình có từ lâu đời, là chứng nhân lịch sử quan trọng. Nơi đây thờ các vị anh hùng đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, là nơi linh thiêng





Phiên chợ độc đáo chỉ hợp vào ngày mùng 1 Tết tại Bình Định cũng thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách





Đó là phiên chợ Gò. Phiên chợ truyền thống, là nét đẹp văn hóa của Bình Định, miền đất võ nổi tiếng cả nước. Phiên chợ Gò bắt đầu từ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân khắp nơi mang các sản vật đến bày bán, trong đó mặt hàng nhiều nhất đó là trầu cau





Phiên chợ Gò không chỉ là nơi mua các sản phẩm để cầu mong sự may mắn, hạnh phúc mà còn là địa chỉ du xuân lý thú với các trò chơi dân gian, các màn thi đấu võ thuật điêu luyện…