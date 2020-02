Ngay sau khi dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (nCoV-2019) bùng phát, phía Trung Quốc đã tiến hành phân tích chuỗi gene virus này và bước đầu thu được kết quả Tuy nhiên, họ chỉ đồng ý chia sẻ mã gene của virus và giữ bí mật tuyệt đối về mẫu virus (Hình ảnh minh họa về mã gene) Điều này làm gián đoạn quá trình chẩn đoán tình trạng của người bệnh, cũng như việc tìm ra vắc-xin phòng chống virus nCoV Ngoài ra, Trạm nghiên cứu dịch bệnh Vũ Hán thuộc Viện nghiên cứu khoa học Trung Quốc đã sàng lọc thành công loại thuốc có khả năng ức chế virus corona mới, ngay ở cấp độ tế bào Ngày 29-1, các nhà khoa học thuộc Viện Nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty của Melbourne (nước Úc) đã phát triển thành công một phiên bản của virus corona mới trong phòng thí nghiệm Virus này được nuôi cấy từ vật liệu thu thập trên bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở Melbourne Khám phá này được coi là nền tảng quan trọng, được đặt nhiều kỳ vọng trong việc xác định những người có thể nhiễm bệnh, ngay cả khi họ chưa có triệu chứng của bệnh Không tính Trung Quốc, thì Úc là nước đầu tiên tái tạo được virus corona, giúp việc nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh cho con người được rút ngắn và khả quan hơn Các nhà nghiên cứu tại đây cũng khẳng định sẽ chia sẻ mẫu virus mới với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các phòng thí nghiệm trên toàn cầu, trong khi đó Trung Quốc từ chối Mới đây, Bộ Y tế Nga đã công bố 3 loại thuốc có thể dùng để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona mới (2019-nCoV) gồm ribavirin, lopinavir/ritonavir và interferon beta-1b Đây là những loại thuốc thường được dùng trong việc điều trị các bệnh như viêm gan, HIV và đa xơ cứng Bộ Y tế Nga cũng chỉ dẫn chi tiết rằng, cần sử dụng thuốc trong vòng 2 ngày, tính từ khi tiếp xúc với người bệnh để có thể ngăn chặn và giảm mức độ nguy hiểm do nCoV gây ra Một tin vui đến với Việt Nam hôm 7-2 vừa qua, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương công bố đã nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới trong phòng thí nghiệm Đây sẽ là điều kiện tốt để thúc đẩy việc xét nghiệm nhanh các trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV. Do đó, việc xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm mỗi ngày là hoàn toàn khả thi Kết quả này được coi là tiền đề cho việc nghiên cứu vắc-xin phòng chống virus corona trong tương lai Tại Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản (NIID) hôm 31-1 cũng tuyên bố tách được mẫu virus corona mới từ cơ thể một bệnh nhân nhiễm nCoV ở nước này Từ mẫu virus mới tách, NIID sẽ tìm hiểu cơ chế lây nhiễm, bắt đầu phát triển vắc-xin, thuốc và bộ thiết bị chẩn đoán nhanh đối với những người nhiễm bệnh Đồng thời, Viện cũng tuyên bố sẽ cung cấp cho các tổ chức và nhà nghiên cứu trên thế giới về mẫu virus mới tách này Các nhà khoa học tại trường Đại học Imperial London (Anh) ngày 6-2 cũng đã có công bố về "phát hiện mới" trong nghiên cứu tìm ra vắc-xin phòng virus corona Dự kiến vaccine sẽ được thử nghiệm trên động vật vào đầu tuần sau Thái Lan điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona bằng hợp chất giữa thuốc trị HIV/AIDS và thuốc cúm Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đã có 19 trường hợp nhiễm virus nCoV, trong đó 8 bệnh nhân đã hồi phục, được xuất viện về nhà và 11 bệnh nhân vẫn đang được theo dõi điều trị

Ngay sau khi dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (nCoV-2019) bùng phát, phía Trung Quốc đã tiến hành phân tích chuỗi gene virus này và bước đầu thu được kết quả Tuy nhiên, họ chỉ đồng ý chia sẻ mã gene của virus và giữ bí mật tuyệt đối về mẫu virus (Hình ảnh minh họa về mã gene) Điều này làm gián đoạn quá trình chẩn đoán tình trạng của người bệnh, cũng như việc tìm ra vắc-xin phòng chống virus nCoV Ngoài ra, Trạm nghiên cứu dịch bệnh Vũ Hán thuộc Viện nghiên cứu khoa học Trung Quốc đã sàng lọc thành công loại thuốc có khả năng ức chế virus corona mới, ngay ở cấp độ tế bào Ngày 29-1, các nhà khoa học thuộc Viện Nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty của Melbourne (nước Úc) đã phát triển thành công một phiên bản của virus corona mới trong phòng thí nghiệm Virus này được nuôi cấy từ vật liệu thu thập trên bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở Melbourne Khám phá này được coi là nền tảng quan trọng, được đặt nhiều kỳ vọng trong việc xác định những người có thể nhiễm bệnh, ngay cả khi họ chưa có triệu chứng của bệnh Không tính Trung Quốc, thì Úc là nước đầu tiên tái tạo được virus corona, giúp việc nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh cho con người được rút ngắn và khả quan hơn Các nhà nghiên cứu tại đây cũng khẳng định sẽ chia sẻ mẫu virus mới với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các phòng thí nghiệm trên toàn cầu, trong khi đó Trung Quốc từ chối Mới đây, Bộ Y tế Nga đã công bố 3 loại thuốc có thể dùng để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona mới (2019-nCoV) gồm ribavirin, lopinavir/ritonavir và interferon beta-1b Đây là những loại thuốc thường được dùng trong việc điều trị các bệnh như viêm gan, HIV và đa xơ cứng Bộ Y tế Nga cũng chỉ dẫn chi tiết rằng, cần sử dụng thuốc trong vòng 2 ngày, tính từ khi tiếp xúc với người bệnh để có thể ngăn chặn và giảm mức độ nguy hiểm do nCoV gây ra Một tin vui đến với Việt Nam hôm 7-2 vừa qua, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương công bố đã nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới trong phòng thí nghiệm Đây sẽ là điều kiện tốt để thúc đẩy việc xét nghiệm nhanh các trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV. Do đó, việc xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm mỗi ngày là hoàn toàn khả thi Kết quả này được coi là tiền đề cho việc nghiên cứu vắc-xin phòng chống virus corona trong tương lai Tại Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản (NIID) hôm 31-1 cũng tuyên bố tách được mẫu virus corona mới từ cơ thể một bệnh nhân nhiễm nCoV ở nước này Từ mẫu virus mới tách, NIID sẽ tìm hiểu cơ chế lây nhiễm, bắt đầu phát triển vắc-xin, thuốc và bộ thiết bị chẩn đoán nhanh đối với những người nhiễm bệnh Đồng thời, Viện cũng tuyên bố sẽ cung cấp cho các tổ chức và nhà nghiên cứu trên thế giới về mẫu virus mới tách này Các nhà khoa học tại trường Đại học Imperial London (Anh) ngày 6-2 cũng đã có công bố về "phát hiện mới" trong nghiên cứu tìm ra vắc-xin phòng virus corona Dự kiến vaccine sẽ được thử nghiệm trên động vật vào đầu tuần sau Thái Lan điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona bằng hợp chất giữa thuốc trị HIV/AIDS và thuốc cúm Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đã có 19 trường hợp nhiễm virus nCoV, trong đó 8 bệnh nhân đã hồi phục, được xuất viện về nhà và 11 bệnh nhân vẫn đang được theo dõi điều trị