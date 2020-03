Tắm ngay sau khi ăn sẽ làm cản trở quá trình lưu thông máu trong cơ thể Bởi khi chúng ta vừa ăn xong, toàn bộ cơ thể sẽ tập trung làm việc để tiêu hóa thức ăn Do đó, nếu tắm ở thời điểm này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, mà còn dễ gây ra vấn đề thiếu oxy và thiếu máu cục bộ trong não Nhiều người quan niệm rằng, việc tắm quá muộn vào ban đêm sẽ khiến cơ thể thoải mái và ngủ ngon hơn, đặc biệt vào mùa hè Tuy nhiên, đây là việc hoàn toàn sai lầm. Tắm quá muộn làm tăng nguy cơ trúng gió hoặc cảm lạnh, vì lúc này, các tĩnh mạch giãn ra và huyết áp giảm Đặc biệt, với những người huyết áp thấp, tắm muộn gây hiện tượng thiếu máu não nghiêm trọng, đây là nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ và tử vong Thói quen tắm nước quá nóng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cơ thể. Vì nước quá nóng sẽ làm mất đi lượng dầu cần thiết trên da, làm các lỗ chân lông to ra Đồng thời, khi nhiệt độ của nước tắm quá cao, toàn bộ mạch máu sẽ mở rộng, ảnh hưởng đến chức năng cung cấp máu của não và tim, gây khó thở và dễ ngất xỉu Theo nghiên cứu, nhiệt độ làn da chịu được giới hạn trong khoảng 35-40 độ C Một sai lầm phổ biến nữa mà nhiều người mắc phải trong khi tắm là phun vòi nước trực tiếp vào mặt khiến da mặt bị tổn thương Da mặt cũng dễ bị kích ứng và đỏ ửng nếu nước nóng Thói quen tắm khi cơ thể mệt mỏi tưởng chừng sẽ giúp tinh thần trở nên sảng khoái và tỉnh táo hơn nhưng trái lại, nó lại gây ra những tác hại xấu cho sức khỏe con người Bởi khi mệt mỏi, khả năng tuần hoàn máu và lưu thông khí huyết bị giảm mạnh, khiến bạn có thể sẽ mệt mỏi hơn và dễ bị cảm lạnh, thậm chí là gây ra tử vong Bạn cũng không nên tắm quá lâu, bởi việc này có thể dẫn đến những tác hại khôn lường cho cơ thể Bên cạnh việc khiến da bị khô và mất nước, tắm quá lâu có thể khiến cho nhiệt độ cơ thể bạn hạ thấp quá mức, thiếu oxy, thiếu máu cục bộ dẫn đến hiện tượng chóng mặt, ngất xỉu… Đặc biệt, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các cơ quan như mạch máu, huyết áp, khiến cơ thể dễ bị cảm lạnh, thậm chí là tử vong Ngoài ra, việc gội đầu mỗi ngày sẽ làm mái tóc của bạn bị yếu, mất đi độ ẩm, đặc biệt là những người có mái tóc mỏng Theo các chuyên gia, tần suất gội đầu tốt nhất là 2 lần/tuần để cân bằng độ ẩm, phục hồi hư tổn và khiến tóc khỏe hơn Lấy khăn khô và lau người mạnh sau khi tắm là một sai lầm phổ biến, khiến da dễ bị tổn thương, thậm chí là dị ứng Cách tốt nhất là sử dụng khăn mềm, thấm nhẹ nhàng phần nước còn dính trên da. Có thể dùng áo choàng tắm thay thế cho khăn tắm. Cuối cùng bạn có thể làm ấm người bằng máy sấy tóc, mặc quần áo kín tại chỗ trước khi bước ra khỏi cửa phòng tắm.

Tắm ngay sau khi ăn sẽ làm cản trở quá trình lưu thông máu trong cơ thể Bởi khi chúng ta vừa ăn xong, toàn bộ cơ thể sẽ tập trung làm việc để tiêu hóa thức ăn Do đó, nếu tắm ở thời điểm này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, mà còn dễ gây ra vấn đề thiếu oxy và thiếu máu cục bộ trong não Nhiều người quan niệm rằng, việc tắm quá muộn vào ban đêm sẽ khiến cơ thể thoải mái và ngủ ngon hơn, đặc biệt vào mùa hè Tuy nhiên, đây là việc hoàn toàn sai lầm. Tắm quá muộn làm tăng nguy cơ trúng gió hoặc cảm lạnh, vì lúc này, các tĩnh mạch giãn ra và huyết áp giảm Đặc biệt, với những người huyết áp thấp, tắm muộn gây hiện tượng thiếu máu não nghiêm trọng, đây là nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ và tử vong Thói quen tắm nước quá nóng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cơ thể. Vì nước quá nóng sẽ làm mất đi lượng dầu cần thiết trên da, làm các lỗ chân lông to ra Đồng thời, khi nhiệt độ của nước tắm quá cao, toàn bộ mạch máu sẽ mở rộng, ảnh hưởng đến chức năng cung cấp máu của não và tim, gây khó thở và dễ ngất xỉu Theo nghiên cứu, nhiệt độ làn da chịu được giới hạn trong khoảng 35-40 độ C Một sai lầm phổ biến nữa mà nhiều người mắc phải trong khi tắm là phun vòi nước trực tiếp vào mặt khiến da mặt bị tổn thương Da mặt cũng dễ bị kích ứng và đỏ ửng nếu nước nóng Thói quen tắm khi cơ thể mệt mỏi tưởng chừng sẽ giúp tinh thần trở nên sảng khoái và tỉnh táo hơn nhưng trái lại, nó lại gây ra những tác hại xấu cho sức khỏe con người Bởi khi mệt mỏi, khả năng tuần hoàn máu và lưu thông khí huyết bị giảm mạnh, khiến bạn có thể sẽ mệt mỏi hơn và dễ bị cảm lạnh, thậm chí là gây ra tử vong Bạn cũng không nên tắm quá lâu, bởi việc này có thể dẫn đến những tác hại khôn lường cho cơ thể Bên cạnh việc khiến da bị khô và mất nước, tắm quá lâu có thể khiến cho nhiệt độ cơ thể bạn hạ thấp quá mức, thiếu oxy, thiếu máu cục bộ dẫn đến hiện tượng chóng mặt, ngất xỉu… Đặc biệt, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các cơ quan như mạch máu, huyết áp, khiến cơ thể dễ bị cảm lạnh, thậm chí là tử vong Ngoài ra, việc gội đầu mỗi ngày sẽ làm mái tóc của bạn bị yếu, mất đi độ ẩm, đặc biệt là những người có mái tóc mỏng Theo các chuyên gia, tần suất gội đầu tốt nhất là 2 lần/tuần để cân bằng độ ẩm, phục hồi hư tổn và khiến tóc khỏe hơn Lấy khăn khô và lau người mạnh sau khi tắm là một sai lầm phổ biến, khiến da dễ bị tổn thương, thậm chí là dị ứng Cách tốt nhất là sử dụng khăn mềm, thấm nhẹ nhàng phần nước còn dính trên da. Có thể dùng áo choàng tắm thay thế cho khăn tắm. Cuối cùng bạn có thể làm ấm người bằng máy sấy tóc, mặc quần áo kín tại chỗ trước khi bước ra khỏi cửa phòng tắm.